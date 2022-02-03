https://ria.ru/20220203/bayraktar-1770933285.html

На Украине расширят производство беспилотников Bayraktar

На Украине расширят производство беспилотников Bayraktar - РИА Новости, 03.02.2022

На Украине расширят производство беспилотников Bayraktar

Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летальных аппаратов Bayraktar на Украине, заявил украинский президент Владимир... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:19

2022-02-03T18:19

2022-02-03T18:27

турция

украина

в мире

технологии

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летальных аппаратов Bayraktar на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников анонсировал, что Украина и Турция в четверг подпишут рамочное соглашение о строительстве в стране завода по производству беспилотных летательных аппаратов."Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины", - сказал Зеленский после переговоров с турецким президентом Таипом Эрдоганом.Эрдоган в четверг прибыл в Киев с визитом.

https://ria.ru/20211219/pantsiry-1764475324.html

турция

украина

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турция, украина, в мире, технологии, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган