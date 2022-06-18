https://ria.ru/20220618/forum-1796427640.html

На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей

На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей - РИА Новости, 18.06.2022

На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей

На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:21

2022-06-18T13:21

2022-06-18T13:38

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов. Но мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной", - сказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, санкт-петербург