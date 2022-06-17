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"Татнефть" и "КазМунайГаз" планируют геологоразведку в Казахстане - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/geologorazvedka-1795990988.html
"Татнефть" и "КазМунайГаз" планируют геологоразведку в Казахстане
"Татнефть" и "КазМунайГаз" планируют геологоразведку в Казахстане - РИА Новости, 17.06.2022
"Татнефть" и "КазМунайГаз" планируют геологоразведку в Казахстане
Татарстанская компания "Татнефть" и казахстанская "КазМунайГаз" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:47
2022-06-17T09:47
петербургский международный экономический форум — 2022
татнефть
казахстан
экономика
казмунайгаз
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КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Татарстанская компания "Татнефть" и казахстанская "КазМунайГаз" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Казахстане, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Документ был подписан по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Во время встречи президенту Казахстана доложили о ходе реализации своих проектов генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. В завершении встречи было подписано соглашение о намерениях реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО "Татнефть" и НК "КазМунайГаз", - говорится в сообщении.Участок недр Каратон-Саркамыс расположен в Атырауской области рядом с действующими месторождениями Тенгиз, Королевское и группой месторождений АО "Эмбамунайгаз". В феврале 2022 года Каратон-Саркамыс включен в перечень территорий участков недр на разведку и добычу углеводородов для предоставления права недропользования НК "КазМунайГаз".В ходе встречи Минниханов отметил, что сегодня Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, и поблагодарил руководство страны за внимание к совместным с республикой проектам и готовность оказывать содействие в их реализации. Токаев подтвердил, что внимательно следит за тем, как реализуются совместные проекты, и держит их на личном контроле.За прошлый год татарстано-казахстанский товарооборот составил 629 миллионов долларов. Стороны отметили важность наращивания этих показателей и расширения сотрудничества, а также номенклатуры взаимно поставляемых товаров. Особую значимость расширение взаимодействия приобретает в связи с отмечаемым в этом году 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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татнефть, казахстан, экономика, казмунайгаз
09:47 17.06.2022
 

"Татнефть" и "КазМунайГаз" планируют геологоразведку в Казахстане

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд нефтяной компании "Татнефть"
Стенд нефтяной компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд нефтяной компании "Татнефть". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Татарстанская компания "Татнефть" и казахстанская "КазМунайГаз" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Казахстане, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Документ был подписан по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Во время встречи президенту Казахстана доложили о ходе реализации своих проектов генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. В завершении встречи было подписано соглашение о намерениях реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО "Татнефть" и НК "КазМунайГаз", - говорится в сообщении.
Участок недр Каратон-Саркамыс расположен в Атырауской области рядом с действующими месторождениями Тенгиз, Королевское и группой месторождений АО "Эмбамунайгаз". В феврале 2022 года Каратон-Саркамыс включен в перечень территорий участков недр на разведку и добычу углеводородов для предоставления права недропользования НК "КазМунайГаз".
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В ходе встречи Минниханов отметил, что сегодня Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, и поблагодарил руководство страны за внимание к совместным с республикой проектам и готовность оказывать содействие в их реализации. Токаев подтвердил, что внимательно следит за тем, как реализуются совместные проекты, и держит их на личном контроле.
За прошлый год татарстано-казахстанский товарооборот составил 629 миллионов долларов. Стороны отметили важность наращивания этих показателей и расширения сотрудничества, а также номенклатуры взаимно поставляемых товаров. Особую значимость расширение взаимодействия приобретает в связи с отмечаемым в этом году 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ТатнефтьКазахстанЭкономикаКазмунайгаз
 
 
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