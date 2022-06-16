https://ria.ru/20220616/turpotok-1796210376.html

Калиматов: ожидаемый турпоток в Ингушетию составит 150 тысяч человек

Калиматов: ожидаемый турпоток в Ингушетию составит 150 тысяч человек - РИА Новости, 17.06.2022

Калиматов: ожидаемый турпоток в Ингушетию составит 150 тысяч человек

Власти Ингушетии ожидают, что в текущем году туристический поток в республику составит около 150 тысяч человек, для этого активно развивают инфраструктуру в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T18:54

2022-06-16T18:54

2022-06-17T18:24

джейрахский район

махмуд-али калиматов

пмэф

новости - туризм

республика ингушетия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии ожидают, что в текущем году туристический поток в республику составит около 150 тысяч человек, для этого активно развивают инфраструктуру в горах, сообщил РИА Новости в рамках ПМЭФ глава региона Махмуд-Али Калиматов."Мы развиваем туристический кластер. Это наше золотое дно, будущее, я так считаю. За 2021 год у нас побывало больше 110 тысяч туристов, а если брать с местными - теми, кто проехал через пограничную зону, – это более 710 тысяч человек. Планируем, что в этом году республику посетит около 150 тысяч человек за счет того, что внутренний туризм развивается. Уже сейчас там базы заполнены на 95%", - сказал Калиматов.Кроме того, он отметил, что для привлечения туристов региону необходимо стать конкурентоспособным. "В горном Джейрахском районе у нас не хватало инфраструктуры, и мы ее сейчас развиваем усиленными темпами. Делаем небольшие компактные павильоны, где можно остановиться, отдохнуть, перекусить. В ближайшее время должны представить проекты двух гостевых дворов. Функционируют курорт "Армхи", спортивная база в Мужичах на 200 человек, альпинистский лагерь, куда спортсмены со всей России приезжают и сдают там на категорию. Разработаны более 100 пеших маршрутов. Там достопримечательности – ум отъешь! Теперь же мы осваиваем и улучшаем придорожную инфраструктуру в горах", - подчеркнул глава Ингушетии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/ingushetiya-1795394712.html

джейрахский район

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

джейрахский район, махмуд-али калиматов, пмэф, новости - туризм