19:02 17.06.2022 (обновлено: 19:33 17.06.2022)
Советский Союз — это историческая Россия, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Советский Союз — то историческая Россия
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз - это территория исторической России.
"Это действительно так и есть. Я публично говорил и без всякого стеснения, Советский Союз - это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, он прекратил своё существование. И я хочу это подчеркнуть, мы всегда с уважением, за новейшую историю, относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент отметил, что у России братские отношения с Казахстаном, и РФ заинтересована в укреплении подобных отношений.
"То же самое было бы с Украиной, абсолютно, если были бы у нас союзнические добрые отношения", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.