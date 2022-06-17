https://ria.ru/20220617/sssr-1796292184.html

Советский Союз — это историческая Россия, заявил Путин

Советский Союз — это историческая Россия, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Советский Союз — это историческая Россия, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз - это территория исторической России. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:02

2022-06-17T19:02

2022-06-17T19:33

петербургский международный экономический форум — 2022

ссср

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петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз - это территория исторической России."Это действительно так и есть. Я публично говорил и без всякого стеснения, Советский Союз - это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, он прекратил своё существование. И я хочу это подчеркнуть, мы всегда с уважением, за новейшую историю, относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что у России братские отношения с Казахстаном, и РФ заинтересована в укреплении подобных отношений."То же самое было бы с Украиной, абсолютно, если были бы у нас союзнические добрые отношения", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795650213.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796289872.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ссср, россия, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, в мире