Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды
Рогозин назвал заблокировавший его Twitter рупором антироссийской пропаганды
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды после того, как соцсеть заблокировала его аккаунт из-за размещения поста про Украину.
"К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, админы Twitter требуют, чтобы Рогозин удалил сообщение, в котором называет современную Украину "экзистенциальной угрозой русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации". "Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков", - говорится в том посте.
Он прикрепил скрин сообщения администрации Twitter, где утверждается, что подобный пост разжигает ненависть, угрожает или оскорбляет других людей.
"Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду", - отметил Рогозин.
Он рассказал, что размещает свои заметки в Twitter с 2009 года, когда еще работал постпредом России при НАТО и использовал соцсеть для полемики с западными СМИ и официальными аккаунтами НАТО и ЕС. Сейчас один из помощников Рогозина размещает в Twitter копии его сообщений из Telegram, уточнил гендиректор госкорпорации.