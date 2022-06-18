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На ПМЭФ рассказали о новых имплантах для зрения и слуха на российском ПО - РИА Новости, 18.06.2022
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На ПМЭФ рассказали о новых имплантах для зрения и слуха на российском ПО
На ПМЭФ рассказали о новых имплантах для зрения и слуха на российском ПО - РИА Новости, 18.06.2022
На ПМЭФ рассказали о новых имплантах для зрения и слуха на российском ПО
Новые импланты для восстановления органов чувств разработаны на основе российских нанотехнологий, рассказал РИА Новости директор Лаборатории "Сенсор-Тех" Денис... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T06:52
2022-06-18T06:52
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новые импланты для восстановления органов чувств разработаны на основе российских нанотехнологий, рассказал РИА Новости директор Лаборатории "Сенсор-Тех" Денис Кулешов.В пятницу фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" и некоммерческая Лаборатория "Сенсор-Тех" представили на ПМЭФ новые нейроимпланты, способные воздействовать на разные зоны головного мозга, вызывая в человеке те или иные сенсорные ощущения. "Линейка нейроимплантов создается в России впервые. В нее входят имплант для восстановления слуха, имплант для лечения неврологических нарушений и имплант для возвращения зрения слепым", - рассказали агентству в пресс-службе компании.По словам Кулешова, все критические компоненты систем ELVIS разрабатываются в России," это университет МИРЭА, это Сеченовский университет, Институт высшей нервной деятельности РАН". "Сейчас к проекту присоединился НЦ (неврологии - ред.). Мы изначально проектировали все с расчетом на российское производство, несмотря на то, что у нас были предложения и от европейских, и от американских коллективов. Мы принципиально хотели, чтобы все важные части системы производились в России, чтобы компетенции, все знания были у нас, а ни у кого-то, у кого бы мы могли заказывать по лицензии", - отметил он.Кроме того, исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Наталья Соколова отметила, что, несмотря на то, что предварительные тесты проходят пока только на животных, "есть уже сотни заявок от незрячих людей и слепоглухих добровольцев". "Люди мечтают вернуть зрение и готовы участвовать в этих исследованиях", - отметила она.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество
06:52 18.06.2022
 
На ПМЭФ рассказали о новых имплантах для зрения и слуха на российском ПО

Директор Лаборатории "Сенсор-Тех" Кулешов: в России создается линейка нейроимплантов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новые импланты для восстановления органов чувств разработаны на основе российских нанотехнологий, рассказал РИА Новости директор Лаборатории "Сенсор-Тех" Денис Кулешов.
В пятницу фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" и некоммерческая Лаборатория "Сенсор-Тех" представили на ПМЭФ новые нейроимпланты, способные воздействовать на разные зоны головного мозга, вызывая в человеке те или иные сенсорные ощущения. "Линейка нейроимплантов создается в России впервые. В нее входят имплант для восстановления слуха, имплант для лечения неврологических нарушений и имплант для возвращения зрения слепым", - рассказали агентству в пресс-службе компании.
По словам Кулешова, все критические компоненты систем ELVIS разрабатываются в России," это университет МИРЭА, это Сеченовский университет, Институт высшей нервной деятельности РАН". "Сейчас к проекту присоединился НЦ (неврологии - ред.). Мы изначально проектировали все с расчетом на российское производство, несмотря на то, что у нас были предложения и от европейских, и от американских коллективов. Мы принципиально хотели, чтобы все важные части системы производились в России, чтобы компетенции, все знания были у нас, а ни у кого-то, у кого бы мы могли заказывать по лицензии", - отметил он.
Кроме того, исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Наталья Соколова отметила, что, несмотря на то, что предварительные тесты проходят пока только на животных, "есть уже сотни заявок от незрячих людей и слепоглухих добровольцев". "Люди мечтают вернуть зрение и готовы участвовать в этих исследованиях", - отметила она.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Здоровое питание для детей и взрослых, вопросы медицины на ПМЭФ-2022
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Здоровье - Общество
 
 
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