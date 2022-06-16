https://ria.ru/20220616/twitter-1795638172.html

Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды

Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды - РИА Новости, 16.06.2022

Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды после того, как соцсеть заблокировала его аккаунт из-за размещения... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:30

2022-06-16T08:30

2022-06-16T08:30

twitter

россия

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды после того, как соцсеть заблокировала его аккаунт из-за размещения поста про Украину."К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, админы Twitter требуют, чтобы Рогозин удалил сообщение, в котором называет современную Украину "экзистенциальной угрозой русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации". "Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков", - говорится в том посте.Он прикрепил скрин сообщения администрации Twitter, где утверждается, что подобный пост разжигает ненависть, угрожает или оскорбляет других людей."Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду", - отметил Рогозин.Он рассказал, что размещает свои заметки в Twitter с 2009 года, когда еще работал постпредом России при НАТО и использовал соцсеть для полемики с западными СМИ и официальными аккаунтами НАТО и ЕС. Сейчас один из помощников Рогозина размещает в Twitter копии его сообщений из Telegram, уточнил гендиректор госкорпорации.

https://ria.ru/20220615/twitter-1795564090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

twitter, россия, дмитрий рогозин, роскосмос