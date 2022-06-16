https://ria.ru/20220616/valyuta-1795661250.html

Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина

Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.06.2022

Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина

Запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика:... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:20

2022-06-16T10:20

2022-06-16T15:07

петербургский международный экономический форум — 2022

эльвира набиуллина

экономика

центральный банк рф (цб рф)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".Она также исключила конфискацию валютных вкладов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербург