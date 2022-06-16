Чижов прокомментировал слова Шольца про помощь Украине
Постпред Чижов: аппетиты Киева несопоставимы с их возможностями
© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя заявления Берлина о помощи Украине, заявил РИА Новости, что аппетиты украинских властей несопоставимы ни с их возможностями, ни с возможностями их покровителей.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью таблоиду Bild, что Германия продолжит поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо для "борьбы за независимость". Шольц в сопровождении президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италия Марио Драги прибыли в четверг в Киев.
"Если Шольц так говорит, значит что-то у них ещё осталось. Но всё, что, особенно в последнее время, поступает с Запада, в Киеве уже даже вызывает раздражение: "Во-первых, мало, во-вторых, старое, в-третьих, где самое современное?". Но аппетиты у украинского режима несопоставимы ни с их реальными возможностями, ни даже с возможностями их покровителей", - сказал Чижов агентству в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, США тоже не всесильны, "при всём величии американского ВПК, цикл производства - не за ночь сделать".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.