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На Украине расширят производство беспилотников Bayraktar
На Украине расширят производство беспилотников Bayraktar - РИА Новости, 03.02.2022
На Украине расширят производство беспилотников Bayraktar
Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летальных аппаратов Bayraktar на Украине, заявил украинский президент Владимир... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:19
2022-02-03T18:27
турция
украина
в мире
технологии
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летальных аппаратов Bayraktar на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников анонсировал, что Украина и Турция в четверг подпишут рамочное соглашение о строительстве в стране завода по производству беспилотных летательных аппаратов."Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины", - сказал Зеленский после переговоров с турецким президентом Таипом Эрдоганом.Эрдоган в четверг прибыл в Киев с визитом.
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турция, украина, в мире, технологии, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
18:19 03.02.2022 (обновлено: 18:27 03.02.2022)
 
На Украине расширят производство беспилотников Bayraktar

Киев и Анкара подписали договор о расширении производства беспилотников Bayraktar

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летальных аппаратов Bayraktar на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников анонсировал, что Украина и Турция в четверг подпишут рамочное соглашение о строительстве в стране завода по производству беспилотных летательных аппаратов.
"Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины", - сказал Зеленский после переговоров с турецким президентом Таипом Эрдоганом.
Эрдоган в четверг прибыл в Киев с визитом.
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ТурцияУкраинаВ миреТехнологииВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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