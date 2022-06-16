https://ria.ru/20220616/x5-1795680393.html

X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге

X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2022

X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге

Российский ритейлер X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") сообщил, что приобретает 15 супермаркетов Prisma в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:13

2022-06-16T11:13

2022-06-16T11:15

экономика

санкт-петербург

россия

x5 retail group

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский ритейлер X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") сообщил, что приобретает 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail."X5 Group ... и финский холдинг SOK Retail Int. Oy, ранее заявивший о прекращении торговой деятельности на территории России, сообщают о достижении договоренностей по приобретению X5 компании, которая управляет бизнесом супермаркетов (15 торговых объектов), работавших под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарным цехом", - говорится в сообщении.Добавляется, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила соответствующее ходатайство Х5 Group 15 июня этого года.Под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов. Работа супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5. "Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть "Перекресток", - отмечается в сообщении.Кроме того, одним из условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.

https://realty.ria.ru/20220609/x5-1794343524.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, санкт-петербург, россия, x5 retail group