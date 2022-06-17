https://ria.ru/20220617/simonyan-1796347826.html

Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с Путиным на ПМЭФ

Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022

Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с Путиным на ПМЭФ

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян после завершения сессии с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:40

2022-06-17T21:40

2022-06-17T23:37

петербургский международный экономический форум — 2022

политика

касым-жомарт токаев

казахстан

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

маргарита симоньян

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян после завершения сессии с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ рассказала, что от главы государства исходила уверенность, которая имела психотерапевтическое действие на нее.Симоньян модерировала дискуссию в рамках пленарного заседания форума с участием российского лидера и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева."Для меня самое главное было, критика Запада – не первый раз это слышим и сами это говорим, для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала <...> Видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен. Так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и что все будет хорошо", — сказала она журналистам.По ее словам, в выступлении Путина было важно все, но лично для нее было необходимо услышать, что "люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами".Говоря о реакции Запада на высказывания российского президента, Симоньян отметила, что не важно, услышали ли Путина в США и Европе, поскольку от этого проводимая политика не изменится.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером события.

https://ria.ru/20220617/pmef-1796323558.html

казахстан

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин прокомментировал шутку Маргариты Симоньян про "кушать хочется" Путин прокомментировал шутку, о которой ему рассказала Симоньян, что теперь "вся надежда на голод", риск которого образумит западные страны. 2022-06-17T21:40 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, касым-жомарт токаев, казахстан, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), маргарита симоньян, владимир путин