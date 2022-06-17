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Си Цзиньпин рассказал, как мир может справиться с кризисом - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/krizis-1796283749.html
Си Цзиньпин рассказал, как мир может справиться с кризисом
Си Цзиньпин рассказал, как мир может справиться с кризисом - РИА Новости, 17.06.2022
Си Цзиньпин рассказал, как мир может справиться с кризисом
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, поделился древней китайской мудростью, которая может помочь миру... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:43
2022-06-17T18:45
петербургский международный экономический форум — 2022
си цзиньпин
китай
санкт-петербург
россия
в мире
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, поделился древней китайской мудростью, которая может помочь миру справиться с кризисом."В условиях происходящих кардинальных перемен и коронавирусной инфекции, мир вступает в новый период турбулентности и преобразований", - сказал Си Цзиньпин.По словам председателя КНР, налицо негативный тренд антиглобализма, растущий разрыв между Югом и Севером, ослабление драйверов сотрудничества в области развития, что может погрузить неравномерно развивающуюся мировую экономику в глубокую рецессию и бросить беспрецедентные вызовы реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития в период до 2030 года.Си Цзиньпин отметил, что в настоящий момент международное сообщество как никогда заинтересовано в справедливом, устойчивом и безопасном развитии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796277348.html
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си цзиньпин, китай, санкт-петербург, россия, в мире, пмэф
18:43 17.06.2022 (обновлено: 18:45 17.06.2022)
 
Си Цзиньпин рассказал, как мир может справиться с кризисом

Глава Китая Си Цзиньпин поделился мудростью, которая поможет миру справиться с кризисом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Экран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, поделился древней китайской мудростью, которая может помочь миру справиться с кризисом.
"В условиях происходящих кардинальных перемен и коронавирусной инфекции, мир вступает в новый период турбулентности и преобразований", - сказал Си Цзиньпин.
Экран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 18:28Петербургский международный экономический форум — 2022
Си Цзиньпин призвал страны отказаться от практики односторонних санкций
По словам председателя КНР, налицо негативный тренд антиглобализма, растущий разрыв между Югом и Севером, ослабление драйверов сотрудничества в области развития, что может погрузить неравномерно развивающуюся мировую экономику в глубокую рецессию и бросить беспрецедентные вызовы реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития в период до 2030 года.
"Как гласит древняя китайская мудрость, умный человек даже в выгодном положении держит в виду возможный вред, а в положении невыгодном видит потенциальные возможности. Опасность и возможности сосуществуют всегда. Преодолев опасность, получишь возможность. Сила в уверенности. Чем больше трудностей, тем важнее уверенность", - сказал председатель.
Си Цзиньпин отметил, что в настоящий момент международное сообщество как никогда заинтересовано в справедливом, устойчивом и безопасном развитии.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Си Цзиньпин отметил, что сотрудничество Китая и РФ развивается по восходящей траектории - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Си ЦзиньпинКитайСанкт-ПетербургРоссияВ миреПМЭФ
 
 
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