https://ria.ru/20220618/implanty-1796375929.html

На ПМЭФ рассказали о новых имплантах для зрения и слуха на российском ПО

На ПМЭФ рассказали о новых имплантах для зрения и слуха на российском ПО - РИА Новости, 18.06.2022

На ПМЭФ рассказали о новых имплантах для зрения и слуха на российском ПО

Новые импланты для восстановления органов чувств разработаны на основе российских нанотехнологий, рассказал РИА Новости директор Лаборатории "Сенсор-Тех" Денис... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:52

2022-06-18T06:52

2022-06-18T06:52

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новые импланты для восстановления органов чувств разработаны на основе российских нанотехнологий, рассказал РИА Новости директор Лаборатории "Сенсор-Тех" Денис Кулешов.В пятницу фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" и некоммерческая Лаборатория "Сенсор-Тех" представили на ПМЭФ новые нейроимпланты, способные воздействовать на разные зоны головного мозга, вызывая в человеке те или иные сенсорные ощущения. "Линейка нейроимплантов создается в России впервые. В нее входят имплант для восстановления слуха, имплант для лечения неврологических нарушений и имплант для возвращения зрения слепым", - рассказали агентству в пресс-службе компании.По словам Кулешова, все критические компоненты систем ELVIS разрабатываются в России," это университет МИРЭА, это Сеченовский университет, Институт высшей нервной деятельности РАН". "Сейчас к проекту присоединился НЦ (неврологии - ред.). Мы изначально проектировали все с расчетом на российское производство, несмотря на то, что у нас были предложения и от европейских, и от американских коллективов. Мы принципиально хотели, чтобы все важные части системы производились в России, чтобы компетенции, все знания были у нас, а ни у кого-то, у кого бы мы могли заказывать по лицензии", - отметил он.Кроме того, исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Наталья Соколова отметила, что, несмотря на то, что предварительные тесты проходят пока только на животных, "есть уже сотни заявок от незрячих людей и слепоглухих добровольцев". "Люди мечтают вернуть зрение и готовы участвовать в этих исследованиях", - отметила она.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/1795632993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество