15:35 17.06.2022 (обновлено: 15:36 17.06.2022)
Ленобласть усовершенствует цифровые сервисы соцсферы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Ленинградская область и компания "1С" будут совместно совершенствовать цифровые сервисы для ключевых отраслей социальной сферы региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соглашение о сотрудничестве в области цифровизации подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ООО "1С" Борис Нуралиев в рамках ПМЭФ-22.
"Сегодня одной из приоритетных задач правительства области в сфере здравоохранения является развитие цифровой медицины, чтобы наши жители могли получать медицинские услуги без лишней волокиты, быстро и удобно. 42% рабочего времени нашей врачей тратится сегодня на бумажную работу. Второе стратегическое направление цифровой трансформации — информационно-образовательная среда. Она будет включать подготовку и переподготовку кадров в сфере информационных технологий. В этих вопросах мы рассчитываем на наших новых партнеров", — сказал губернатор Ленобласти.
Как уточнили в областной администрации, сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления региональной цифровой трансформации с использованием технологий 1С и будет активно способствовать подготовке ИТ-кадров для цифровой экономики Ленинградской области.
"В рамках соглашения планируется осуществлять взаимодействие по вопросам создания и развития информационного пространства, формирования основных подходов и принципов развития безопасных цифровых сервисов, направленных на модернизацию экономики, влияющих на улучшение качества жизни населения", — добавили в обладминистрации.
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