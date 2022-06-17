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Ленобласть усовершенствует цифровые сервисы соцсферы - РИА Новости, 17.06.2022
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Ленобласть усовершенствует цифровые сервисы соцсферы
Ленобласть усовершенствует цифровые сервисы соцсферы - РИА Новости, 17.06.2022
Ленобласть усовершенствует цифровые сервисы соцсферы
Ленинградская область и компания "1С" будут совместно совершенствовать цифровые сервисы для ключевых отраслей социальной сферы региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:35
2022-06-17T15:36
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Ленинградская область и компания "1С" будут совместно совершенствовать цифровые сервисы для ключевых отраслей социальной сферы региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соглашение о сотрудничестве в области цифровизации подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ООО "1С" Борис Нуралиев в рамках ПМЭФ-22.Как уточнили в областной администрации, сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления региональной цифровой трансформации с использованием технологий 1С и будет активно способствовать подготовке ИТ-кадров для цифровой экономики Ленинградской области.
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ленинградская область, александр дрозденко, 1с , петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
15:35 17.06.2022 (обновлено: 15:36 17.06.2022)
 

Ленобласть усовершенствует цифровые сервисы соцсферы

© Фото : Правительство Ленинградской областиЛенобласть усовершенствует цифровые сервисы соцсферы
Ленобласть усовершенствует цифровые сервисы соцсферы - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Ленинградская область и компания "1С" будут совместно совершенствовать цифровые сервисы для ключевых отраслей социальной сферы региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соглашение о сотрудничестве в области цифровизации подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ООО "" Борис Нуралиев в рамках ПМЭФ-22.
"Сегодня одной из приоритетных задач правительства области в сфере здравоохранения является развитие цифровой медицины, чтобы наши жители могли получать медицинские услуги без лишней волокиты, быстро и удобно. 42% рабочего времени нашей врачей тратится сегодня на бумажную работу. Второе стратегическое направление цифровой трансформации — информационно-образовательная среда. Она будет включать подготовку и переподготовку кадров в сфере информационных технологий. В этих вопросах мы рассчитываем на наших новых партнеров", — сказал губернатор Ленобласти.
Как уточнили в областной администрации, сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления региональной цифровой трансформации с использованием технологий 1С и будет активно способствовать подготовке ИТ-кадров для цифровой экономики Ленинградской области.
"В рамках соглашения планируется осуществлять взаимодействие по вопросам создания и развития информационного пространства, формирования основных подходов и принципов развития безопасных цифровых сервисов, направленных на модернизацию экономики, влияющих на улучшение качества жизни населения", — добавили в обладминистрации.
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16 июня, 12:25Ленинградская область
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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