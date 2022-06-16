https://ria.ru/20220616/zavod-1795794856.html

В Ленобласти построят металлургический завод

В Ленобласти построят металлургический завод - РИА Новости, 16.06.2022

В Ленобласти построят металлургический завод

Холдинг "Новосталь-М" построит в Кингисеппском районе Ленинградской области металлургический завод, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:44

2022-06-16T15:44

2022-06-16T15:44

ленинградская область

александр дрозденко

кингисеппский район

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Холдинг "Новосталь-М" построит в Кингисеппском районе Ленинградской области металлургический завод, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Компания планирует возвести на промышленной площадке "Алексеевская" в Кингисеппском районе современный металлургический завод для производства инновационной продукции, использующейся в строительстве и машиностроении."Новое предприятие будет перерабатывать металл, и выпускать доступную продукцию для промышленного и жилого строительства. С учетом активного развития строительства в Ленинградской области и в Кингисеппском районе, в частности, уверен, что ваша продукция будет востребована", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с "Новосталь-М".Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 20 миллиардов рублей. На новом предприятии будет создано более 2000 рабочих мест. Планируемые объемы выпуска готовой продукции ― около 1 миллиона тонн в год.

https://ria.ru/20220616/proizvodstvo-1795733238.html

кингисеппский район

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Артем Смирнов

александр дрозденко, кингисеппский район, экономика