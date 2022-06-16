https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795815656.html

Пасечник назвал приоритетной задачей "добраться" до Зеленского

Пасечник назвал приоритетной задачей "добраться" до Зеленского - РИА Новости, 16.06.2022

Пасечник назвал приоритетной задачей "добраться" до Зеленского

Добраться до Владимира Зеленского является приоритетной задачей, так как он ответственен за военные преступления и может покинуть Украину, заявил глава... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:00

2022-06-16T16:00

2022-06-16T16:06

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

украина

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Добраться до Владимира Зеленского является приоритетной задачей, так как он ответственен за военные преступления и может покинуть Украину, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости."Думаю, на сегодняшний день самая главная задача – как-то добраться до него (Зеленского). Ведь он же наверняка покинет территорию Украины, когда поймет, что окончательно все проиграно, если он сейчас еще находится на территории Украины", - сказал Пасечник.По его словам, Зеленский в рамках трибунала должен проходить как военный преступник. "Безусловно, он как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который все организовал), он как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него. И не важно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно, это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, он за это будет отвечать", - сказал глава ЛНР.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

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Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, украина, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр