11:13 16.06.2022 (обновлено: 11:15 16.06.2022)
X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге
X5 Group приобрел у финского холдинга SOK Retail 15 супермаркетов Prisma в Петербурге
Супермаркет. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский ритейлер X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") сообщил, что приобретает 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail.
"X5 Group ... и финский холдинг SOK Retail Int. Oy, ранее заявивший о прекращении торговой деятельности на территории России, сообщают о достижении договоренностей по приобретению X5 компании, которая управляет бизнесом супермаркетов (15 торговых объектов), работавших под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарным цехом", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила соответствующее ходатайство Х5 Group 15 июня этого года.
Под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов. Работа супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5. "Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть "Перекресток", - отмечается в сообщении.
Кроме того, одним из условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.