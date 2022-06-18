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В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/avtomobili-1796434006.html
В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей
В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей - РИА Новости, 18.06.2022
В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей
Минцифры России летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:18
2022-06-18T15:24
петербургский международный экономический форум — 2022
авто
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минцифры России летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев."Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. И мы планируем, что летом мы введём этот сервис в промышленную эксплуатацию", - сказал Шадаев.Согласно данным Госуслуг, усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - это электронный аналог подписи от руки. Документ, подписанный УКЭП, равнозначен собственноручно подписанному.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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авто, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, санкт-петербург
14:18 18.06.2022 (обновлено: 15:24 18.06.2022)
 
В России запустят сервис электронной купли-продажи автомобилей

Глава Минцифры Шадаев: летом планируется запустить сервис электронной купли-продажи машин

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота автосалонов в Краснодаре
Работа автосалонов в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа автосалонов в Краснодаре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минцифры России летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев.
"Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. И мы планируем, что летом мы введём этот сервис в промышленную эксплуатацию", - сказал Шадаев.
Согласно данным Госуслуг, усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - это электронный аналог подписи от руки. Документ, подписанный УКЭП, равнозначен собственноручно подписанному.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022АвтоПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииСанкт-Петербург
 
 
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