https://ria.ru/20220617/simonyan-1796347826.html
Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с Путиным на ПМЭФ
Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с Путиным на ПМЭФ
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян после завершения сессии с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:40
2022-06-17T21:40
2022-06-17T23:37
петербургский международный экономический форум — 2022
политика
касым-жомарт токаев
казахстан
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
маргарита симоньян
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян после завершения сессии с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ рассказала, что от главы государства исходила уверенность, которая имела психотерапевтическое действие на нее.Симоньян модерировала дискуссию в рамках пленарного заседания форума с участием российского лидера и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева."Для меня самое главное было, критика Запада – не первый раз это слышим и сами это говорим, для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала <...> Видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен. Так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и что все будет хорошо", — сказала она журналистам.По ее словам, в выступлении Путина было важно все, но лично для нее было необходимо услышать, что "люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами".Говоря о реакции Запада на высказывания российского президента, Симоньян отметила, что не важно, услышали ли Путина в США и Европе, поскольку от этого проводимая политика не изменится.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером события.
https://ria.ru/20220617/pmef-1796323558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796262526_307:0:2358:1538_1920x0_80_0_0_d2794ad6a6799b3eafbe41fc667b001d.jpg
Путин прокомментировал шутку Маргариты Симоньян про "кушать хочется"
Путин прокомментировал шутку, о которой ему рассказала Симоньян, что теперь "вся надежда на голод", риск которого образумит западные страны.
2022-06-17T21:40
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PT2M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, касым-жомарт токаев, казахстан, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), маргарита симоньян, владимир путин
21:40 17.06.2022 (обновлено: 23:37 17.06.2022)
Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с Путиным на ПМЭФ
Симоньян о сессии с Путиным на ПМЭФ: я чувствовала его уверенность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян после завершения сессии с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ рассказала, что от главы государства исходила уверенность, которая имела психотерапевтическое действие на нее.
Симоньян модерировала дискуссию в рамках пленарного заседания форума с участием российского лидера и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
.
"Для меня самое главное было, критика Запада – не первый раз это слышим и сами это говорим, для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала <...> Видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен. Так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и что все будет хорошо", — сказала она журналистам.
По ее словам, в выступлении Путина было важно все, но лично для нее было необходимо услышать, что "люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами".
Говоря о реакции Запада на высказывания российского президента, Симоньян отметила, что не важно, услышали ли Путина в США и Европе, поскольку от этого проводимая политика не изменится.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером события.