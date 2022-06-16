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Основные угрозы России исходят из США и НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.06.2022
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Основные угрозы России исходят из США и НАТО, заявили в Совфеде
Основные угрозы России исходят из США и НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.06.2022
Основные угрозы России исходят из США и НАТО, заявили в Совфеде
Основные угрозы суверенитету РФ в последние десятилетия исходят от США и НАТО, об этом свидетельствуют данные комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, заявил РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:12
2022-06-16T13:19
совет федерации рф
безопасность
андрей климов
россия
сша
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Основные угрозы суверенитету РФ в последние десятилетия исходят от США и НАТО, об этом свидетельствуют данные комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, заявил глава комиссии Андрей Климов."Материалы комиссии неопровержимо доказывают, что в последние десятилетия основные угрозы российскому суверенитету исходят из США и от их сателлитов, в первую очередь входящих в агрессивный военный блок НАТО", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, в Вашингтоне уверены, что именно независимая, единая, стабильная и сильная Россия является главным препятствием сохранению глобального господства Соединенных Штатов, их опасной имперской, неоколониальной политике."Отсюда и попытка США любой ценой ослабить наш суверенитет, расшатать политическую систему российского государства, расколоть наше общество, "порвать в клочья российскую экономику" и в итоге отправить Россию "на историческую обочину", - сказал политик.Поэтому задача России - должным образом укреплять свой суверенитет на основе конституции и в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права, заключил он.
https://ria.ru/20220612/arktika-1794828192.html
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совет федерации рф, безопасность, андрей климов, россия, сша, нато, санкции в отношении россии
11:12 16.06.2022 (обновлено: 13:19 16.06.2022)
 
Основные угрозы России исходят из США и НАТО, заявили в Совфеде

Сенатор Климов: основные угрозы суверенитету России исходят из США и НАТО

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов во время пресс-конференции "5 лет на защите государственного суверенитета"
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов во время пресс-конференции 5 лет на защите государственного суверенитета - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов во время пресс-конференции "5 лет на защите государственного суверенитета"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Основные угрозы суверенитету РФ в последние десятилетия исходят от США и НАТО, об этом свидетельствуют данные комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"Материалы комиссии неопровержимо доказывают, что в последние десятилетия основные угрозы российскому суверенитету исходят из США и от их сателлитов, в первую очередь входящих в агрессивный военный блок НАТО", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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В США объяснили, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России
По его словам, в Вашингтоне уверены, что именно независимая, единая, стабильная и сильная Россия является главным препятствием сохранению глобального господства Соединенных Штатов, их опасной имперской, неоколониальной политике.
"Отсюда и попытка США любой ценой ослабить наш суверенитет, расшатать политическую систему российского государства, расколоть наше общество, "порвать в клочья российскую экономику" и в итоге отправить Россию "на историческую обочину", - сказал политик.
Поэтому задача России - должным образом укреплять свой суверенитет на основе конституции и в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права, заключил он.
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Совет Федерации РФБезопасностьАндрей КлимовРоссияСШАНАТОСанкции в отношении России
 
 
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