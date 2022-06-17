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СМИ: Африка разгневалась на Запад из-за санкций против России - РИА Новости, 17.06.2022
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СМИ: Африка разгневалась на Запад из-за санкций против России
СМИ: Африка разгневалась на Запад из-за санкций против России - РИА Новости, 17.06.2022
СМИ: Африка разгневалась на Запад из-за санкций против России
Пока Европа и США обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие страны Африки возлагают ответственность за происходящее на западные санкции, РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:01
2022-06-17T10:44
россия
африка
африканский союз
оон
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пока Европа и США обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие страны Африки возлагают ответственность за происходящее на западные санкции, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.Гнев и глубокое недоверие к Западу ощущаются в Африке и сегодня."Аргументация России находит широкий отклик в Африке. Санкции Запада упоминаются Саллом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в качестве причины кризиса (продовольственного. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Заявления официальной Москвы о готовности экспортировать зерно лишь усиливают положительное впечатление.Отношения между Россией и Африкой остаются неизменными, о чем свидетельствует недавний визит президента Сенегала и председателя Африканского союза Маки Салла в Москву, напоминает издание. Звучали такие слова, как "дружественный" и "братский". По его словам, ограничения, наложенные на банки, сделали практически невозможным импорт пшеницы и удобрений из России.Ранее директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила, что невиданный голод, который угрожает сегодня Африке, спровоцирован одним человеком — президентом США Джо Байденом, который, введя неразумные санкции против России, толкает мир в пропасть беспрецедентного социально-экономического кризиса.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском морском торговом порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет доставлять зерно на мировые рынки судами.Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220617/zerno-1795958805.html
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россия, африка, африканский союз, оон, европа, сша, в мире
05:01 17.06.2022 (обновлено: 10:44 17.06.2022)
 
СМИ: Африка разгневалась на Запад из-за санкций против России

FAZ: страны Африки обвинили Запад в санкциях, вызвавших продовольственный кризис

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПокупатели на продовольственном рынке в Могадишо, Сомали
Покупатели на продовольственном рынке в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Покупатели на продовольственном рынке в Могадишо, Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пока Европа и США обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие страны Африки возлагают ответственность за происходящее на западные санкции, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Гнев и глубокое недоверие к Западу ощущаются в Африке и сегодня.
"Аргументация России находит широкий отклик в Африке. Санкции Запада упоминаются Саллом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в качестве причины кризиса (продовольственного. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Заявления официальной Москвы о готовности экспортировать зерно лишь усиливают положительное впечатление.
Отношения между Россией и Африкой остаются неизменными, о чем свидетельствует недавний визит президента Сенегала и председателя Африканского союза Маки Салла в Москву, напоминает издание. Звучали такие слова, как "дружественный" и "братский". По его словам, ограничения, наложенные на банки, сделали практически невозможным импорт пшеницы и удобрений из России.
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
03:29
Антонов: Россия готова гарантировать безопасность судов с украинским зерном
Ранее директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила, что невиданный голод, который угрожает сегодня Африке, спровоцирован одним человеком — президентом США Джо Байденом, который, введя неразумные санкции против России, толкает мир в пропасть беспрецедентного социально-экономического кризиса.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском морском торговом порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет доставлять зерно на мировые рынки судами.
Президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Москва не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
 
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