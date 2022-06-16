https://ria.ru/20220616/vystavka-1795874091.html

Русский музей представит в Иркутске уникальные полотна

Русский музей представит в Иркутске уникальные полотна - РИА Новости, 16.06.2022

Русский музей представит в Иркутске уникальные полотна

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Государственный Русский музей представит в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:03

2022-06-16T18:03

2022-06-16T18:06

иркутская область

игорь кобзев

илья машков

иркутская область

санкт-петербург

русский музей

государственный русский музей

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ИРКУТСК, 16 июн – РИА Новости. В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Государственный Русский музей представит в Иркутске выставку картин авангардистов творческого объединения "Бубновый валет", сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Соглашением предусмотрена совместная организация выставочных проектов Русского музея, коллекция которого насчитывает более 400 тысяч экспонатов, а также развитие профессиональных связей реставраторов, искусствоведов, научных сотрудников, организация конференций, семинаров, стажировок, исследований, образовательных и культурных программ, внедрение инновационных систем и технологий, оцифровка и архивирование фондов, использование современных технологий в выставочной и экскурсионной работе."Первым проектом, который реализуют в рамках соглашения, станет выставка "Бубновый валет". С 19 августа по 23 октября 2022 года в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева будут представлены более 40 произведений из собрания Русского музея наиболее известных и значимых русских художников начала прошлого века", - говорится в сообщении.Речь, в частности, идет о работах Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Натальи Гончаровой, Давида Бурлюка, Владимира Татлина и других представителей творческого объединения начала XX века "Бубновый валет".По словам Игоря Кобзева, экспозиция уникальных полотен представителей русского авангарда станет в год 85-летнего юбилея Иркутской области настоящим подарком и вызовет большой интерес любителей искусства.Следующим этапом сотрудничества станет открытие на базе Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева Ресурсного центра творческого развития детей и подростков, а в перспективе и культурно-выставочного центра Русского музея.В феврале соглашение о сотрудничестве с Государственным Русским музеем подписал Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220425/proekty-1785350772.html

https://ria.ru/20220616/master-planirovanie-1795863615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь кобзев, илья машков, иркутская область, санкт-петербург, русский музей, государственный русский музей