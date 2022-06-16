https://ria.ru/20220616/ukraina-1795727870.html

Чижов прокомментировал слова Шольца про помощь Украине

Чижов прокомментировал слова Шольца про помощь Украине - РИА Новости, 16.06.2022

Чижов прокомментировал слова Шольца про помощь Украине

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя заявления Берлина о помощи Украине, заявил РИА Новости, что аппетиты украинских властей несопоставимы ни с РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:51

2022-06-16T12:51

2022-06-16T12:51

петербургский международный экономический форум — 2022

олаф шольц

эммануэль макрон

марио драги

киев

германия

украина

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155149/76/1551497601_0:318:2730:1854_1920x0_80_0_0_a85836558f832f992a33562985dfc176.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя заявления Берлина о помощи Украине, заявил РИА Новости, что аппетиты украинских властей несопоставимы ни с их возможностями, ни с возможностями их покровителей.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью таблоиду Bild, что Германия продолжит поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо для "борьбы за независимость". Шольц в сопровождении президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италия Марио Драги прибыли в четверг в Киев."Если Шольц так говорит, значит что-то у них ещё осталось. Но всё, что, особенно в последнее время, поступает с Запада, в Киеве уже даже вызывает раздражение: "Во-первых, мало, во-вторых, старое, в-третьих, где самое современное?". Но аппетиты у украинского режима несопоставимы ни с их реальными возможностями, ни даже с возможностями их покровителей", - сказал Чижов агентству в кулуарах ПМЭФ.По его словам, США тоже не всесильны, "при всём величии американского ВПК, цикл производства - не за ночь сделать".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.

https://ria.ru/20220616/pomosch-1795684647.html

https://ria.ru/20220616/pomosch-1795665903.html

киев

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, киев, германия, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире