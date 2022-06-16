https://ria.ru/20220616/turizm-1796204355.html
Власти Ленобласти ожидают, что регион в этом году посетят 6 млн туристов
Власти Ленобласти ожидают, что регион в этом году посетят 6 млн туристов - РИА Новости, 17.06.2022
Власти Ленобласти ожидают, что регион в этом году посетят 6 млн туристов
Власти Ленинградской области ожидают, что регион в этом году посетят 6 миллионов туристов против 4,9 миллиона в 2021 году, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T22:26
2022-06-16T22:26
2022-06-17T16:43
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
туризм
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области ожидают, что регион в этом году посетят 6 миллионов туристов против 4,9 миллиона в 2021 году, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."В этом году мы ожидаем, что Ленинградскую область посетят 6 миллионов человек. В 2021 году регион принял 4,9 миллиона туристов", - сказал он.Губернатор отметил, что в период пандемии туризм сильно переформатировался. "Многие стали выезжать за город, и сейчас самостоятельные путешествия остаются одними из самых популярных среди туристов. Сегодня Ленинградская область может предложить всем желающим побыть наедине с природой кемпинги, где можно разместиться со своей палаткой, а для тех, кто любит природу, но не готов расстаться с комфортом — глэмпинги. На территории региона оборудованы 29 кемпингов, автокемпингов и глэмпингов. Больше всего ― в Приозерском и Выборгском районах", - сказал он.Губернатор пригласил туристов в Ленинградскую область, отметив, что в регионе "масса интересного и каждый найдет себе отдых и культурную программу по душе"."В этом году путешественники также могут отправиться в поездку по маршруту Петра Великого и Александра Суворова, пройти новыми экотропами по особо охраняемым природным территориям, совершить экстремальный сплав по Вуоксе, пожить в деревенских домах, попробовать фермерские продукты и гастрономические бренды Ленинградской области ― вепсские пирожки "для зятя", копорский чай, пашский мед, ивангородскую миногу и выборгский крендель", - рассказал Дрозденко.Он также отметил, что в регионе развит событийный туризм. По его словам, ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий – исторические реконструкции, кино- и музыкальные фестивали, этно-праздники, вело и мотопробеги, регаты, водные фестивали и зрелищные соревнования.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784498798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), туризм, новости - туризм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области ожидают, что регион в этом году посетят 6 миллионов туристов против 4,9 миллиона в 2021 году, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В этом году мы ожидаем, что Ленинградскую область
посетят 6 миллионов человек. В 2021 году регион принял 4,9 миллиона туристов", - сказал он.
Губернатор отметил, что в период пандемии туризм сильно переформатировался. "Многие стали выезжать за город, и сейчас самостоятельные путешествия остаются одними из самых популярных среди туристов. Сегодня Ленинградская область может предложить всем желающим побыть наедине с природой кемпинги, где можно разместиться со своей палаткой, а для тех, кто любит природу, но не готов расстаться с комфортом — глэмпинги. На территории региона оборудованы 29 кемпингов, автокемпингов и глэмпингов. Больше всего ― в Приозерском и Выборгском районах", - сказал он.
Губернатор пригласил туристов в Ленинградскую область, отметив, что в регионе "масса интересного и каждый найдет себе отдых и культурную программу по душе".
"В этом году путешественники также могут отправиться в поездку по маршруту Петра Великого и Александра Суворова, пройти новыми экотропами по особо охраняемым природным территориям, совершить экстремальный сплав по Вуоксе, пожить в деревенских домах, попробовать фермерские продукты и гастрономические бренды Ленинградской области ― вепсские пирожки "для зятя", копорский чай, пашский мед, ивангородскую миногу и выборгский крендель", - рассказал Дрозденко.
Он также отметил, что в регионе развит событийный туризм. По его словам, ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий – исторические реконструкции, кино- и музыкальные фестивали, этно-праздники, вело и мотопробеги, регаты, водные фестивали и зрелищные соревнования.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.