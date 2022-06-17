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Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС - РИА Новости, 17.06.2022
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Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС
Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС - РИА Новости, 17.06.2022
Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин 23 июня примет участие в саммите лидеров БРИКС в формате видеосвязи, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:02
2022-06-17T06:03
в мире
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
россия
брикс
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 23 июня примет участие в саммите лидеров БРИКС в формате видеосвязи, передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что в ходе саммита обсудят построение глобального партнерства в целях развития в новую эпоху и объединение усилий для реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года.Си Цзиньпин также выступит 22 июня с речью на открытии делового форума БРИКС.Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков говорил, что президент РФ Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме.
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, россия, брикс
06:02 17.06.2022 (обновлено: 06:03 17.06.2022)
 
Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин 23 июня примет участие в саммите лидеров БРИКС

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 23 июня примет участие в саммите лидеров БРИКС в формате видеосвязи, передает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 23 июня в Пекине проведет 14-ю встречу лидеров стран БРИКС, которая пройдет в формате видеосвязи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе саммита обсудят построение глобального партнерства в целях развития в новую эпоху и объединение усилий для реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года.
Си Цзиньпин также выступит 22 июня с речью на открытии делового форума БРИКС.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков говорил, что президент РФ Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в саммите БРИКС и деловом форуме.
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В миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинЮрий УшаковРоссияБРИКС
 
 
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