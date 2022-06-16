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В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/vto-1795663295.html
В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО
В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО - РИА Новости, 16.06.2022
В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО
Возможность выхода России из ВТО не обсуждается, Москва не пойдет этот шаг, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:37
2022-06-16T10:37
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петербургский международный экономический форум — 2022
всемирная торговая организация (вто)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возможность выхода России из ВТО не обсуждается, Москва не пойдет этот шаг, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Не обсуждается", - сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся", - сказал Панкин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирная торговая организация (вто), санкт-петербург
10:37 16.06.2022
 
В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО

Дипломат Панкин: возможность выхода России из ВТО не обсуждается

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возможность выхода России из ВТО не обсуждается, Москва не пойдет этот шаг, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Не обсуждается", - сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся", - сказал Панкин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 23:42
ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Всемирная торговая организация (ВТО)Санкт-Петербург
 
 
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