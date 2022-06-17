https://ria.ru/20220617/krizis-1796283749.html

Си Цзиньпин рассказал, как мир может справиться с кризисом

Си Цзиньпин рассказал, как мир может справиться с кризисом - РИА Новости, 17.06.2022

Си Цзиньпин рассказал, как мир может справиться с кризисом

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, поделился древней китайской мудростью, которая может помочь миру... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:43

2022-06-17T18:43

2022-06-17T18:45

петербургский международный экономический форум — 2022

си цзиньпин

китай

санкт-петербург

россия

в мире

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, поделился древней китайской мудростью, которая может помочь миру справиться с кризисом."В условиях происходящих кардинальных перемен и коронавирусной инфекции, мир вступает в новый период турбулентности и преобразований", - сказал Си Цзиньпин.По словам председателя КНР, налицо негативный тренд антиглобализма, растущий разрыв между Югом и Севером, ослабление драйверов сотрудничества в области развития, что может погрузить неравномерно развивающуюся мировую экономику в глубокую рецессию и бросить беспрецедентные вызовы реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития в период до 2030 года.Си Цзиньпин отметил, что в настоящий момент международное сообщество как никогда заинтересовано в справедливом, устойчивом и безопасном развитии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796277348.html

https://ria.ru/20220617/sotrudnichesto-1796268354.html

китай

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

си цзиньпин, китай, санкт-петербург, россия, в мире, пмэф