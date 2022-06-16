Набиуллина исключила отмену ограничений на продажу валюты во время санкций
Набиуллина: полная отмена ограничений на продажу наличной валюты при санкциях невозможна
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Полная отмена действующих ограничений на продажу наличной валюты в России невозможна, пока действуют санкции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Что касается ограничений на наличную валюту, которые были введены до сентября. Эти ограничения вводились, потому что были введены ограничения на ввоз наличной валюты - долларов и евро - в страну, наложены жесткие санкции на финансовый рынок. Мы постепенно многие ограничения снимаем. Но в условиях сохранения санкций говорить о том, что все ограничения будут сняты, невозможно", - ответила она на вопрос о дальнейших перспективах ограничений на продажу наличной валюты.
Банк России в мае смягчил временный порядок операций с наличной валютой, разрешив кредитным организациям с 20 мая без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро. Для последних ЦБ сохраняет ограничения: до 9 сентября граждане могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.