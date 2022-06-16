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Калиматов: ожидаемый турпоток в Ингушетию составит 150 тысяч человек - РИА Новости, 17.06.2022
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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220616/turpotok-1796210376.html
Калиматов: ожидаемый турпоток в Ингушетию составит 150 тысяч человек
Калиматов: ожидаемый турпоток в Ингушетию составит 150 тысяч человек - РИА Новости, 17.06.2022
Калиматов: ожидаемый турпоток в Ингушетию составит 150 тысяч человек
Власти Ингушетии ожидают, что в текущем году туристический поток в республику составит около 150 тысяч человек, для этого активно развивают инфраструктуру в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T18:54
2022-06-17T18:24
джейрахский район
махмуд-али калиматов
пмэф
новости - туризм
республика ингушетия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии ожидают, что в текущем году туристический поток в республику составит около 150 тысяч человек, для этого активно развивают инфраструктуру в горах, сообщил РИА Новости в рамках ПМЭФ глава региона Махмуд-Али Калиматов."Мы развиваем туристический кластер. Это наше золотое дно, будущее, я так считаю. За 2021 год у нас побывало больше 110 тысяч туристов, а если брать с местными - теми, кто проехал через пограничную зону, – это более 710 тысяч человек. Планируем, что в этом году республику посетит около 150 тысяч человек за счет того, что внутренний туризм развивается. Уже сейчас там базы заполнены на 95%", - сказал Калиматов.Кроме того, он отметил, что для привлечения туристов региону необходимо стать конкурентоспособным. "В горном Джейрахском районе у нас не хватало инфраструктуры, и мы ее сейчас развиваем усиленными темпами. Делаем небольшие компактные павильоны, где можно остановиться, отдохнуть, перекусить. В ближайшее время должны представить проекты двух гостевых дворов. Функционируют курорт "Армхи", спортивная база в Мужичах на 200 человек, альпинистский лагерь, куда спортсмены со всей России приезжают и сдают там на категорию. Разработаны более 100 пеших маршрутов. Там достопримечательности – ум отъешь! Теперь же мы осваиваем и улучшаем придорожную инфраструктуру в горах", - подчеркнул глава Ингушетии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Артем Смирнов
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джейрахский район, махмуд-али калиматов, пмэф, новости - туризм
18:54 16.06.2022 (обновлено: 18:24 17.06.2022)
 

Калиматов: ожидаемый турпоток в Ингушетию составит 150 тысяч человек

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДжейраское ущелье в Ингушетии
Джейраское ущелье в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии ожидают, что в текущем году туристический поток в республику составит около 150 тысяч человек, для этого активно развивают инфраструктуру в горах, сообщил РИА Новости в рамках ПМЭФ глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Мы развиваем туристический кластер. Это наше золотое дно, будущее, я так считаю. За 2021 год у нас побывало больше 110 тысяч туристов, а если брать с местными - теми, кто проехал через пограничную зону, – это более 710 тысяч человек. Планируем, что в этом году республику посетит около 150 тысяч человек за счет того, что внутренний туризм развивается. Уже сейчас там базы заполнены на 95%", - сказал Калиматов.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Кроме того, он отметил, что для привлечения туристов региону необходимо стать конкурентоспособным. "В горном Джейрахском районе у нас не хватало инфраструктуры, и мы ее сейчас развиваем усиленными темпами. Делаем небольшие компактные павильоны, где можно остановиться, отдохнуть, перекусить. В ближайшее время должны представить проекты двух гостевых дворов. Функционируют курорт "Армхи", спортивная база в Мужичах на 200 человек, альпинистский лагерь, куда спортсмены со всей России приезжают и сдают там на категорию. Разработаны более 100 пеших маршрутов. Там достопримечательности – ум отъешь! Теперь же мы осваиваем и улучшаем придорожную инфраструктуру в горах", - подчеркнул глава Ингушетии.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Республика ИнгушетияДжейрахский районМахмуд-Али КалиматовПМЭФНовости - Туризм
 
 
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