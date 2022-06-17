https://ria.ru/20220617/briks-1795963788.html

Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС

Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС - РИА Новости, 17.06.2022

Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин 23 июня примет участие в саммите лидеров БРИКС в формате видеосвязи, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T06:02

2022-06-17T06:02

2022-06-17T06:03

в мире

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

россия

брикс

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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 23 июня примет участие в саммите лидеров БРИКС в формате видеосвязи, передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что в ходе саммита обсудят построение глобального партнерства в целях развития в новую эпоху и объединение усилий для реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года.Си Цзиньпин также выступит 22 июня с речью на открытии делового форума БРИКС.Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков говорил, что президент РФ Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме.

https://ria.ru/20220615/briks-1795510945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, россия, брикс