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Песков заявил о массированных DDoS-атаках на системы ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ataki-1796102038.html
Песков заявил о массированных DDoS-атаках на системы ПМЭФ
Песков заявил о массированных DDoS-атаках на системы ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022
Песков заявил о массированных DDoS-атаках на системы ПМЭФ
Специалисты фиксируют масштабные кибератаки на информационные системы Петербургского международного экономического форума, из-за этого выступление президента... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:53
2022-06-17T14:46
петербургский международный экономический форум — 2022
дмитрий песков
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Специалисты фиксируют масштабные кибератаки на информационные системы Петербургского международного экономического форума, из-за этого выступление президента Владимира Путина переносится на час, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что специалисты работают над устранением проблем, но на это нужно время.Из-за сложившейся ситуации Путин перенес свое выступление с 14:00 на 15:00. К этому сроку с последствиями кибератак удастся справиться и все, кто должен присутствовать на пленарном заседании, смогут его посетить, заключил Песков.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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дмитрий песков, санкт-петербург
13:53 17.06.2022 (обновлено: 14:46 17.06.2022)
 
Песков заявил о массированных DDoS-атаках на системы ПМЭФ

Песков: на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS-атаки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума — 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума — 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума — 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Специалисты фиксируют масштабные кибератаки на информационные системы Петербургского международного экономического форума, из-за этого выступление президента Владимира Путина переносится на час, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные атаки DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации Питерского экономического форума. И вчера, и ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска, поэтому, к сожалению, возникла заминка с получением бейджей с подтверждением прохода", — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что специалисты работают над устранением проблем, но на это нужно время.
Из-за сложившейся ситуации Путин перенес свое выступление с 14:00 на 15:00. К этому сроку с последствиями кибератак удастся справиться и все, кто должен присутствовать на пленарном заседании, смогут его посетить, заключил Песков.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
ПМЭФ-2022. День третий: развитие в условиях санкций
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Большую часть своего выступления Владимир Путин посвятил задачам экономического развития России в условиях беспрецедентных западных санкций, созданию комфортных условий для бизнеса и укреплению торгово-инвестиционных связей страны.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
1 из 16

Большую часть своего выступления Владимир Путин посвятил задачам экономического развития России в условиях беспрецедентных западных санкций, созданию комфортных условий для бизнеса и укреплению торгово-инвестиционных связей страны.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© AP Photo / Sergei Bobylev/Pool

Нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы, заявил Путин. Производственные и логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят через новые испытания.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
2 из 16

Нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы, заявил Путин. Производственные и логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят через новые испытания.

© AP Photo / Sergei Bobylev/Pool
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Однако у экономического блицкрига против России изначально не было шансов на успех, убежден Владимир Путин. Несмотря ни на что, страна сохранит курс на открытость и продолжит расширять связи со всеми, кто в этом заинтересован, пообещал президент.

Экран с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
3 из 16

Однако у экономического блицкрига против России изначально не было шансов на успех, убежден Владимир Путин. Несмотря ни на что, страна сохранит курс на открытость и продолжит расширять связи со всеми, кто в этом заинтересован, пообещал президент.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил стенд РИА Новости и опубликовал пост в телеграм-канале агентства.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выпускает новости в телеграм-канал РИА Новости на стенде, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
4 из 16

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил стенд РИА Новости и опубликовал пост в телеграм-канале агентства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Одной из самых значимых сессий стала "Экология для бизнеса или бизнес для экологии". Выступившая здесь вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российский бизнес в 2021 году впервые вложил в экологические проекты более триллиона рублей.

ПМЭФ-2022. Сессия. Экология для бизнеса или бизнес для экологии
5 из 16

Одной из самых значимых сессий стала "Экология для бизнеса или бизнес для экологии". Выступившая здесь вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российский бизнес в 2021 году впервые вложил в экологические проекты более триллиона рублей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Гостей стенда Новгородской области встречает сова Бези. Птица не выказывает ни малейших признаков беспокойства, когда ее фотографируют или просто подходят близко. Кажется, внимание к собственной персоне вызывает у нее легкое пренебрежение.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
6 из 16

Гостей стенда Новгородской области встречает сова Бези. Птица не выказывает ни малейших признаков беспокойства, когда ее фотографируют или просто подходят близко. Кажется, внимание к собственной персоне вызывает у нее легкое пренебрежение.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Девушки фотографируются у карты России на выставке ПМЭФ-2022.

Девушки фотографируются у карты России на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
7 из 16

Девушки фотографируются у карты России на выставке ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На стенде радио Sputnik идет непрерывная работа.

Стенд радио Sputnik на XXV Петербургском международном экономическом форуме
8 из 16

На стенде радио Sputnik идет непрерывная работа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На форуме подписаны соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской народных республик, касающиеся восстановления Донбасса.

Заместитель секретаря Генерального совета партии, руководитель Центрального исполнительного комитета Всероссийской политической партии Единая Россия Александр Сидякин и глава ДНР Денис Пушилин на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между ЛНР, ДНР и штабом национальной партии Единая Россия по гуманитарному сотрудничеству
9 из 16

На форуме подписаны соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской народных республик, касающиеся восстановления Донбасса.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Традиционный деловой завтрак Сбера на ПМЭФ был посвящен теме "Российская экономика: как построить мост в будущее?" Перед страной стоит серьезный вызов — обеспечить структурную перестройку экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы, заявил Герман Греф.

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
10 из 16

Традиционный деловой завтрак Сбера на ПМЭФ был посвящен теме "Российская экономика: как построить мост в будущее?" Перед страной стоит серьезный вызов — обеспечить структурную перестройку экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы, заявил Герман Греф.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Благодаря новейшим технологиям любой посетитель стенда РЖД может отправиться в путешествие.

Участница XXV Петербургского международного экономического форума
11 из 16

Благодаря новейшим технологиям любой посетитель стенда РЖД может отправиться в путешествие.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На сессии "От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности" обсудили, чем будет определяться образовательное и интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике.

Участники сессии От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности на ПМЭФ-2022
12 из 16

На сессии "От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности" обсудили, чем будет определяться образовательное и интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит 15—18 июня.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
13 из 16

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит 15—18 июня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности".

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
14 из 16

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В мероприятиях ПМЭФ-2022 участвуют тысячи гостей из 127 стран.

Участники сессии От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
15 из 16

В мероприятиях ПМЭФ-2022 участвуют тысячи гостей из 127 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Девушка у стенда соцсети "ВКонтакте" на Петербургском международном экономическом форуме.

Девушка у стенда социальной сети ВКонтакте на ПМЭФ-2022
16 из 16

Девушка у стенда соцсети "ВКонтакте" на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 16

Большую часть своего выступления Владимир Путин посвятил задачам экономического развития России в условиях беспрецедентных западных санкций, созданию комфортных условий для бизнеса и укреплению торгово-инвестиционных связей страны.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 16

Нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы, заявил Путин. Производственные и логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят через новые испытания.

© AP Photo / Sergei Bobylev/Pool
3 из 16

Однако у экономического блицкрига против России изначально не было шансов на успех, убежден Владимир Путин. Несмотря ни на что, страна сохранит курс на открытость и продолжит расширять связи со всеми, кто в этом заинтересован, пообещал президент.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 16

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил стенд РИА Новости и опубликовал пост в телеграм-канале агентства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 16

Одной из самых значимых сессий стала "Экология для бизнеса или бизнес для экологии". Выступившая здесь вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российский бизнес в 2021 году впервые вложил в экологические проекты более триллиона рублей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 16

Гостей стенда Новгородской области встречает сова Бези. Птица не выказывает ни малейших признаков беспокойства, когда ее фотографируют или просто подходят близко. Кажется, внимание к собственной персоне вызывает у нее легкое пренебрежение.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 16

Девушки фотографируются у карты России на выставке ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 16

На стенде радио Sputnik идет непрерывная работа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 16

На форуме подписаны соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской народных республик, касающиеся восстановления Донбасса.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 16

Традиционный деловой завтрак Сбера на ПМЭФ был посвящен теме "Российская экономика: как построить мост в будущее?" Перед страной стоит серьезный вызов — обеспечить структурную перестройку экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы, заявил Герман Греф.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 16

Благодаря новейшим технологиям любой посетитель стенда РЖД может отправиться в путешествие.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 16

На сессии "От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности" обсудили, чем будет определяться образовательное и интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
13 из 16

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит 15—18 июня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
14 из 16

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
15 из 16

В мероприятиях ПМЭФ-2022 участвуют тысячи гостей из 127 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
16 из 16

Девушка у стенда соцсети "ВКонтакте" на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Дмитрий ПесковСанкт-Петербург
 
 
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