https://ria.ru/20220616/udav-1795624263.html

Источник: в России одобрили принятие на вооружение пистолетов "Удав"

Источник: в России одобрили принятие на вооружение пистолетов "Удав" - РИА Новости, 16.06.2022

Источник: в России одобрили принятие на вооружение пистолетов "Удав"

В России одобрили принятие на вооружение новейших 9-миллиметровых самозарядных пистолетов, разработанных в рамках опытно-конструкторской работы "Удав", заявил... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T03:26

2022-06-16T03:26

2022-06-16T03:26

новое оружие россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В России одобрили принятие на вооружение новейших 9-миллиметровых самозарядных пистолетов, разработанных в рамках опытно-конструкторской работы "Удав", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Ранее закупки "Удавов", разработанных Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. По оценке источника РИА Новости, за оставшийся период текущей госпрограммы вооружений (2022-2024) военное ведомство должно закупить более 3 тысяч таких пистолетов.Источник отметил, что официальное принятие на вооружение "Удавов" в российской армии в том числе обеспечит правовую базу для вывода пистолетов на зарубежные рынки.Новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от -50 до +70 градусов, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов - на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм.

https://ria.ru/20220218/kalashnikov-1773535111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия