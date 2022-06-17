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Ольга Любимова: отмена культуры в мире невозможна

Ольга Любимова: отмена культуры в мире невозможна - РИА Новости, 17.06.2022

Ольга Любимова: отмена культуры в мире невозможна

Министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала РИА Новости, о том, что Морозовская коллекция... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:00

2022-06-17T13:00

2022-06-17T13:00

интервью

ольга любимова

третьяковская галерея

русский музей

снг

культура

интервью - культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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Министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала РИА Новости, о том, что Морозовская коллекция уже вернулась в Россию, что российские кинотеатры не закроются, а на их поддержку правительство выделило 5,5 миллиарда рублей. С министром культуры на стенде РИА Новости беседовала Елизавета Крылова.– Как обстоят дела с Морозовской коллекцией?– Что касается Морозовской коллекции, она действительно сейчас уже вся дома. Она вернулась постепенно, это был достаточно тяжелый процесс в отсутствие авиасообщения, но тем не менее, сейчас она уже в Эрмитаже, в Третьяковской галерее, в Русском музее и Пушкинском музее, где был основной фонд коллекции. Она была так поделена после революции, что находилась сразу в нескольких российских музеях.Сейчас мы как раз готовимся к двум крупным проектам. Эта коллекция будет представлена и в Москве в Пушкинском музее, и в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. Так что сейчас самое главное для нас, как всегда, это двигаться вперед. Картины после небольшой паузы предстанут перед нашими зрителями. Предвидим, конечно, большой ажиотаж, у музейщиков называется "большой музейный хит".– Когда мы сможем эту коллекцию посмотреть?– В Эрмитаже 26 июня откроется выставка "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина". Она проработает до 30 октября. А 28 июня в ГМИИ им. Пушкина откроется выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых". Она проработает до 30 октября этого года.– Сейчас в связи со спецоперацией против России вводят санкции, это касается и культурной части. Скажите, как повлияли они на культурную сферу?– Конечно, в первую очередь, это повлияло на гастрольную деятельность, и так же, как и в пандемию, мы оказались в ситуации, когда нужно было пересмотреть все вместе со всеми нашими коллективами. Как правильно сделать так, чтобы эта деятельность была по всей стране, чтобы в каждом регионе появилось большее количество новых проектов – и в небольших городах, и в муниципалитетах. Вот это – большая, серьезная работа, которая идет и по линии Росконцерта, и по линии наших музеев, и по линии нашего театра.Еще одно очень важное направление – русские театры за рубежом. В странах СНГ 51 русский театр. Это наши очаги культуры, годами эти люди в разных странах играли на нашем языке, ставя нашу классику. Нам, конечно, очень важно их поддерживать, мы начинаем отдельно финансировать постановки в русских театрах, давать возможность расширить репертуар. Особенно важно приезжать чаще туда на гастроли, чаще привозить коллег из Абхазии, Осетии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, я могу долго еще называть наших партнеров. Мы работаем, конечно, и с Беларусью, и это тоже очень важное наше направление. Так что, работы стало, я думаю, только больше, как это ни странно. Это невероятно "заряженное" профессиональное сообщество на то, чтобы больше ездить, больше выступать, больше встречаться.Легендарные четыре коллектива из Донбасса – это молодежные театры, и наши музыкальные коллективы, которым удалось проехать по всей стране с абсолютными аншлагами. Наши коллеги-губернаторы всегда присутствовали на этих концертах. Обнять, приютить, порадовать, дать возможность людям передохнуть. Они восемь лет работали в невозможных условиях. Это вопреки всему, оставаясь преданными любимому делу. И сейчас, конечно, важно продолжить эту работу вместе, давать возможность выступать гастролировать.– Кто занимается организацией, финансированием таких коллективов?– Министерство, а Росконцерт организует. У нас специально существуют подведомственные структуры, которым напрямую дается поручение, там уже заложены деньги на различного рода спецпроекты, которые позволяют продолжить эту работу, вовремя поменять географию.Когда мы смотрим наш гастрольный план, наш проект "Большие гастроли", это больше всего напоминает карту авиаперелетов. Когда видно, сколько и куда мы летаем, даже в наши самые отдаленные уголки. Важно, чтобы гастрольная деятельность не заканчивалась на Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде или, например, Крыму, который очень полюбили не только отдыхающие, но и гастролирующие. Но должны быть концерты на Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири.Нужно давать возможность людям больше гастролировать, а зрителям – менять свою культурную повестку. В чем параллельно нам очень помогает Пушкинская карта, потому что если раньше на молодых людей просто бюджета не было, то сейчас мы видим просто по отчетности, что, например, что очень серьезно вырос спрос на консерватории. Молодые люди начали ходить на концерты.– Если вернуться к пандемии, то в тот период было очень много онлайн-выставок, видео-мостов, культурных мероприятий. Можно даже сказать, пандемия плодотворно как-то сказалась на культурной сфере. А вот если говорить в условиях геополитики, влияет ситуация плодотворно или наоборот негативно?– Конечно, онлайн нас очень сильно выручает, потому что мы теряем партнеров в нашей международной деятельности. Сейчас, когда кто-то из лидеров стран позволяет себе отказываться от российской культуры или от России в целом, люди, которые любят российскую культуру, которые не могут своей жизни представить без Чехова, Пушкина, Достоевского, без Мусоргского, без Толстого, без Чайковского, без нашего выдающегося литературного, музыкального наследия в целом, они смотрят онлайн, мы же видим по нашим трансляциям, откуда идут сигналы. Только за последние пять месяцев наш портал Культура.РФ собрал 182 миллиона просмотров – это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.Мы уверены, что наши онлайн-мероприятия смотрят не только представители диаспор и люди из постсоветского пространства. Это абсолютно не так. Смотрят в самых разных странах и самые разные зрители.– С какими странами сейчас разорвано полностью сотрудничество в культурной сфере?– Мы сейчас не ведем диалога с нашими западными партнерами, это такая вынужденная пауза. Ведь межмузейный диалог существовал всегда и никогда не останавливался. И теперь представьте себе, как теряют в эту паузу наши партнеры: они не имеют возможности создать уникальную выставку, не могут обратиться в Пушкинский музей, в Эрмитаж, они не могут получить уникальные шедевры из Третьяковской галереи. И, конечно же, это большая проблема в первую очередь для наших зарубежных коллег. Большое количество выставок прекратилось.Есть у нас и обратный пример. Великолепная выставка готовилась в Музеях Московского Кремля под названием "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". Наши партнеры из музея Прадо, крупнейшие музеи с радостью предоставляли на этот проект свои дуэльные пары пистолетов, рапиры, шпаги, веера, перчатки. Однако, после 24 февраля все привезенные экспонаты собрали и увезли. Экспозиция была под угрозой, но наши музеи объединились и предоставили свои уникальные предметы для того, чтобы собрать выставку и порадовать своего посетителя музея Московского Кремля, библиотеки Российской академии наук, Санкт-Петербурга, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга, Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга, Государственного исторического музея Москвы, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Российской государственной библиотеки Москвы и Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга.– Можно сказать, что Россия все-таки выступает за сотрудничество, несмотря на геополитическую обстановку?– Мы считаем, что отмена культуры в мире невозможна в принципе. Не бывает русских нот, понимаете? Достоевского переводили филологи в десятках стран мира и не могли постичь гения этого человека. Вот я вам могу сказать с уверенностью, культурный диалог не прерывался ни в годы гражданской войны, ни в период Советского Союза, все равно продолжали читать, изучать, продолжали играть спектакли. Так будет и в этот раз, я в этом глубоко убеждена.– Кинотеатры сейчас все-таки сложные времена тоже переживают. Может такое случиться, что их закроют на какой-то период?– Во-первых, давайте исходить из того, что существует большая сеть государственных муниципальных кинотеатров, которые совершенно точно не закроются. В рамках национального проекта "Культура" она создается уже много лет, ежегодно в среднем до 100 кинотеатров открывается по стране, они муниципальные и с ними ничего произойти не может.То, что касается кинотеатров, действительно сейчас один из серьезнейших вызовов стоит именно перед этой отраслью. И мы сейчас думаем и прорабатываем вместе те направления, в которых можно помочь кинотеатрам. И в первую очередь, это, конечно же, увеличение контента. Нам очень важно, чтобы фильмов было больше. С января при господдержке вышло 45 картин, они все российские, и те продюсеры, которые не имели возможности показать свои картины на большом экране, потому что российские сети их не пускали в кинотеатры, сейчас спокойно совершенно выходят. Раньше говорили: прокат не больше двух недель. Порой картину, которая еще продолжала собирать зрителей, выкидывали и ставили следующий американский блокбастер. Да, в каких-то вещах мы очень сильно теряем. Потому что российское кино – авторское.Действительно сейчас сборы намного меньше, потому что кино, которое мы представляем, это комедии, мелодрамы, драмы, они всегда в кинотеатрах во всем мире собирали меньше. Я хочу напомнить, что экономика всех стран базируется на блокбастерах, комиксах, которые поставляет Голливуд. Это и Франция, и Германия. Нет такого национального кинематографа, кроме Китая, и нигде, где уровень своего кинематографа позволял бы сохранять сети. Поэтому мы сейчас вместе с остатками российских киносетей прорабатываем, какого рода поддержка может быть индустриальная, потому что понятно, что производство мы добавим. Правительством Российской Федерации было принято решение о выделении дополнительных 5,5 миллиарда рублей. И вот теперь очень важно, что, как себя спозиционируют российские кинотеатры. С какими предложениями они выйдут и к министерству культуры, и к правительству для того, чтобы поддержать их на плаву.– А какой отклик идет от телезрителей на новые российские картины?– Вы знаете, российское кино, как и российский футбол, обсуждают всегда. И сколько будет людей, которым понравилось, столько будет говорить, что им не понравилось, "я ожидал другого".С нашей стороны очень важна экспертиза. Поддерживать те проекты, которые потенциально созданы для зрителя, для аудитории. Не только возможно в прокате, но и на фестивальной арене.– Если говорить про молодых актеров, следит ли министерство культуры за их трудоустройством?– Давайте начнем с того, что у нас 29 вузов по всей стране готовят актеров. И по актерскому мастерству у нас, представляете, в год появляется новых 1300 молодых артистов. Это много? Много, да. И, конечно же, хочется, чтобы больше было возможностей трудоустроиться. Кино – это одно, там кастинг. Если говорить про то, как найти свое место в театре, это тоже большая проблема, потому что, с одной стороны, наши театры остро нуждаются в молодой труппе. А с другой стороны, не очень знают, как найти. В Москве, Санкт-Петербурге это удобно. Зашел в соседнее училище, посмотрел дипломы одного знакомого мастера, другого знакомого мастера. Две-три девочки, мальчика взял. Это же не совсем справедливо.Вот мы задумали такой новый для нас проект, который называется Всероссийская актерская биржа – он работает на фестивале "Будущее театральной России", а также мы недавно запустили проект и онлайн. На биржу в Ярославль съезжаются самые-самые молодые артисты и привозят свои дипломы. А дипломные спектакли – это самое прекрасное, что есть вообще.А кто становится зрителями на актерской бирже? Это, конечно, все директора российских театров, кастинг-директора, самые разные продюсеры, телевизионные, кинопродюсеры, просто все-все-все. В 2021 году по итогам актерской биржи более двадцати актеров получили предложения о работе, а в 2022 году – уже более тридцати.– Нет ли идеи в России создать свое Евровидение?– Вы знаете, во-первых, существует большое количество конкурсов, большое количество различного рода по самым разным направлениям. Мы всегда считаем, что самое главное – работать не вопреки кому-то, а благодаря. Делать не наше Евровидение, а сделать такой конкурс, который позволит собрать всех, консолидировать всех.Сейчас звучит, вы знаете, много слов о большом международном кинофестивале, который также планируется. Вот если подобного рода аналог тех стран, тех композиторов, тех исполнителей, которые разделяют наши ценности, которые действительно существуют в некой общей эстетике представления о прекрасном, объединятся в большое дело, я уверена, что мы все с радостью его подхватим и поддержим.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

интервью, ольга любимова, третьяковская галерея, русский музей, снг, культура, интервью - культура, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)