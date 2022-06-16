https://ria.ru/20220616/trudoustroystvo-1795625987.html

Глава Якутии рассказал о трудоустройстве беженцев из Донбасса и с Украины

Глава Якутии рассказал о трудоустройстве беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 16.06.2022

Глава Якутии рассказал о трудоустройстве беженцев из Донбасса и с Украины

Якутия, как и другие регионы России, принимает беженцев из Донбасса и с Украины, многие из них приехали к своим родственникам, которые переехали в регион еще в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T04:10

2022-06-16T04:10

2022-06-16T04:10

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

донбасс

украина

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Якутия, как и другие регионы России, принимает беженцев из Донбасса и с Украины, многие из них приехали к своим родственникам, которые переехали в регион еще в 2014 году, рассказал РИА Новости глава республики Айсен Николаев.Глава республики подчеркнул, что все желающие из них будут трудоустроены. "Многие женщины уже с осени выйдут работать по специальностям - в школы, детские сады… Есть и врачи, они уже трудоустроены", - рассказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html

донбасс

украина

россия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, донбасс, украина, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)