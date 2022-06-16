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"НоваВинд" и власти Чукотки договорились о создании ветропарков в регионе - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/vetroparki-1795623182.html
"НоваВинд" и власти Чукотки договорились о создании ветропарков в регионе
"НоваВинд" и власти Чукотки договорились о создании ветропарков в регионе - РИА Новости, 16.06.2022
"НоваВинд" и власти Чукотки договорились о создании ветропарков в регионе
Правительство Чукотки и дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике "НоваВинд" в рамках Петербургского международного форума подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T03:00
2022-06-16T03:00
экономика
чукотка
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петербургский международный экономический форум — 2022
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Правительство Чукотки и дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике "НоваВинд" в рамках Петербургского международного форума подписали соглашение о сотрудничестве в области ветроэнергетических проектов в регионе, сообщают власти автономного округа.Документ подписали губернатор Чукотки Роман Копин и генеральный директор АО "НоваВинд" Григорий Назаров.Назаров отметил, что сегодня у компании есть большой опыт строительства и эксплуатации ветропарков на юге РФ. "Появление ветропарков в северных регионах России не только создаст условия для снижения углеродного следа, но и внесет значительный вклад в диверсификацию энергетической системы с учетом географических особенностей региона", – приводят власти слова Назарова.Копин добавил, что Чукотский автономный округ – на 100% арктическая территория. Здесь часто дуют ветра, и у региона уже есть позитивный опыт эксплуатации ветропарков и солнечной генерации. "Практика показывает, что это хорошая альтернатива, особенно в отдаленных населенных пунктах – снижается потребность в доставке топлива, улучшается экологическая обстановка", – отметил Копин.АО "НоваВинд" основана в сентябре 2017 года. Компания сосредоточила управление всеми компетенциями "Росатома" в ветроэнергетике - от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО ввело в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года "Росатом" запустит ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, чукотка, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
03:00 16.06.2022
 
"НоваВинд" и власти Чукотки договорились о создании ветропарков в регионе

"НоваВинд" и власти Чукотки на ПМЭФ договорились о создании ветропарков в регионе

© Фото предоставила пресс-служба Государственного музея ВостокаЧукотка
Чукотка
© Фото предоставила пресс-служба Государственного музея Востока
Чукотка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Правительство Чукотки и дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике "НоваВинд" в рамках Петербургского международного форума подписали соглашение о сотрудничестве в области ветроэнергетических проектов в регионе, сообщают власти автономного округа.
Документ подписали губернатор Чукотки Роман Копин и генеральный директор АО "НоваВинд" Григорий Назаров.
"Заключение соглашения направлено на изучение возможности сооружения ветроэнергетических объектов на Чукотке и организацию сотрудничества при подготовке строительства ветропарков общей установленной мощностью до 30 МВт и вводом в эксплуатацию не позднее 2027 года", - говорится в сообщении.
Назаров отметил, что сегодня у компании есть большой опыт строительства и эксплуатации ветропарков на юге РФ. "Появление ветропарков в северных регионах России не только создаст условия для снижения углеродного следа, но и внесет значительный вклад в диверсификацию энергетической системы с учетом географических особенностей региона", – приводят власти слова Назарова.
Копин добавил, что Чукотский автономный округ – на 100% арктическая территория. Здесь часто дуют ветра, и у региона уже есть позитивный опыт эксплуатации ветропарков и солнечной генерации. "Практика показывает, что это хорошая альтернатива, особенно в отдаленных населенных пунктах – снижается потребность в доставке топлива, улучшается экологическая обстановка", – отметил Копин.
АО "НоваВинд" основана в сентябре 2017 года. Компания сосредоточила управление всеми компетенциями "Росатома" в ветроэнергетике - от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО ввело в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года "Росатом" запустит ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Казань - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 19:52Республика Татарстан
Татарстан и Архангельская область подписали "дорожную карту" на ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаЧукоткаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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