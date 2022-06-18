https://ria.ru/20220618/avtomobili-1796434006.html
В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей
В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей - РИА Новости, 18.06.2022
В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей
Минцифры России летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:18
2022-06-18T14:18
2022-06-18T15:24
петербургский международный экономический форум — 2022
авто
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452151_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_4c0b8322e94dc750c92738b48fd67eb1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минцифры России летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев."Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. И мы планируем, что летом мы введём этот сервис в промышленную эксплуатацию", - сказал Шадаев.Согласно данным Госуслуг, усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - это электронный аналог подписи от руки. Документ, подписанный УКЭП, равнозначен собственноручно подписанному.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220201/e-osago-1770407415.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452151_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_756c997f4a66d44148c11da4d328e392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, санкт-петербург
14:18 18.06.2022 (обновлено: 15:24 18.06.2022)
В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей
Глава Минцифры Шадаев: летом планируется запустить сервис электронной купли-продажи машин