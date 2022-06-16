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Глава Якутии рассказал о трудоустройстве беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/trudoustroystvo-1795625987.html
Глава Якутии рассказал о трудоустройстве беженцев из Донбасса и с Украины
Глава Якутии рассказал о трудоустройстве беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 16.06.2022
Глава Якутии рассказал о трудоустройстве беженцев из Донбасса и с Украины
Якутия, как и другие регионы России, принимает беженцев из Донбасса и с Украины, многие из них приехали к своим родственникам, которые переехали в регион еще в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T04:10
2022-06-16T04:10
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
донбасс
украина
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Якутия, как и другие регионы России, принимает беженцев из Донбасса и с Украины, многие из них приехали к своим родственникам, которые переехали в регион еще в 2014 году, рассказал РИА Новости глава республики Айсен Николаев.Глава республики подчеркнул, что все желающие из них будут трудоустроены. "Многие женщины уже с осени выйдут работать по специальностям - в школы, детские сады… Есть и врачи, они уже трудоустроены", - рассказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, донбасс, украина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)
04:10 16.06.2022
 
Глава Якутии рассказал о трудоустройстве беженцев из Донбасса и с Украины

Глава Якутии Николаев рассказал о трудоустройстве беженцев из Донбасса и с Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Якутия, как и другие регионы России, принимает беженцев из Донбасса и с Украины, многие из них приехали к своим родственникам, которые переехали в регион еще в 2014 году, рассказал РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
"Мы, как и другие регионы России, принимаем беженцев из Донбасса, с Украины. Размещены они в основном у родственников, знакомых. Многие приезжают к своим отцам, которые к нам приехали после 2014 года и работали тут", - сказал Николаев РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Глава республики подчеркнул, что все желающие из них будут трудоустроены. "Многие женщины уже с осени выйдут работать по специальностям - в школы, детские сады… Есть и врачи, они уже трудоустроены", - рассказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоДонбассУкраинаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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