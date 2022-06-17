Ленобласть усовершенствует цифровые сервисы соцсферы

"Сегодня одной из приоритетных задач правительства области в сфере здравоохранения является развитие цифровой медицины, чтобы наши жители могли получать медицинские услуги без лишней волокиты, быстро и удобно. 42% рабочего времени нашей врачей тратится сегодня на бумажную работу. Второе стратегическое направление цифровой трансформации — информационно-образовательная среда. Она будет включать подготовку и переподготовку кадров в сфере информационных технологий. В этих вопросах мы рассчитываем на наших новых партнеров", — сказал губернатор Ленобласти.