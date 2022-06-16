https://ria.ru/20220616/vetropark-1795800477.html
В Ленобласти появится первый ветропарк мощностью 71,4 МВт
В Ленобласти появится первый ветропарк мощностью 71,4 МВт - РИА Новости, 16.06.2022
В Ленобласти появится первый ветропарк мощностью 71,4 МВт
В Ленинградской области создадут первый в регионе ветропарк мощностью 71,4 МегаВатт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:48
2022-06-16T15:48
2022-06-16T15:48
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ленинградской области создадут первый в регионе ветропарк мощностью 71,4 МегаВатт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Ветропарк" Игорь Брызгунов в рамках Петербургского международного экономического форума.Планируемая мощность создаваемого ветропарка "ВЭС Свирица" составит порядка 71,4 МегаВатт, объем инвестиций ― более 7,3 миллиарда рублей, предполагаемая выработка ― более 260 тысяч МВт·ч "зеленой" электроэнергии. Такого количества достаточно для энергоснабжения более пяти тысяч домохозяйств.Появление объектов генерации экологически чистой электроэнергии на территории Ленинградской области также создаст предпосылки для производства компонентов для ветрогенераторов мультимегаваттного класса, отметили в пресс-службе областной администрации."Рассматриваются локации в Волховском, Волосовском, Лужском, Подпорожском районах",— уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795716534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ленинградской области создадут первый в регионе ветропарк мощностью 71,4 МегаВатт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и генеральный директор ООО "Ветропарк" Игорь Брызгунов в рамках Петербургского международного экономического форума.
Планируемая мощность создаваемого ветропарка "ВЭС Свирица" составит порядка 71,4 МегаВатт, объем инвестиций ― более 7,3 миллиарда рублей, предполагаемая выработка ― более 260 тысяч МВт·ч "зеленой" электроэнергии. Такого количества достаточно для энергоснабжения более пяти тысяч домохозяйств.
"Зелёная" повестка остается актуальной для Ленинградской области ― мы не откладываем наши планы по созданию возобновляемых источников энергии и низкоуглеродного развития региона в целом. Первый такой проект был детально нами проработан совместно с инвестором и мы рассчитываем, что он подтолкнет развитие отрасли ветроэнергетики в регионе", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Появление объектов генерации экологически чистой электроэнергии на территории Ленинградской области также создаст предпосылки для производства компонентов для ветрогенераторов мультимегаваттного класса, отметили в пресс-службе областной администрации.
"Рассматриваются локации в Волховском, Волосовском, Лужском, Подпорожском районах",— уточнил собеседник агентства.