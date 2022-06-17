https://ria.ru/20220617/severodonetsk-1796093984.html

В ЛНР заявили о созданных мини-плацдармах для наступления на "Азот"

В ЛНР заявили о созданных мини-плацдармах для наступления на "Азот" - РИА Новости, 17.06.2022

В ЛНР заявили о созданных мини-плацдармах для наступления на "Азот"

Союзные войска накануне создали мини-плацдармы для наступления на завод "Азот" в Северодонецке, где засели украинские боевики, сообщил подполковник народной... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:35

2022-06-17T13:35

2022-06-17T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

северодонецк

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Союзные войска накануне создали мини-плацдармы для наступления на завод "Азот" в Северодонецке, где засели украинские боевики, сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Еще вчера мы закрепились на данном предприятии, мы создали такие мини-плацдармы к наступлению и сегодня продолжили специальную военную операцию на территории данного предприятия", - сказал Марочко в эфире "Первого канала" в ответ на вопрос ведущего о ситуации на заводе "Азот" в Северодонецке. Он отметил, что противник сопротивляется упорно, в том числе поставляя оружие, боеприпасы и провизию – вброд через реку Северский Донец. Тем не менее, войска ЛНР об этом знают и такие попытки пресекают.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости заявлял, что по предположительным подсчетам на заводе "Азот" находятся до тысячи украинских националистов, при этом в МВД ЛНР сообщили, что там есть и наёмники из США, Великобритании и Польши, а войска ЛНР будут проводить зачистку завода не спеша, с учетом опыта "Азовстали".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр