https://ria.ru/20220616/ukraina-1795905021.html

Названы четыре страны, которые не дадут Украине вступить в Евросоюз

Названы четыре страны, которые не дадут Украине вступить в Евросоюз - РИА Новости, 16.06.2022

Названы четыре страны, которые не дадут Украине вступить в Евросоюз

Для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине нужно единогласное решение всех стран-членов, однако существует ряд препятствий, которые не... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:20

2022-06-16T19:20

2022-06-16T20:11

украина

евросоюз

еврокомиссия

совет ес

олаф шольц

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

швеция

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине нужно единогласное решение всех стран-членов, однако существует ряд препятствий, которые не дают это сделать, говорится в статье обозревателя чешской газеты Aktualne Катержины Шафаржиковой.В ближайшие дни Еврокомиссия решит, получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС. Скорее всего, ЕК примет положительный вердикт, однако количество скептиков среди политиков в странах-членах постепенно растет, написала автор.На днях премьер-министр Португалии Антонио Коста призвал не подавать Киеву напрасные надежды и не начинать многолетний переговорный процесс о вступлении."Я вижу риск в формировании ложных ожиданий, которые приведут к горьким разочарованиям", — добавил политик.В основном за вступление Украины в ЕС выступают восточноевропейские страны, в то время как богатые нетто-плательщики в европейский бюджет более осторожны. Например, Швеция и Нидерланды предупредили, что присоединение Украины к организации "обогатит" ее 40 миллионами бедных резидентов с разрушенной экономикой. Еще одна проблема: из-за большой численности населения Украина займет пятое место в Совете ЕС по числу голосов, а также получит квоту на представительство в различных органах власти. Также придется выделять Киеву огромные дотации.Кроме того, существует еще одно препятствие для Украины — проблемы европейских властей с Польшей и Венгрией из-за местных реформ, противоречащих законодательству ЕС. Скандинавские страны выступают за решение разногласий с Будапештом и Варшавой до расширения союза. Нидерланды же вовсе намерены заблокировать выделение Польше десятков миллиардов евро макрофинансовой помощи.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности предложить странам вроде Украины иной тип партнерства вместо членства. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступает за предоставление Киеву статуса кандидата, который Евросоюз ни к чему не обязывает, что подтверждается примером Турции.Также непонятна позиция Германии, канцлер Олаф Шольц находится под давлением партнеров по коалиции, выступающих за предоставление Украине желаемого статуса. Однако куда выше вероятность "сюрприза" от премьера Венгрии Виктора Орбана, затянувшего процесс введения нефтяных санкций против России.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Молдавии Майя Санду и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписали подобные документы 3 марта.Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз трем постсоветским республикам. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, евросоюз, еврокомиссия, совет ес, олаф шольц, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, швеция, нидерланды, венгрия, португалия