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X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2022
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X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге
X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2022
X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге
Российский ритейлер X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") сообщил, что приобретает 15 супермаркетов Prisma в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:13
2022-06-16T11:15
экономика
санкт-петербург
россия
x5 retail group
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский ритейлер X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") сообщил, что приобретает 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail."X5 Group ... и финский холдинг SOK Retail Int. Oy, ранее заявивший о прекращении торговой деятельности на территории России, сообщают о достижении договоренностей по приобретению X5 компании, которая управляет бизнесом супермаркетов (15 торговых объектов), работавших под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарным цехом", - говорится в сообщении.Добавляется, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила соответствующее ходатайство Х5 Group 15 июня этого года.Под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов. Работа супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5. "Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть "Перекресток", - отмечается в сообщении.Кроме того, одним из условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.
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экономика, санкт-петербург, россия, x5 retail group
11:13 16.06.2022 (обновлено: 11:15 16.06.2022)
 
X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге

X5 Group приобрел у финского холдинга SOK Retail 15 супермаркетов Prisma в Петербурге

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСупермаркет
Супермаркет - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский ритейлер X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") сообщил, что приобретает 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail.
"X5 Group ... и финский холдинг SOK Retail Int. Oy, ранее заявивший о прекращении торговой деятельности на территории России, сообщают о достижении договоренностей по приобретению X5 компании, которая управляет бизнесом супермаркетов (15 торговых объектов), работавших под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарным цехом", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила соответствующее ходатайство Х5 Group 15 июня этого года.
Под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов. Работа супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5. "Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть "Перекресток", - отмечается в сообщении.
Кроме того, одним из условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияX5 Retail Group
 
 
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