https://ria.ru/20220616/turizm-1796204355.html

Власти Ленобласти ожидают, что регион в этом году посетят 6 млн туристов

Власти Ленобласти ожидают, что регион в этом году посетят 6 млн туристов - РИА Новости, 17.06.2022

Власти Ленобласти ожидают, что регион в этом году посетят 6 млн туристов

Власти Ленинградской области ожидают, что регион в этом году посетят 6 миллионов туристов против 4,9 миллиона в 2021 году, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T22:26

2022-06-16T22:26

2022-06-17T16:43

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

туризм

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области ожидают, что регион в этом году посетят 6 миллионов туристов против 4,9 миллиона в 2021 году, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."В этом году мы ожидаем, что Ленинградскую область посетят 6 миллионов человек. В 2021 году регион принял 4,9 миллиона туристов", - сказал он.Губернатор отметил, что в период пандемии туризм сильно переформатировался. "Многие стали выезжать за город, и сейчас самостоятельные путешествия остаются одними из самых популярных среди туристов. Сегодня Ленинградская область может предложить всем желающим побыть наедине с природой кемпинги, где можно разместиться со своей палаткой, а для тех, кто любит природу, но не готов расстаться с комфортом — глэмпинги. На территории региона оборудованы 29 кемпингов, автокемпингов и глэмпингов. Больше всего ― в Приозерском и Выборгском районах", - сказал он.Губернатор пригласил туристов в Ленинградскую область, отметив, что в регионе "масса интересного и каждый найдет себе отдых и культурную программу по душе"."В этом году путешественники также могут отправиться в поездку по маршруту Петра Великого и Александра Суворова, пройти новыми экотропами по особо охраняемым природным территориям, совершить экстремальный сплав по Вуоксе, пожить в деревенских домах, попробовать фермерские продукты и гастрономические бренды Ленинградской области ― вепсские пирожки "для зятя", копорский чай, пашский мед, ивангородскую миногу и выборгский крендель", - рассказал Дрозденко.Он также отметил, что в регионе развит событийный туризм. По его словам, ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий – исторические реконструкции, кино- и музыкальные фестивали, этно-праздники, вело и мотопробеги, регаты, водные фестивали и зрелищные соревнования.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784498798.html

ленинградская область

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), туризм, новости - туризм