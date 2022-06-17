https://ria.ru/20220617/geologorazvedka-1795990988.html

"Татнефть" и "КазМунайГаз" планируют геологоразведку в Казахстане

"Татнефть" и "КазМунайГаз" планируют геологоразведку в Казахстане - РИА Новости, 17.06.2022

"Татнефть" и "КазМунайГаз" планируют геологоразведку в Казахстане

Татарстанская компания "Татнефть" и казахстанская "КазМунайГаз" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:47

2022-06-17T09:47

2022-06-17T09:47

петербургский международный экономический форум — 2022

татнефть

казахстан

экономика

казмунайгаз

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КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Татарстанская компания "Татнефть" и казахстанская "КазМунайГаз" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Казахстане, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Документ был подписан по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Во время встречи президенту Казахстана доложили о ходе реализации своих проектов генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. В завершении встречи было подписано соглашение о намерениях реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО "Татнефть" и НК "КазМунайГаз", - говорится в сообщении.Участок недр Каратон-Саркамыс расположен в Атырауской области рядом с действующими месторождениями Тенгиз, Королевское и группой месторождений АО "Эмбамунайгаз". В феврале 2022 года Каратон-Саркамыс включен в перечень территорий участков недр на разведку и добычу углеводородов для предоставления права недропользования НК "КазМунайГаз".В ходе встречи Минниханов отметил, что сегодня Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, и поблагодарил руководство страны за внимание к совместным с республикой проектам и готовность оказывать содействие в их реализации. Токаев подтвердил, что внимательно следит за тем, как реализуются совместные проекты, и держит их на личном контроле.За прошлый год татарстано-казахстанский товарооборот составил 629 миллионов долларов. Стороны отметили важность наращивания этих показателей и расширения сотрудничества, а также номенклатуры взаимно поставляемых товаров. Особую значимость расширение взаимодействия приобретает в связи с отмечаемым в этом году 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220602/tatneft-1792521918.html

https://ria.ru/20220401/sotrudnichestvo-1781215640.html

казахстан

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татнефть, казахстан, экономика, казмунайгаз