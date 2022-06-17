https://ria.ru/20220617/putin-1795952491.html

Путин выступит на пленарном заседании юбилейного ПМЭФ

Путин выступит на пленарном заседании юбилейного ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022

Путин выступит на пленарном заседании юбилейного ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с речью об экономическом... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T00:26

2022-06-17T00:26

2022-06-17T00:26

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с речью об экономическом развитии России и ситуации в мировой экономике.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Его главная тема – "Новый мир – новые возможности". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Развитие в условиях санкцийВ прошлом году доклад президента РФ в основном был посвящен внутренней повестке, глава государства изложил целую программу мер постковидной жизни, поддержки экономики, инвестиционного климата и социального развития. Он также говорил о развитии отечественного бизнеса, климатических проблемах и санкциях как способе недобросовестной конкуренции.Нынешний форум проходит на фоне нового мощного витка санкций западных стран против России из-за ситуации на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.В приветственном слове участникам и гостям нынешнего форума Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество. Он также выразил уверенность, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета. Это, по словам российского лидера, предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. Он указал и на то, что при этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу.Как рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в этом году в своей речи на пленарном заседании президент даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике.В частности, глава российского государства затронет проблемы, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство, выскажется о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах и санкциях.Он добавил, что президент также собирается поговорить о тенденции к формированию многополярной экономической модели и дать оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка.Большую часть своего выступления на ПМЭФ, как рассказали в Кремле, президент посвятит задачам дальнейшего экономического развития России, стимулирования внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей страны.

https://ria.ru/20220616/soglasheniya-1795912614.html

https://ria.ru/20220614/medvedev-1795324281.html

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795932508.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)