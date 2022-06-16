https://ria.ru/20220616/udav-1795624263.html
Источник: в России одобрили принятие на вооружение пистолетов "Удав"
Источник: в России одобрили принятие на вооружение пистолетов "Удав" - РИА Новости, 16.06.2022
Источник: в России одобрили принятие на вооружение пистолетов "Удав"
В России одобрили принятие на вооружение новейших 9-миллиметровых самозарядных пистолетов, разработанных в рамках опытно-конструкторской работы "Удав", заявил... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T03:26
2022-06-16T03:26
2022-06-16T03:26
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В России одобрили принятие на вооружение новейших 9-миллиметровых самозарядных пистолетов, разработанных в рамках опытно-конструкторской работы "Удав", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Ранее закупки "Удавов", разработанных Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. По оценке источника РИА Новости, за оставшийся период текущей госпрограммы вооружений (2022-2024) военное ведомство должно закупить более 3 тысяч таких пистолетов.Источник отметил, что официальное принятие на вооружение "Удавов" в российской армии в том числе обеспечит правовую базу для вывода пистолетов на зарубежные рынки.Новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от -50 до +70 градусов, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов - на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм.
https://ria.ru/20220218/kalashnikov-1773535111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Источник: в России одобрили принятие на вооружение пистолетов "Удав"
В России одобрили принятие на вооружение новейших самозарядных пистолетов "Удав"
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В России одобрили принятие на вооружение новейших 9-миллиметровых самозарядных пистолетов, разработанных в рамках опытно-конструкторской работы "Удав", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее закупки "Удавов", разработанных Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков
. По оценке источника РИА Новости, за оставшийся период текущей госпрограммы вооружений (2022-2024) военное ведомство должно закупить более 3 тысяч таких пистолетов.
"Принятие на вооружение российской армией 9 мм самозарядного пистолета (6П72) и 9 мм самозарядного пистолета в специальной комплектации (6П72-1), разработанных в рамках ОКР "Удав", согласовано заинтересованными органами", - сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что официальное принятие на вооружение "Удавов" в российской армии в том числе обеспечит правовую базу для вывода пистолетов на зарубежные рынки.
Новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от -50 до +70 градусов, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.
Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.
Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов - на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм.