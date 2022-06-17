https://ria.ru/20220617/ataki-1796102038.html

Песков заявил о массированных DDoS-атаках на системы ПМЭФ

Песков заявил о массированных DDoS-атаках на системы ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022

Песков заявил о массированных DDoS-атаках на системы ПМЭФ

Специалисты фиксируют масштабные кибератаки на информационные системы Петербургского международного экономического форума, из-за этого выступление президента... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:53

2022-06-17T13:53

2022-06-17T14:46

петербургский международный экономический форум — 2022

дмитрий песков

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795919344_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_2b3906c516cb3bbb014f3f7946641fa5.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Специалисты фиксируют масштабные кибератаки на информационные системы Петербургского международного экономического форума, из-за этого выступление президента Владимира Путина переносится на час, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что специалисты работают над устранением проблем, но на это нужно время.Из-за сложившейся ситуации Путин перенес свое выступление с 14:00 на 15:00. К этому сроку с последствиями кибератак удастся справиться и все, кто должен присутствовать на пленарном заседании, смогут его посетить, заключил Песков.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, санкт-петербург