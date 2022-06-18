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На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/forum-1796427640.html
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей - РИА Новости, 18.06.2022
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей
На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:21
2022-06-18T13:38
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов. Но мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной", - сказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, санкт-петербург
13:21 18.06.2022 (обновлено: 13:38 18.06.2022)
 
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей

Оргкомитет ПМЭФ: на форуме заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники ПМЭФ
Участники ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов. Но мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной", - сказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2022. День третий: развитие в условиях санкций
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Большую часть своего выступления Владимир Путин посвятил задачам экономического развития России в условиях беспрецедентных западных санкций, созданию комфортных условий для бизнеса и укреплению торгово-инвестиционных связей страны.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
1 из 16

Большую часть своего выступления Владимир Путин посвятил задачам экономического развития России в условиях беспрецедентных западных санкций, созданию комфортных условий для бизнеса и укреплению торгово-инвестиционных связей страны.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© AP Photo / Sergei Bobylev/Pool

Нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы, заявил Путин. Производственные и логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят через новые испытания.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
2 из 16

Нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы, заявил Путин. Производственные и логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят через новые испытания.

© AP Photo / Sergei Bobylev/Pool
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Однако у экономического блицкрига против России изначально не было шансов на успех, убежден Владимир Путин. Несмотря ни на что, страна сохранит курс на открытость и продолжит расширять связи со всеми, кто в этом заинтересован, пообещал президент.

Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
3 из 16

Однако у экономического блицкрига против России изначально не было шансов на успех, убежден Владимир Путин. Несмотря ни на что, страна сохранит курс на открытость и продолжит расширять связи со всеми, кто в этом заинтересован, пообещал президент.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил стенд РИА Новости и опубликовал пост в телеграм-канале агентства.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выпускает новости в телеграм-канал РИА Новости на стенде, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
4 из 16

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил стенд РИА Новости и опубликовал пост в телеграм-канале агентства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Одной из самых значимых сессий стала "Экология для бизнеса или бизнес для экологии". Выступившая здесь вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российский бизнес в 2021 году впервые вложил в экологические проекты более триллиона рублей.

ПМЭФ-2022. Сессия. Экология для бизнеса или бизнес для экологии
5 из 16

Одной из самых значимых сессий стала "Экология для бизнеса или бизнес для экологии". Выступившая здесь вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российский бизнес в 2021 году впервые вложил в экологические проекты более триллиона рублей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Гостей стенда Новгородской области встречает сова Бези. Птица не выказывает ни малейших признаков беспокойства, когда ее фотографируют или просто подходят близко. Кажется, внимание к собственной персоне вызывает у нее легкое пренебрежение.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
6 из 16

Гостей стенда Новгородской области встречает сова Бези. Птица не выказывает ни малейших признаков беспокойства, когда ее фотографируют или просто подходят близко. Кажется, внимание к собственной персоне вызывает у нее легкое пренебрежение.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Девушки фотографируются у карты России на выставке ПМЭФ-2022.

Девушки фотографируются у карты России на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
7 из 16

Девушки фотографируются у карты России на выставке ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На стенде радио Sputnik идет непрерывная работа.

Стенд радио Sputnik на XXV Петербургском международном экономическом форуме
8 из 16

На стенде радио Sputnik идет непрерывная работа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На форуме подписаны соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской народных республик, касающиеся восстановления Донбасса.

Заместитель секретаря Генерального совета партии, руководитель Центрального исполнительного комитета Всероссийской политической партии Единая Россия Александр Сидякин и глава ДНР Денис Пушилин на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между ЛНР, ДНР и штабом национальной партии Единая Россия по гуманитарному сотрудничеству
9 из 16

На форуме подписаны соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской народных республик, касающиеся восстановления Донбасса.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Традиционный деловой завтрак Сбера на ПМЭФ был посвящен теме "Российская экономика: как построить мост в будущее?" Перед страной стоит серьезный вызов — обеспечить структурную перестройку экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы, заявил Герман Греф.

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
10 из 16

Традиционный деловой завтрак Сбера на ПМЭФ был посвящен теме "Российская экономика: как построить мост в будущее?" Перед страной стоит серьезный вызов — обеспечить структурную перестройку экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы, заявил Герман Греф.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Благодаря новейшим технологиям любой посетитель стенда РЖД может отправиться в путешествие.

Участница XXV Петербургского международного экономического форума
11 из 16

Благодаря новейшим технологиям любой посетитель стенда РЖД может отправиться в путешествие.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На сессии "От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности" обсудили, чем будет определяться образовательное и интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике.

Участники сессии От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности на ПМЭФ-2022
12 из 16

На сессии "От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности" обсудили, чем будет определяться образовательное и интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит 15—18 июня.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
13 из 16

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит 15—18 июня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности".

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
14 из 16

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В мероприятиях ПМЭФ-2022 участвуют тысячи гостей из 127 стран.

Участники сессии От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
15 из 16

В мероприятиях ПМЭФ-2022 участвуют тысячи гостей из 127 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Девушка у стенда соцсети "ВКонтакте" на Петербургском международном экономическом форуме.

Девушка у стенда социальной сети ВКонтакте на ПМЭФ-2022
16 из 16

Девушка у стенда соцсети "ВКонтакте" на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 16

Большую часть своего выступления Владимир Путин посвятил задачам экономического развития России в условиях беспрецедентных западных санкций, созданию комфортных условий для бизнеса и укреплению торгово-инвестиционных связей страны.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 16

Нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы, заявил Путин. Производственные и логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят через новые испытания.

© AP Photo / Sergei Bobylev/Pool
3 из 16

Однако у экономического блицкрига против России изначально не было шансов на успех, убежден Владимир Путин. Несмотря ни на что, страна сохранит курс на открытость и продолжит расширять связи со всеми, кто в этом заинтересован, пообещал президент.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 16

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил стенд РИА Новости и опубликовал пост в телеграм-канале агентства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 16

Одной из самых значимых сессий стала "Экология для бизнеса или бизнес для экологии". Выступившая здесь вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российский бизнес в 2021 году впервые вложил в экологические проекты более триллиона рублей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 16

Гостей стенда Новгородской области встречает сова Бези. Птица не выказывает ни малейших признаков беспокойства, когда ее фотографируют или просто подходят близко. Кажется, внимание к собственной персоне вызывает у нее легкое пренебрежение.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 16

Девушки фотографируются у карты России на выставке ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 16

На стенде радио Sputnik идет непрерывная работа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 16

На форуме подписаны соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской народных республик, касающиеся восстановления Донбасса.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 16

Традиционный деловой завтрак Сбера на ПМЭФ был посвящен теме "Российская экономика: как построить мост в будущее?" Перед страной стоит серьезный вызов — обеспечить структурную перестройку экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы, заявил Герман Греф.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 16

Благодаря новейшим технологиям любой посетитель стенда РЖД может отправиться в путешествие.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 16

На сессии "От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности" обсудили, чем будет определяться образовательное и интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
13 из 16

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит 15—18 июня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
14 из 16

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
15 из 16

В мероприятиях ПМЭФ-2022 участвуют тысячи гостей из 127 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
16 из 16

Девушка у стенда соцсети "ВКонтакте" на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-Петербург
 
 
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