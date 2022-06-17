https://ria.ru/20220617/zerno-1796083390.html

Пасечник заявил о готовности поставлять зерно в Сирию

Пасечник заявил о готовности поставлять зерно в Сирию - РИА Новости, 17.06.2022

Пасечник заявил о готовности поставлять зерно в Сирию

Луганская Народная Республика готова "с огромным удовольствием" поставлять зерно в Сирию, заявил РИА Новости в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник рамках ПМЭФ. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:15

2022-06-17T13:15

2022-06-17T13:25

луганская народная республика

сирия

экономика

леонид пасечник

башар асад

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Луганская Народная Республика готова "с огромным удовольствием" поставлять зерно в Сирию, заявил РИА Новости в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник рамках ПМЭФ."Мы готовы поставлять в Сирию и зерно. Мы должны поддержать наших братьев-сирийцев. Я думаю, что с учетом присоединенных территорий республика будет обеспечена зерном на 100% и однозначно у нас будет профицит зерна, которое мы с огромным удовольствием поставим Сирии", - сказал он.По словам Пасечника, "правительство республик Донбасса занимается тем, чтобы сотрудничать с Дамаском в области пищевой промышленности, обменом производствами, технологиями и опытом". Как отметил глава ЛНР, "то, что (президент Сирии) Башар Асад анонсировал признание ДНР и ЛНР, для нас это очень важное и значимое мероприятие"."Нам очень приятно, что нас признают страны не только бывшего соцлагеря, но и зарубежные страны, в частности Сирия. Сирийский народ и сирийское правительство могут рассчитывать на всевозможную помощь от республик Донбасса. Мы не подведем. Всегда поможем и протянем руку дружбы и помощи", - заверил Пасечник.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/tribunal-1795763436.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

луганская народная республика

сирия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, сирия, экономика, леонид пасечник, башар асад