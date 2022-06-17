18:43 17.06.2022 (обновлено: 18:45 17.06.2022)
Си Цзиньпин рассказал, как мир может справиться с кризисом
Глава Китая Си Цзиньпин поделился мудростью, которая поможет миру справиться с кризисом
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Экран с трансляцией выступления председателя КНР Си Цзиньпиня на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с видеообращением на пленарном заседании ПМЭФ, поделился древней китайской мудростью, которая может помочь миру справиться с кризисом.
"В условиях происходящих кардинальных перемен и коронавирусной инфекции, мир вступает в новый период турбулентности и преобразований", - сказал Си Цзиньпин.
По словам председателя КНР, налицо негативный тренд антиглобализма, растущий разрыв между Югом и Севером, ослабление драйверов сотрудничества в области развития, что может погрузить неравномерно развивающуюся мировую экономику в глубокую рецессию и бросить беспрецедентные вызовы реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития в период до 2030 года.
"Как гласит древняя китайская мудрость, умный человек даже в выгодном положении держит в виду возможный вред, а в положении невыгодном видит потенциальные возможности. Опасность и возможности сосуществуют всегда. Преодолев опасность, получишь возможность. Сила в уверенности. Чем больше трудностей, тем важнее уверенность", - сказал председатель.
Си Цзиньпин отметил, что в настоящий момент международное сообщество как никогда заинтересовано в справедливом, устойчивом и безопасном развитии.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.