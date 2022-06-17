https://ria.ru/20220617/pmef-2022-1796061444.html

ПМЭФ-2022. День третий: развитие в условиях санкций

ПМЭФ-2022. День третий: развитие в условиях санкций - РИА Новости, 17.06.2022

ПМЭФ-2022. День третий: развитие в условиях санкций

На Петербургском форуме — главный день, центральным событием которого стало выступление президента Владимира Путина с речью о ситуации в российской и мировой... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:55

2022-06-17T13:55

2022-06-17T17:03

фото

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

экспофорум (выставочный центр)

вконтакте

герман греф

денис пушилин

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На Петербургском форуме — главный день, центральным событием которого стало выступление президента Владимира Путина с речью о ситуации в российской и мировой экономике. Все самое интересное, что происходит на форуме, — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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