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Пасечник назвал приоритетной задачей "добраться" до Зеленского - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795815656.html
Пасечник назвал приоритетной задачей "добраться" до Зеленского
Пасечник назвал приоритетной задачей "добраться" до Зеленского - РИА Новости, 16.06.2022
Пасечник назвал приоритетной задачей "добраться" до Зеленского
Добраться до Владимира Зеленского является приоритетной задачей, так как он ответственен за военные преступления и может покинуть Украину, заявил глава... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:00
2022-06-16T16:06
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
украина
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Добраться до Владимира Зеленского является приоритетной задачей, так как он ответственен за военные преступления и может покинуть Украину, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости."Думаю, на сегодняшний день самая главная задача – как-то добраться до него (Зеленского). Ведь он же наверняка покинет территорию Украины, когда поймет, что окончательно все проиграно, если он сейчас еще находится на территории Украины", - сказал Пасечник.По его словам, Зеленский в рамках трибунала должен проходить как военный преступник. "Безусловно, он как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который все организовал), он как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него. И не важно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно, это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, он за это будет отвечать", - сказал глава ЛНР.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html
украина
луганская народная республика
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владимир зеленский, в мире, украина, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
16:00 16.06.2022 (обновлено: 16:06 16.06.2022)
 
Пасечник назвал приоритетной задачей "добраться" до Зеленского

Пасечник назвал приоритетной задачей "добраться" до Зеленского, чтобы он не успел сбежать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Добраться до Владимира Зеленского является приоритетной задачей, так как он ответственен за военные преступления и может покинуть Украину, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.
"Думаю, на сегодняшний день самая главная задача – как-то добраться до него (Зеленского). Ведь он же наверняка покинет территорию Украины, когда поймет, что окончательно все проиграно, если он сейчас еще находится на территории Украины", - сказал Пасечник.
По его словам, Зеленский в рамках трибунала должен проходить как военный преступник. "Безусловно, он как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который все организовал), он как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него. И не важно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно, это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, он за это будет отвечать", - сказал глава ЛНР.
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1 марта, 11:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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