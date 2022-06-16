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ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса ГК "РСТИ" в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2022
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ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса ГК "РСТИ" в Петербурге
ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса ГК "РСТИ" в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2022
ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса ГК "РСТИ" в Петербурге
ВТБ на ПМЭФ-2022 заключил соглашение с ГК "РСТИ" (Росстройинвест) о финансировании строительства нового жилого комплекса "Академик" в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:09
2022-06-16T12:09
втб
санкт-петербург
россия
жилье
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВТБ на ПМЭФ-2022 заключил соглашение с ГК "РСТИ" (Росстройинвест) о финансировании строительства нового жилого комплекса "Академик" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "РСТИ" Федор Туркин.Жилой комплекс появится на Пискаревском проспекте и будет включать в себя три многоквартирных дома общей жилой площадью 25,3 тысячи квадратных метров, начальную школу на 100 учеников и детский сад на 80 мест. Реализация проекта будет вестись с использованием счетов эскроу. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года."У ВТБ многолетний опыт финансирования строительной отрасли в разных экономических условиях. Одна из стратегических задач банка – поддержать застройщиков из регионов России, чтобы несмотря на изменения рыночной конъюнктуры у них всегда была возможность сохранить темпы ввода жилья, завершить начатые объекты и обеспечить население рабочими местами. В Санкт-Петербурге у банка один из самых крупных портфелей по поддержке строительных проектов, и подписанное сегодня соглашение позволит нам вместе с партнером реализовать еще один крупный инфраструктурный проект для жителей города", − прокомментировал Еременко.Туркин отметил, что проект сочетает в себе современную архитектуру, продуманные планировочные решения и необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру для комфортной жизни.
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втб, санкт-петербург, россия, жилье, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
12:09 16.06.2022
 

ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса ГК "РСТИ" в Петербурге

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ВТБ на ПМЭФ-2022 заключил соглашение с ГК "РСТИ" (Росстройинвест) о финансировании строительства нового жилого комплекса "Академик" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "РСТИ" Федор Туркин.
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Жилой комплекс появится на Пискаревском проспекте и будет включать в себя три многоквартирных дома общей жилой площадью 25,3 тысячи квадратных метров, начальную школу на 100 учеников и детский сад на 80 мест. Реализация проекта будет вестись с использованием счетов эскроу. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года.
"У ВТБ многолетний опыт финансирования строительной отрасли в разных экономических условиях. Одна из стратегических задач банка – поддержать застройщиков из регионов России, чтобы несмотря на изменения рыночной конъюнктуры у них всегда была возможность сохранить темпы ввода жилья, завершить начатые объекты и обеспечить население рабочими местами. В Санкт-Петербурге у банка один из самых крупных портфелей по поддержке строительных проектов, и подписанное сегодня соглашение позволит нам вместе с партнером реализовать еще один крупный инфраструктурный проект для жителей города", − прокомментировал Еременко.
Туркин отметил, что проект сочетает в себе современную архитектуру, продуманные планировочные решения и необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру для комфортной жизни.
"ВТБ – наш давний и надежный партнер. Мы рады продолжить с сотрудничество с банком в рамках реализации нашего нового проекта – жилого комплекса "Академик", - сказал председатель совета директоров ГК "РСТИ".
 
ВТБСанкт-ПетербургРоссияЖильеЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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