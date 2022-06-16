https://ria.ru/20220616/sputnik-1795625152.html
На ПМЭФ рассказали, когда спутник "Экспресс-АМУ4" запустят на орбиту
На ПМЭФ рассказали, когда спутник "Экспресс-АМУ4" запустят на орбиту - РИА Новости, 16.06.2022
На ПМЭФ рассказали, когда спутник "Экспресс-АМУ4" запустят на орбиту
Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМУ4" будет запущен на орбиту в 2026 году, ещё два "Экспресса" - "-АМУ5" и "АМУ6" - после 2028 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T03:58
2022-06-16T03:58
2022-06-16T03:58
петербургский международный экономический форум — 2022
космос - риа наука
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМУ4" будет запущен на орбиту в 2026 году, ещё два "Экспресса" - "-АМУ5" и "АМУ6" - после 2028 года, сообщил РИА Новости генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.Он рассказал, что конкурс на создание "Экспресса-АМУ4", открытый ещё в октябре 2021 года, завершится через пару месяцев. Вопросы создания "-АМУ5" и "-АМУ6", по его словам, будут рассматриваться после решения об источнике финансирования для модернизации существующей группировки "Экспрессов".Ранее Волин сообщил, что спутник "Экспресс-АМУ4" будет запущен на ракете "Протон", несмотря на то что эти носители, как ожидается, выведут из эксплуатации в 2025 году. По его словам, конкретный "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз" уже зарезервированы под пуск этого спутника.Сейчас орбитальная группировка ГПКС состоит из 13 телекоммуникационных спутников "Экспресс". Самые молодые из них на орбите "Экспресс-АМУ3" и "-АМУ7", запущенные в декабре 2021 года, начали работать по целевому назначению в мае 2022 года. Ранее сообщалось, что "Экспресс-АМУ4" запустят в 2024 года, а"-АМУ5" в 2025 году, "-АМУ6" в 2026 году. Также планировались запуски "Экспресса-АТ3" и "-АТ4" в 2027 году, "Экспресса-40" в 2028 году, "-36" в 2029 году и "-АМУ8" в 2030 году.Также в 2025 году ожидается начало развертывания группировки из четырех аппаратов "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/proton-1795531910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия
На ПМЭФ рассказали, когда спутник "Экспресс-АМУ4" запустят на орбиту
"Космическая связь": спутник "Экспресс-АМУ4" запустят на орбиту в 2026 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМУ4" будет запущен на орбиту в 2026 году, ещё два "Экспресса" - "-АМУ5" и "АМУ6" - после 2028 года, сообщил РИА Новости генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.
"Экспресс-АМУ4 надо запустить в 2026 году, по "-АМУ5" и "-АМУ6" - после 2028 года запуски. С учетом того, что сейчас срок производства спутников с учётом импортозамещения составляет порядка четырёх лет, то по пятому и шестому время ещё позволяет", - сказал Волин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он рассказал, что конкурс на создание "Экспресса-АМУ4", открытый ещё в октябре 2021 года, завершится через пару месяцев. Вопросы создания "-АМУ5" и "-АМУ6", по его словам, будут рассматриваться после решения об источнике финансирования для модернизации существующей группировки "Экспрессов".
Ранее Волин сообщил, что спутник "Экспресс-АМУ4" будет запущен на ракете "Протон", несмотря на то что эти носители, как ожидается, выведут из эксплуатации в 2025 году. По его словам, конкретный "Протон-М"
с разгонным блоком "Бриз" уже зарезервированы под пуск этого спутника.
Сейчас орбитальная группировка ГПКС состоит из 13 телекоммуникационных спутников "Экспресс". Самые молодые из них на орбите "Экспресс-АМУ3" и "-АМУ7", запущенные в декабре 2021 года, начали работать по целевому назначению в мае 2022 года. Ранее сообщалось, что "Экспресс-АМУ4" запустят в 2024 года, а"-АМУ5" в 2025 году, "-АМУ6" в 2026 году. Также планировались запуски "Экспресса-АТ3" и "-АТ4" в 2027 году, "Экспресса-40" в 2028 году, "-36" в 2029 году и "-АМУ8" в 2030 году.
Также в 2025 году ожидается начало развертывания группировки из четырех аппаратов "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.