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Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/valyuta-1795661250.html
Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина
Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.06.2022
Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина
Запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика:... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:20
2022-06-16T15:07
петербургский международный экономический форум — 2022
эльвира набиуллина
экономика
центральный банк рф (цб рф)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".Она также исключила конфискацию валютных вкладов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербург
10:20 16.06.2022 (обновлено: 15:07 16.06.2022)
 
Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина исключила запрет доллара и евро и конфискацию валютных вкладов

© Фото : пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".
Она также исключила конфискацию валютных вкладов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 20:03
ЦБ назвал введение односторонних комиссий за валютные счета недопустимым
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Эльвира НабиуллинаЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкт-Петербург
 
 
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