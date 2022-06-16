https://ria.ru/20220616/valyuta-1795695705.html

Набиуллина исключила отмену ограничений на продажу валюты во время санкций

Набиуллина исключила отмену ограничений на продажу валюты во время санкций - РИА Новости, 16.06.2022

Набиуллина исключила отмену ограничений на продажу валюты во время санкций

Полная отмена действующих ограничений на продажу наличной валюты в России невозможна, пока действуют санкции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:50

2022-06-16T11:50

2022-06-16T11:50

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Полная отмена действующих ограничений на продажу наличной валюты в России невозможна, пока действуют санкции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ."Что касается ограничений на наличную валюту, которые были введены до сентября. Эти ограничения вводились, потому что были введены ограничения на ввоз наличной валюты - долларов и евро - в страну, наложены жесткие санкции на финансовый рынок. Мы постепенно многие ограничения снимаем. Но в условиях сохранения санкций говорить о том, что все ограничения будут сняты, невозможно", - ответила она на вопрос о дальнейших перспективах ограничений на продажу наличной валюты.Банк России в мае смягчил временный порядок операций с наличной валютой, разрешив кредитным организациям с 20 мая без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро. Для последних ЦБ сохраняет ограничения: до 9 сентября граждане могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия