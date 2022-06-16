В Ленобласти построят металлургический завод
© Фото : правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ООО "Новосталь-М" Иван Демченко после подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ООО "Новосталь-М" Иван Демченко после подписания соглашения о сотрудничестве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Холдинг "Новосталь-М" построит в Кингисеппском районе Ленинградской области металлургический завод, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Компания планирует возвести на промышленной площадке "Алексеевская" в Кингисеппском районе современный металлургический завод для производства инновационной продукции, использующейся в строительстве и машиностроении.
"Новое предприятие будет перерабатывать металл, и выпускать доступную продукцию для промышленного и жилого строительства. С учетом активного развития строительства в Ленинградской области и в Кингисеппском районе, в частности, уверен, что ваша продукция будет востребована", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с "Новосталь-М".
Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 20 миллиардов рублей. На новом предприятии будет создано более 2000 рабочих мест. Планируемые объемы выпуска готовой продукции ― около 1 миллиона тонн в год.