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Украины как государства скоро может просто не стать, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795671273.html
Украины как государства скоро может просто не стать, заявил Пушилин
Украины как государства скоро может просто не стать, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
Украины как государства скоро может просто не стать, заявил Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что Украина может перестать существовать как государство. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:49
2022-06-16T10:53
специальная военная операция на украине
денис пушилин
в мире
украина
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что Украина может перестать существовать как государство."Украины в каком-то обозримом будущем как государства может просто не стать", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, за месяц основные задачи первого этапа были выполнены: существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
россия
санкт-петербург
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денис пушилин, в мире, украина, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
10:49 16.06.2022 (обновлено: 10:53 16.06.2022)
 
Украины как государства скоро может просто не стать, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Украины как государства в обозримом будущем может просто не стать

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает, что Украина может перестать существовать как государство.
"Украины в каком-то обозримом будущем как государства может просто не стать", - сказал он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, за месяц основные задачи первого этапа были выполнены: существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 10:26
Медведев не исключил, что Украина через два года не будет существовать
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВ миреУкраинаРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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