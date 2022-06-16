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Догузова рассказала о запуске единой электронной визы - РИА Новости, 16.06.2022
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Догузова рассказала о запуске единой электронной визы
Догузова рассказала о запуске единой электронной визы - РИА Новости, 16.06.2022
Догузова рассказала о запуске единой электронной визы
Ростуризм предлагает разморозить в России проект электронной визы для 52 стран, так как препятствий для этого нет, заявила глава ведомства Зарина Догузова на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:56
2022-06-16T13:32
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
пмэф
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ростуризм предлагает разморозить в России проект электронной визы для 52 стран, так как препятствий для этого нет, заявила глава ведомства Зарина Догузова на сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" в рамках ПМЭФ."Мы считаем, что нам нужно как можно с скорее, не откладывая, запускать режим единой электронной визы для 52 стран, который мы еще несколько лет назад обещали всему миру. По понятным причинам этот процесс был отложен. Сегодня мы считаем, что нет никаких препятствий для того, чтобы эту единую электронную визу запустить", - сказала Догузова.Она отметила, что среди этих 52 стран есть недружественные страны, которые в текущей ситуации предприняли ряд недружественных шагов. "Но я считаю, что от того, что туристы из этих стран приедут в нашу прекрасную страну, откроют для себя Россию, а еще потратят здесь свои деньги, мы ничего не теряем и только приобретаем... Мы ждем всех туристов, мы им будем рады. Пусть приезжают, знакомятся с нашей страной и, уверенна, меньше будут верить тому, что рассказывают по телевизору", - уточнила глава ведомства.Догузова добавила, что Ростуризм продолжает поддерживать контакты с зарубежными коллегами. Важно выстраивать новые международные коридоры и привлекать в Россию иностранных туристов, подчеркнула она.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, пмэф, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм
11:56 16.06.2022 (обновлено: 13:32 16.06.2022)
 
Догузова рассказала о запуске единой электронной визы

Глава Ростуризма Догузова: необходимо ускорить запуск единой электронной визы для 52 стран

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ростуризм предлагает разморозить в России проект электронной визы для 52 стран, так как препятствий для этого нет, заявила глава ведомства Зарина Догузова на сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" в рамках ПМЭФ.
"Мы считаем, что нам нужно как можно с скорее, не откладывая, запускать режим единой электронной визы для 52 стран, который мы еще несколько лет назад обещали всему миру. По понятным причинам этот процесс был отложен. Сегодня мы считаем, что нет никаких препятствий для того, чтобы эту единую электронную визу запустить", - сказала Догузова.
Туристы - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 06:20Туризм
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Она отметила, что среди этих 52 стран есть недружественные страны, которые в текущей ситуации предприняли ряд недружественных шагов. "Но я считаю, что от того, что туристы из этих стран приедут в нашу прекрасную страну, откроют для себя Россию, а еще потратят здесь свои деньги, мы ничего не теряем и только приобретаем... Мы ждем всех туристов, мы им будем рады. Пусть приезжают, знакомятся с нашей страной и, уверенна, меньше будут верить тому, что рассказывают по телевизору", - уточнила глава ведомства.
Догузова добавила, что Ростуризм продолжает поддерживать контакты с зарубежными коллегами. Важно выстраивать новые международные коридоры и привлекать в Россию иностранных туристов, подчеркнула она.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургПМЭФЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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