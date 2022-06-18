На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей

Оргкомитет ПМЭФ: на форуме заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей
Большую часть своего выступления Владимир Путин посвятил задачам экономического развития России в условиях беспрецедентных западных санкций, созданию комфортных условий для бизнеса и укреплению торгово-инвестиционных связей страны.
Большую часть своего выступления Владимир Путин посвятил задачам экономического развития России в условиях беспрецедентных западных санкций, созданию комфортных условий для бизнеса и укреплению торгово-инвестиционных связей страны.
Нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы, заявил Путин. Производственные и логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят через новые испытания.
Нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы, заявил Путин. Производственные и логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят через новые испытания.
Однако у экономического блицкрига против России изначально не было шансов на успех, убежден Владимир Путин. Несмотря ни на что, страна сохранит курс на открытость и продолжит расширять связи со всеми, кто в этом заинтересован, пообещал президент.
Однако у экономического блицкрига против России изначально не было шансов на успех, убежден Владимир Путин. Несмотря ни на что, страна сохранит курс на открытость и продолжит расширять связи со всеми, кто в этом заинтересован, пообещал президент.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил стенд РИА Новости и опубликовал пост в телеграм-канале агентства.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил стенд РИА Новости и опубликовал пост в телеграм-канале агентства.
Одной из самых значимых сессий стала "Экология для бизнеса или бизнес для экологии". Выступившая здесь вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российский бизнес в 2021 году впервые вложил в экологические проекты более триллиона рублей.
Одной из самых значимых сессий стала "Экология для бизнеса или бизнес для экологии". Выступившая здесь вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российский бизнес в 2021 году впервые вложил в экологические проекты более триллиона рублей.
Гостей стенда Новгородской области встречает сова Бези. Птица не выказывает ни малейших признаков беспокойства, когда ее фотографируют или просто подходят близко. Кажется, внимание к собственной персоне вызывает у нее легкое пренебрежение.
Гостей стенда Новгородской области встречает сова Бези. Птица не выказывает ни малейших признаков беспокойства, когда ее фотографируют или просто подходят близко. Кажется, внимание к собственной персоне вызывает у нее легкое пренебрежение.
Девушки фотографируются у карты России на выставке ПМЭФ-2022.
Девушки фотографируются у карты России на выставке ПМЭФ-2022.
На стенде радио Sputnik идет непрерывная работа.
На форуме подписаны соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской народных республик, касающиеся восстановления Донбасса.
На форуме подписаны соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской народных республик, касающиеся восстановления Донбасса.
Традиционный деловой завтрак Сбера на ПМЭФ был посвящен теме "Российская экономика: как построить мост в будущее?" Перед страной стоит серьезный вызов — обеспечить структурную перестройку экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы, заявил Герман Греф.
Традиционный деловой завтрак Сбера на ПМЭФ был посвящен теме "Российская экономика: как построить мост в будущее?" Перед страной стоит серьезный вызов — обеспечить структурную перестройку экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы, заявил Герман Греф.
Благодаря новейшим технологиям любой посетитель стенда РЖД может отправиться в путешествие.
Благодаря новейшим технологиям любой посетитель стенда РЖД может отправиться в путешествие.
На сессии "От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности" обсудили, чем будет определяться образовательное и интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике.
На сессии "От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности" обсудили, чем будет определяться образовательное и интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике.
Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности".
Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности".
В мероприятиях ПМЭФ-2022 участвуют тысячи гостей из 127 стран.
В мероприятиях ПМЭФ-2022 участвуют тысячи гостей из 127 стран.
Девушка у стенда соцсети "ВКонтакте" на Петербургском международном экономическом форуме.
Девушка у стенда соцсети "ВКонтакте" на Петербургском международном экономическом форуме.
Большую часть своего выступления Владимир Путин посвятил задачам экономического развития России в условиях беспрецедентных западных санкций, созданию комфортных условий для бизнеса и укреплению торгово-инвестиционных связей страны.
Нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы, заявил Путин. Производственные и логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят через новые испытания.
Однако у экономического блицкрига против России изначально не было шансов на успех, убежден Владимир Путин. Несмотря ни на что, страна сохранит курс на открытость и продолжит расширять связи со всеми, кто в этом заинтересован, пообещал президент.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил стенд РИА Новости и опубликовал пост в телеграм-канале агентства.
Одной из самых значимых сессий стала "Экология для бизнеса или бизнес для экологии". Выступившая здесь вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российский бизнес в 2021 году впервые вложил в экологические проекты более триллиона рублей.
Гостей стенда Новгородской области встречает сова Бези. Птица не выказывает ни малейших признаков беспокойства, когда ее фотографируют или просто подходят близко. Кажется, внимание к собственной персоне вызывает у нее легкое пренебрежение.
Девушки фотографируются у карты России на выставке ПМЭФ-2022.
На стенде радио Sputnik идет непрерывная работа.
На форуме подписаны соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской народных республик, касающиеся восстановления Донбасса.
Традиционный деловой завтрак Сбера на ПМЭФ был посвящен теме "Российская экономика: как построить мост в будущее?" Перед страной стоит серьезный вызов — обеспечить структурную перестройку экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы, заявил Герман Греф.
Благодаря новейшим технологиям любой посетитель стенда РЖД может отправиться в путешествие.
На сессии "От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности" обсудили, чем будет определяться образовательное и интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике.
Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности".
В мероприятиях ПМЭФ-2022 участвуют тысячи гостей из 127 стран.
Девушка у стенда соцсети "ВКонтакте" на Петербургском международном экономическом форуме.