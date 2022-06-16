https://ria.ru/20220616/ukraina-1795671273.html

Украины как государства скоро может просто не стать, заявил Пушилин

Украины как государства скоро может просто не стать, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022

Украины как государства скоро может просто не стать, заявил Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что Украина может перестать существовать как государство. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:49

2022-06-16T10:49

2022-06-16T10:53

специальная военная операция на украине

денис пушилин

в мире

украина

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

донецкая народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что Украина может перестать существовать как государство."Украины в каком-то обозримом будущем как государства может просто не стать", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, за месяц основные задачи первого этапа были выполнены: существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795372180.html

украина

россия

санкт-петербург

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

денис пушилин, в мире, украина, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр