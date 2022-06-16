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Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина
Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.06.2022
Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина
Запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика:... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:20
2022-06-16T10:20
2022-06-16T15:07
петербургский международный экономический форум — 2022
эльвира набиуллина
экономика
центральный банк рф (цб рф)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".Она также исключила конфискацию валютных вкладов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербург
10:20 16.06.2022 (обновлено: 15:07 16.06.2022)
Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина исключила запрет доллара и евро и конфискацию валютных вкладов