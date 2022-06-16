Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти появится первый ветропарк мощностью 71,4 МВт - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220616/vetropark-1795800477.html
В Ленобласти появится первый ветропарк мощностью 71,4 МВт
В Ленобласти появится первый ветропарк мощностью 71,4 МВт - РИА Новости, 16.06.2022
В Ленобласти появится первый ветропарк мощностью 71,4 МВт
В Ленинградской области создадут первый в регионе ветропарк мощностью 71,4 МегаВатт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:48
2022-06-16T15:48
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795809030_0:44:738:459_1920x0_80_0_0_82881515b02a7dbc266a58fc3e0910ec.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ленинградской области создадут первый в регионе ветропарк мощностью 71,4 МегаВатт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Ветропарк" Игорь Брызгунов в рамках Петербургского международного экономического форума.Планируемая мощность создаваемого ветропарка "ВЭС Свирица" составит порядка 71,4 МегаВатт, объем инвестиций ― более 7,3 миллиарда рублей, предполагаемая выработка ― более 260 тысяч МВт·ч "зеленой" электроэнергии. Такого количества достаточно для энергоснабжения более пяти тысяч домохозяйств.Появление объектов генерации экологически чистой электроэнергии на территории Ленинградской области также создаст предпосылки для производства компонентов для ветрогенераторов мультимегаваттного класса, отметили в пресс-службе областной администрации."Рассматриваются локации в Волховском, Волосовском, Лужском, Подпорожском районах",— уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795716534.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795809030_21:0:677:492_1920x0_80_0_0_6ef1e527941790da9e45708684b82b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:48 16.06.2022
 

В Ленобласти появится первый ветропарк мощностью 71,4 МВт

© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Ветропарк" Игорь Брызгунов на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО Ветропарк Игорь Брызгунов на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В Ленинградской области создадут первый в регионе ветропарк мощностью 71,4 МегаВатт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Ветропарк" Игорь Брызгунов в рамках Петербургского международного экономического форума.
Планируемая мощность создаваемого ветропарка "ВЭС Свирица" составит порядка 71,4 МегаВатт, объем инвестиций ― более 7,3 миллиарда рублей, предполагаемая выработка ― более 260 тысяч МВт·ч "зеленой" электроэнергии. Такого количества достаточно для энергоснабжения более пяти тысяч домохозяйств.
"Зелёная" повестка остается актуальной для Ленинградской области ― мы не откладываем наши планы по созданию возобновляемых источников энергии и низкоуглеродного развития региона в целом. Первый такой проект был детально нами проработан совместно с инвестором и мы рассчитываем, что он подтолкнет развитие отрасли ветроэнергетики в регионе", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Появление объектов генерации экологически чистой электроэнергии на территории Ленинградской области также создаст предпосылки для производства компонентов для ветрогенераторов мультимегаваттного класса, отметили в пресс-службе областной администрации.
"Рассматриваются локации в Волховском, Волосовском, Лужском, Подпорожском районах",— уточнил собеседник агентства.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО АЛен Елена Купина во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:38Ленинградская область
Ленобласть будет производить биоразлагаемую посуду
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала