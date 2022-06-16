https://ria.ru/20220616/viza-1795697976.html

Догузова рассказала о запуске единой электронной визы

Догузова рассказала о запуске единой электронной визы - РИА Новости, 16.06.2022

Догузова рассказала о запуске единой электронной визы

Ростуризм предлагает разморозить в России проект электронной визы для 52 стран, так как препятствий для этого нет, заявила глава ведомства Зарина Догузова на... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:56

2022-06-16T11:56

2022-06-16T13:32

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

пмэф

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315780_0:10:3004:1700_1920x0_80_0_0_6664b4358623c99b19515a7988e2b012.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ростуризм предлагает разморозить в России проект электронной визы для 52 стран, так как препятствий для этого нет, заявила глава ведомства Зарина Догузова на сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" в рамках ПМЭФ."Мы считаем, что нам нужно как можно с скорее, не откладывая, запускать режим единой электронной визы для 52 стран, который мы еще несколько лет назад обещали всему миру. По понятным причинам этот процесс был отложен. Сегодня мы считаем, что нет никаких препятствий для того, чтобы эту единую электронную визу запустить", - сказала Догузова.Она отметила, что среди этих 52 стран есть недружественные страны, которые в текущей ситуации предприняли ряд недружественных шагов. "Но я считаю, что от того, что туристы из этих стран приедут в нашу прекрасную страну, откроют для себя Россию, а еще потратят здесь свои деньги, мы ничего не теряем и только приобретаем... Мы ждем всех туристов, мы им будем рады. Пусть приезжают, знакомятся с нашей страной и, уверенна, меньше будут верить тому, что рассказывают по телевизору", - уточнила глава ведомства.Догузова добавила, что Ростуризм продолжает поддерживать контакты с зарубежными коллегами. Важно выстраивать новые международные коридоры и привлекать в Россию иностранных туристов, подчеркнула она.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220611/vykhod-1794712876.html

https://ria.ru/20220611/turizm-1794705910.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, пмэф, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм