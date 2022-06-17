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Пасечник заявил о готовности поставлять зерно в Сирию - РИА Новости, 17.06.2022
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Пасечник заявил о готовности поставлять зерно в Сирию
Пасечник заявил о готовности поставлять зерно в Сирию - РИА Новости, 17.06.2022
Пасечник заявил о готовности поставлять зерно в Сирию
Луганская Народная Республика готова "с огромным удовольствием" поставлять зерно в Сирию, заявил РИА Новости в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник рамках ПМЭФ. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:15
2022-06-17T13:25
луганская народная республика
сирия
экономика
леонид пасечник
башар асад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Луганская Народная Республика готова "с огромным удовольствием" поставлять зерно в Сирию, заявил РИА Новости в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник рамках ПМЭФ."Мы готовы поставлять в Сирию и зерно. Мы должны поддержать наших братьев-сирийцев. Я думаю, что с учетом присоединенных территорий республика будет обеспечена зерном на 100% и однозначно у нас будет профицит зерна, которое мы с огромным удовольствием поставим Сирии", - сказал он.По словам Пасечника, "правительство республик Донбасса занимается тем, чтобы сотрудничать с Дамаском в области пищевой промышленности, обменом производствами, технологиями и опытом". Как отметил глава ЛНР, "то, что (президент Сирии) Башар Асад анонсировал признание ДНР и ЛНР, для нас это очень важное и значимое мероприятие"."Нам очень приятно, что нас признают страны не только бывшего соцлагеря, но и зарубежные страны, в частности Сирия. Сирийский народ и сирийское правительство могут рассчитывать на всевозможную помощь от республик Донбасса. Мы не подведем. Всегда поможем и протянем руку дружбы и помощи", - заверил Пасечник.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/tribunal-1795763436.html
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луганская народная республика, сирия, экономика, леонид пасечник, башар асад
13:15 17.06.2022 (обновлено: 13:25 17.06.2022)
 
Пасечник заявил о готовности поставлять зерно в Сирию

Пасечник заявил, что ЛНР готова поставлять зерно в Сирию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Луганская Народная Республика готова "с огромным удовольствием" поставлять зерно в Сирию, заявил РИА Новости в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник рамках ПМЭФ.
"Мы готовы поставлять в Сирию и зерно. Мы должны поддержать наших братьев-сирийцев. Я думаю, что с учетом присоединенных территорий республика будет обеспечена зерном на 100% и однозначно у нас будет профицит зерна, которое мы с огромным удовольствием поставим Сирии", - сказал он.
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По словам Пасечника, "правительство республик Донбасса занимается тем, чтобы сотрудничать с Дамаском в области пищевой промышленности, обменом производствами, технологиями и опытом". Как отметил глава ЛНР, "то, что (президент Сирии) Башар Асад анонсировал признание ДНР и ЛНР, для нас это очень важное и значимое мероприятие".
"Нам очень приятно, что нас признают страны не только бывшего соцлагеря, но и зарубежные страны, в частности Сирия. Сирийский народ и сирийское правительство могут рассчитывать на всевозможную помощь от республик Донбасса. Мы не подведем. Всегда поможем и протянем руку дружбы и помощи", - заверил Пасечник.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Луганская Народная РеспубликаСирияЭкономикаЛеонид ПасечникБашар Асад
 
 
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