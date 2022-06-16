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В Ленобласти построят металлургический завод - РИА Новости, 16.06.2022
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В Ленобласти построят металлургический завод
В Ленобласти построят металлургический завод - РИА Новости, 16.06.2022
В Ленобласти построят металлургический завод
Холдинг "Новосталь-М" построит в Кингисеппском районе Ленинградской области металлургический завод, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:44
2022-06-16T15:44
ленинградская область
александр дрозденко
кингисеппский район
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Холдинг "Новосталь-М" построит в Кингисеппском районе Ленинградской области металлургический завод, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Компания планирует возвести на промышленной площадке "Алексеевская" в Кингисеппском районе современный металлургический завод для производства инновационной продукции, использующейся в строительстве и машиностроении."Новое предприятие будет перерабатывать металл, и выпускать доступную продукцию для промышленного и жилого строительства. С учетом активного развития строительства в Ленинградской области и в Кингисеппском районе, в частности, уверен, что ваша продукция будет востребована", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с "Новосталь-М".Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 20 миллиардов рублей. На новом предприятии будет создано более 2000 рабочих мест. Планируемые объемы выпуска готовой продукции ― около 1 миллиона тонн в год.
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александр дрозденко, кингисеппский район, экономика
15:44 16.06.2022
 

В Ленобласти построят металлургический завод

© Фото : правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ООО "Новосталь-М" Иван Демченко после подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ООО Новосталь-М Иван Демченко после подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ООО "Новосталь-М" Иван Демченко после подписания соглашения о сотрудничестве
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Холдинг "Новосталь-М" построит в Кингисеппском районе Ленинградской области металлургический завод, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Компания планирует возвести на промышленной площадке "Алексеевская" в Кингисеппском районе современный металлургический завод для производства инновационной продукции, использующейся в строительстве и машиностроении.
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Вчера, 13:01Ленинградская область
"Невская палитра" откроет производство в Ленобласти
"Новое предприятие будет перерабатывать металл, и выпускать доступную продукцию для промышленного и жилого строительства. С учетом активного развития строительства в Ленинградской области и в Кингисеппском районе, в частности, уверен, что ваша продукция будет востребована", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с "Новосталь-М".
Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 20 миллиардов рублей. На новом предприятии будет создано более 2000 рабочих мест. Планируемые объемы выпуска готовой продукции ― около 1 миллиона тонн в год.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоКингисеппский районЭкономика
 
 
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