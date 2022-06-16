https://ria.ru/20220616/vto-1795663295.html

В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО

В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО - РИА Новости, 16.06.2022

В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО

Возможность выхода России из ВТО не обсуждается, Москва не пойдет этот шаг, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:37

2022-06-16T10:37

2022-06-16T10:37

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

петербургский международный экономический форум — 2022

всемирная торговая организация (вто)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762564328_0:36:3049:1751_1920x0_80_0_0_b1da9dd6715c86799ad276195a4d5a19.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возможность выхода России из ВТО не обсуждается, Москва не пойдет этот шаг, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Не обсуждается", - сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся", - сказал Панкин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220612/vto-1794966893.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирная торговая организация (вто), санкт-петербург