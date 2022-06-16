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Чижов прокомментировал слова Шольца про помощь Украине - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/ukraina-1795727870.html
Чижов прокомментировал слова Шольца про помощь Украине
Чижов прокомментировал слова Шольца про помощь Украине - РИА Новости, 16.06.2022
Чижов прокомментировал слова Шольца про помощь Украине
Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя заявления Берлина о помощи Украине, заявил РИА Новости, что аппетиты украинских властей несопоставимы ни с РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:51
2022-06-16T12:51
петербургский международный экономический форум — 2022
олаф шольц
эммануэль макрон
марио драги
киев
германия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя заявления Берлина о помощи Украине, заявил РИА Новости, что аппетиты украинских властей несопоставимы ни с их возможностями, ни с возможностями их покровителей.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью таблоиду Bild, что Германия продолжит поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо для "борьбы за независимость". Шольц в сопровождении президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италия Марио Драги прибыли в четверг в Киев."Если Шольц так говорит, значит что-то у них ещё осталось. Но всё, что, особенно в последнее время, поступает с Запада, в Киеве уже даже вызывает раздражение: "Во-первых, мало, во-вторых, старое, в-третьих, где самое современное?". Но аппетиты у украинского режима несопоставимы ни с их реальными возможностями, ни даже с возможностями их покровителей", - сказал Чижов агентству в кулуарах ПМЭФ.По его словам, США тоже не всесильны, "при всём величии американского ВПК, цикл производства - не за ночь сделать".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
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олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, киев, германия, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
12:51 16.06.2022
 
Чижов прокомментировал слова Шольца про помощь Украине

Постпред Чижов: аппетиты Киева несопоставимы с их возможностями

© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя заявления Берлина о помощи Украине, заявил РИА Новости, что аппетиты украинских властей несопоставимы ни с их возможностями, ни с возможностями их покровителей.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью таблоиду Bild, что Германия продолжит поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо для "борьбы за независимость". Шольц в сопровождении президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италия Марио Драги прибыли в четверг в Киев.
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"Если Шольц так говорит, значит что-то у них ещё осталось. Но всё, что, особенно в последнее время, поступает с Запада, в Киеве уже даже вызывает раздражение: "Во-первых, мало, во-вторых, старое, в-третьих, где самое современное?". Но аппетиты у украинского режима несопоставимы ни с их реальными возможностями, ни даже с возможностями их покровителей", - сказал Чижов агентству в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, США тоже не всесильны, "при всём величии американского ВПК, цикл производства - не за ночь сделать".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Олаф ШольцЭммануэль МакронМарио ДрагиКиевГерманияУкраинаПетербургский международный экономический форум (фонд)В мире
 
 
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