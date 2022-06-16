https://ria.ru/20220616/ugrozy-1795680194.html

Основные угрозы России исходят из США и НАТО, заявили в Совфеде

Основные угрозы России исходят из США и НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.06.2022

Основные угрозы России исходят из США и НАТО, заявили в Совфеде

Основные угрозы суверенитету РФ в последние десятилетия исходят от США и НАТО, об этом свидетельствуют данные комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, заявил РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:12

2022-06-16T11:12

2022-06-16T13:19

совет федерации рф

безопасность

андрей климов

россия

сша

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Основные угрозы суверенитету РФ в последние десятилетия исходят от США и НАТО, об этом свидетельствуют данные комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, заявил глава комиссии Андрей Климов."Материалы комиссии неопровержимо доказывают, что в последние десятилетия основные угрозы российскому суверенитету исходят из США и от их сателлитов, в первую очередь входящих в агрессивный военный блок НАТО", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, в Вашингтоне уверены, что именно независимая, единая, стабильная и сильная Россия является главным препятствием сохранению глобального господства Соединенных Штатов, их опасной имперской, неоколониальной политике."Отсюда и попытка США любой ценой ослабить наш суверенитет, расшатать политическую систему российского государства, расколоть наше общество, "порвать в клочья российскую экономику" и в итоге отправить Россию "на историческую обочину", - сказал политик.Поэтому задача России - должным образом укреплять свой суверенитет на основе конституции и в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права, заключил он.

https://ria.ru/20220612/arktika-1794828192.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, безопасность, андрей климов, россия, сша, нато, санкции в отношении россии