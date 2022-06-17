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Советский Союз — это историческая Россия, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/sssr-1796292184.html
Советский Союз — это историческая Россия, заявил Путин
Советский Союз — это историческая Россия, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Советский Союз — это историческая Россия, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз - это территория исторической России. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:02
2022-06-17T19:33
петербургский международный экономический форум — 2022
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россия
украина
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз - это территория исторической России."Это действительно так и есть. Я публично говорил и без всякого стеснения, Советский Союз - это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, он прекратил своё существование. И я хочу это подчеркнуть, мы всегда с уважением, за новейшую историю, относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что у России братские отношения с Казахстаном, и РФ заинтересована в укреплении подобных отношений."То же самое было бы с Украиной, абсолютно, если были бы у нас союзнические добрые отношения", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795650213.html
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ссср, россия, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, в мире
19:02 17.06.2022 (обновлено: 19:33 17.06.2022)
 
Советский Союз — это историческая Россия, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Советский Союз — то историческая Россия

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз - это территория исторической России.
"Это действительно так и есть. Я публично говорил и без всякого стеснения, Советский Союз - это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, он прекратил своё существование. И я хочу это подчеркнуть, мы всегда с уважением, за новейшую историю, относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Помощник президента РФ Максим Орешкин на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Президент отметил, что у России братские отношения с Казахстаном, и РФ заинтересована в укреплении подобных отношений.
"То же самое было бы с Украиной, абсолютно, если были бы у нас союзнические добрые отношения", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин: Западу от Украины нужны только лес, пшеница и кукуруза - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 18:56Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин рассказал об отношении Запада к Украине
 
Петербургский международный экономический форум — 2022СССРРоссияУкраинаПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинВ мире
 
 
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