https://ria.ru/20220616/sputnik-1795625152.html

На ПМЭФ рассказали, когда спутник "Экспресс-АМУ4" запустят на орбиту

На ПМЭФ рассказали, когда спутник "Экспресс-АМУ4" запустят на орбиту - РИА Новости, 16.06.2022

На ПМЭФ рассказали, когда спутник "Экспресс-АМУ4" запустят на орбиту

Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМУ4" будет запущен на орбиту в 2026 году, ещё два "Экспресса" - "-АМУ5" и "АМУ6" - после 2028 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T03:58

2022-06-16T03:58

2022-06-16T03:58

петербургский международный экономический форум — 2022

космос - риа наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763506008_0:0:1832:1030_1920x0_80_0_0_dc80a188a448f7beec2033c4f0b50afc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМУ4" будет запущен на орбиту в 2026 году, ещё два "Экспресса" - "-АМУ5" и "АМУ6" - после 2028 года, сообщил РИА Новости генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.Он рассказал, что конкурс на создание "Экспресса-АМУ4", открытый ещё в октябре 2021 года, завершится через пару месяцев. Вопросы создания "-АМУ5" и "-АМУ6", по его словам, будут рассматриваться после решения об источнике финансирования для модернизации существующей группировки "Экспрессов".Ранее Волин сообщил, что спутник "Экспресс-АМУ4" будет запущен на ракете "Протон", несмотря на то что эти носители, как ожидается, выведут из эксплуатации в 2025 году. По его словам, конкретный "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз" уже зарезервированы под пуск этого спутника.Сейчас орбитальная группировка ГПКС состоит из 13 телекоммуникационных спутников "Экспресс". Самые молодые из них на орбите "Экспресс-АМУ3" и "-АМУ7", запущенные в декабре 2021 года, начали работать по целевому назначению в мае 2022 года. Ранее сообщалось, что "Экспресс-АМУ4" запустят в 2024 года, а"-АМУ5" в 2025 году, "-АМУ6" в 2026 году. Также планировались запуски "Экспресса-АТ3" и "-АТ4" в 2027 году, "Экспресса-40" в 2028 году, "-36" в 2029 году и "-АМУ8" в 2030 году.Также в 2025 году ожидается начало развертывания группировки из четырех аппаратов "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/proton-1795531910.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, россия