https://ria.ru/20220616/vto-1795663295.html
В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО
В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО - РИА Новости, 16.06.2022
В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО
Возможность выхода России из ВТО не обсуждается, Москва не пойдет этот шаг, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:37
2022-06-16T10:37
2022-06-16T10:37
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петербургский международный экономический форум — 2022
всемирная торговая организация (вто)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возможность выхода России из ВТО не обсуждается, Москва не пойдет этот шаг, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Не обсуждается", - сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся", - сказал Панкин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220612/vto-1794966893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирная торговая организация (вто), санкт-петербург
В МИД ответили на вопрос о членстве России в ВТО
Дипломат Панкин: возможность выхода России из ВТО не обсуждается