https://ria.ru/20220616/ukraina-1795759028.html

Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами

Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами - РИА Новости, 16.06.2022

Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами

С начала специальной военной операции России зарубежные государства активно поддерживает Украину поставками разнообразных вооружений и техники. Киевскому режиму РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:18

2022-06-16T14:18

2022-06-16T14:18

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С начала специальной военной операции России зарубежные государства активно поддерживает Украину поставками разнообразных вооружений и техники. Киевскому режиму передают пехотное оружие, артиллерию, бронетехнику, вспомогательные средства и т.д.В процессах оказания военно-технической помощи Украине приняли участие несколько десятков стран. Это практически все государства Европы, США и их союзники. Продукция военного назначения для поставок берется с баз хранения, с армейских складов или из строевых частей. Также в редких случаях запускается новое производство.Как отмечают эксперты, на ранних этапах зарубежная помощь для Украины в основном состояла из различных пехотных вооружений. Это было стрелковое оружие, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) актуальных и устаревших моделей. Вместе с этими изделиями поставлялось большое количество боеприпасов. С конца февраля обсуждалась возможность передачи бронемашин разных типов, ствольных и реактивных артиллерийских систем и т.д. Однако такая помощь столкнулась с техническими, организационными и политическими проблемами. С ними в целом удалось справиться, благодаря чему начались поставки танков, бронетранспортеров и бронеавтомобилей старых типов. С начала мая Киев получает современную и старую артиллерию разных типов.Отмечается, что в целом поставки иностранной материальной части имеют несколько характерных особенностей. Большинство зарубежных государств ограничилось передачей относительно простых и дешевых изделий, таких как пехотное вооружение. Более мощные системы, такие как танки или артиллерия, поступают в ограниченном количестве и только от отдельных стран. Схожим образом обстоит ситуация в области авиации. Кроме того, передаваемые образцы зачастую отличаются большим возрастом и нередко морально устарели, тогда как доля современных изделий невелика. При этом несмотря на все усилия и просьбы, Украина не получает боевые самолеты. В сфере пилотируемой авиации вся помощь свелась к некоторому количеству многоцелевых вертолетов. Одновременно с этим осуществляются массовые поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая разведывательно-ударные аппараты и барражирующие боеприпасы.По информации базы данных помощи Украине Ukraine Support Tracker, которую ведет Кильский институт мировой экономики (Германия), общий объем военной помощи Украине на 7 июня 2022 года превышает 30 миллиардов евро. Среди стран, выделивших военную помощь Украине, лидируют США с 23,96 миллиарда евро, из них 4,14 миллиарда евро в виде обязательств по вооружению и оборудованию и 19,81 миллиарда евро в виде финансовой помощи на военные цели. Далее следует Великобритания (2,38 миллиарда евро, из которых 1,11 миллиарда евро приходится на оружие и обязательства по вооружению и 1,26 миллиарда евро в виде финансовой помощи на военные цели), Польша (1,7 миллиарда евро, все на конкретное вооружение и оборудование), Германия (1,39 миллиарда евро, из которых 542 миллиона евро на обязательства по вооружению и снаряжению и 850 миллионов евро на финансовую помощь в военных целях). Среди крупнейших поставщиков тяжелого вооружения Украине (подтвержденные данные Ukraine Support Tracker на 7 июня):– США, которые поставили гаубицы M777 (108 штук), многоцелевые автомобили Humvee (100 штук), бронетранспортеры М113 (200 штук), переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger (800 штук), гранатометы (100 штук), противотанковые комплексы Javelin (2000 штук), вертолеты Ми-17 (три штуки), дроны (821 штука).– Великобритания поставила бронемашины Mastiff (120 штук), самонаводящиеся ракеты класса "воздух-земля" Brimstone-1 (200 штук), противотанковые комплексы NLAW (3965 штук).– Польша предоставила Украине минометы ЛМП-2017 (100 штук), самоходные гаубицы AHS Krab (18 штук), танки T-72 (240 штук).– Германия поставила на Украину бронетранспортеры (14 штук), зенитно-ракетные комплексы Strela (2000 штук), противотанковый гранатометы Panzerfaust 3 (900 штук), переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger (500 штук).– Канада предоставила Украине гаубицы M777 (четыре штуки), противотанковые гранатометы М72 (4500 штук) и Carl Gustaf M2 (100 штук), бронетранспортеры Roshel Senator(восемь штук).Норвегия поставила Украине 22 гаубицы М109, четыре тысячи противотанковых гранатометов M72, 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Эстония отправила на Украину 122-миллиметровые гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin (количество не разглашается), семь бронеавтомобилей Mamba Mk2 EE южноафриканского производства, десятки беспилотников. Греция поставила Украине 122 реактивные системы залпового огня RM-70 чешского производства (еще 2,1 тысячи не доставлены), 815 противотанковых комплексов РПГ-18 (еще 1,1 тысячи не доставлены); также передала, но пока не доставлены 122 советские бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов, 60 американских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger, 15 тысяч снарядов 73-миллиметровых; 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47; 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 миллиметра; 17 тысяч артиллерийских снарядов 155-миллиметра. Чехия поставила Украине 20 пушек-гаубиц DANA, 20 реактивных систем залпового огня RM-70, пять боевых машин пехоты BVP-1, 160 гранатометов, 160 вертолетов Ми-24, 12 танков Т-72 (еще восемь пока не доставлены). Латвия поставила Украине неустановленное количество американских ПЗРК Stinger и вертолетов. Дания отправила на Украину неизвестное количество минометов М10, 50 бронетранспортеров M113 (еще не доставлены), один противокорабельный ракетный комплекс "Гарпун", 2,7 тысячи противотанковых гранатометов M72, 300 ПЗРК Stinger, 25 автоматизированных беспилотных комплексов для непрерывного мониторинга (Skywatch). Австралия поставила Украине шесть гаубиц М777, 20 бронетранспортеров Bushmaster, еще пока не доставлены 20 бронетранспортеров Bushmaster и 14 бронетранспортеров M113. Швеция поставила Украине 10 тысяч противотанковых гранатометов AT4 (еще пять тысяч не доставлены). Франция передала Украине 12 гаубиц CAESAR ("Цезарь").Кроме того, по данным СМИ, Испания обязалась поставить 20 бронированных машин Uro Vamtac, 1370 противотанковых гранатометов, 700 000 патронов к винтовкам и пулеметам, легкие пулеметы, медикаменты, каски, бронежилеты. Португалия обязалась поставить пять 155-мм гаубиц М114, 15 бронетранспортеров М113, автоматические винтовки G3, гранаты и боеприпасы. Нидерланды – бронетранспортеры (предположительно, YPR-765), 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3000 боевых шлемов и 2000 осколочных жилетов, 100 снайперских винтовок с 30 000 единиц боекомплекта и 400 реактивных гранатометов (с разрешения Германии). Люксембург предоставил 100 противотанковых средств, автомобилей Jeep Wrangler и 15 военных палаток, а Бельгия предоставила 200 противотанковых средств и 5000 автоматических винтовок и пулеметов.Помощь Финляндии включает 2 500 автоматов и 150 000 патронов к ним, 1 500 однозарядных противотанковых ружей и боевые пайки. Сообщалось, что Словакия отправит Украине системы ПВО С-300, а Словения предоставляет танки Т-72, автоматы Калашникова, каски и боеприпасы.Северная Македония также направит в Украину неуказанные военные поставки. Хорватия выделила винтовки, пулеметы и средства защиты на сумму 16,5 миллионов евро.Турция налаживает совместное производство боевых беспилотников Bakar Bayraktar TB2 с Украиной, а Япония предоставляет бронежилеты, каски и другую нелетальную военную помощь. Сообщалось, что Австрия поставит на Украину горючее, 10 000 касок и средства защиты; Болгария – бронежилеты, каски и медикаменты; Румыния – топливо, бронежилеты, каски, боеприпасы и медикаменты; Ирландия – топливо, каски, жилеты и медикаменты; Венгрия и Мальта предоставят медикаменты.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, украина, в мире, javelin (птрк), оружие, россия