https://ria.ru/20220605/oruzhie-1793251504.html

Греция передала Украине "невероятное количество" оружия, сообщили СМИ

Греция передала Украине "невероятное количество" оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.06.2022

Греция передала Украине "невероятное количество" оружия, сообщили СМИ

Греческий новостной портал pronews.gr со ссылкой на собственную информацию пишет, что правительство Греции передало или собирается передать Киеву "невероятное... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:48

2022-06-05T11:48

2022-06-05T12:09

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АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. Греческий новостной портал pronews.gr со ссылкой на собственную информацию пишет, что правительство Греции передало или собирается передать Киеву "невероятное количество" оружия и боеприпасов.Всего, по его информации, в списке 122 бронированных машин пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тысяч снарядов 73-мм; 2,1 тысячи реактивных снарядов 122-мм; 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47; 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger; 17 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм; 1,1 тысячи противотанковых снарядов РПГ-18."Все поступает со складов греческой армии на островах", - говорится в сообщении.Для перевозки оружия и боеприпасов использовались шесть греческих транспортных самолетов С-130, десять канадских и пять новозеландских. БМП-1 будут доставлять в порт Александруполис на греческих и союзнических транспортных судах.Правительство Греции скрывает, какое оружие и в каких количествах оно отправило или планирует отправить на Украину.Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.Об отправке новых партий вооружений греки узнали от иностранных политиков - министра обороны США Ллойда Остина и канцлера Германии Олафа Шольца. После этого министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос признал поставки новых вооружений.Оппозиционные партии назвали отправку бронетехники опасным развитием событий и вовлечением Греции в происходящее на Украине.Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации, ее цели будут достигнуты.

https://ria.ru/20220602/konflikt-1792717428.html

https://ria.ru/20220603/benzin-1792803503.html

греция

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, россия, украина, нато, ллойд остин, олаф шольц, сергей лавров, бмп-1, с-130, ак-47