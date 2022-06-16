11:12 16.06.2022 (обновлено: 13:19 16.06.2022)
Основные угрозы России исходят из США и НАТО, заявили в Совфеде
Сенатор Климов: основные угрозы суверенитету России исходят из США и НАТО
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов во время пресс-конференции "5 лет на защите государственного суверенитета"
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов во время пресс-конференции "5 лет на защите государственного суверенитета"
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Основные угрозы суверенитету РФ в последние десятилетия исходят от США и НАТО, об этом свидетельствуют данные комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, заявил глава комиссии Андрей Климов.
По его словам, в Вашингтоне уверены, что именно независимая, единая, стабильная и сильная Россия является главным препятствием сохранению глобального господства Соединенных Штатов, их опасной имперской, неоколониальной политике.
"Отсюда и попытка США любой ценой ослабить наш суверенитет, расшатать политическую систему российского государства, расколоть наше общество, "порвать в клочья российскую экономику" и в итоге отправить Россию "на историческую обочину", - сказал политик.
Поэтому задача России - должным образом укреплять свой суверенитет на основе конституции и в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права, заключил он.