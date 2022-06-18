https://ria.ru/20220618/avtomobili-1796434006.html

В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей

В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей - РИА Новости, 18.06.2022

В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей

Минцифры России летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:18

2022-06-18T14:18

2022-06-18T15:24

петербургский международный экономический форум — 2022

авто

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минцифры России летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев."Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. И мы планируем, что летом мы введём этот сервис в промышленную эксплуатацию", - сказал Шадаев.Согласно данным Госуслуг, усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - это электронный аналог подписи от руки. Документ, подписанный УКЭП, равнозначен собственноручно подписанному.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220201/e-osago-1770407415.html

россия

санкт-петербург

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, санкт-петербург