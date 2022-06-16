https://ria.ru/20220616/spetsoperatsiya-1795947647.html

Спецоперация, 16 июня: Донецк под обстрелами; Макрон, Шольц и Драги в Киеве

Спецоперация, 16 июня: Донецк под обстрелами; Макрон, Шольц и Драги в Киеве - РИА Новости, 16.06.2022

Спецоперация, 16 июня: Донецк под обстрелами; Макрон, Шольц и Драги в Киеве

Минобороны России сообщило, что противовоздушная оборона сбила украинский штурмовик Су-25 и беспилотники, центр Донецка вновь подвергся обстрелам, Москва... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:26

2022-06-16T23:26

2022-06-16T23:26

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

игорь кириллов

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

мид днр

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что противовоздушная оборона сбила украинский штурмовик Су-25 и беспилотники, центр Донецка вновь подвергся обстрелам, Москва представила новые данные об американских биолабораториях на Украине, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.Ход российской спецоперацииРоссийские комплексы ПВО за сутки сбили один украинский Су-25 и семь беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что высокоточные ракеты поразили два пункта управления украинских войск, станцию радиоэлектронной борьбы в районе харьковского поселка Пятихатки, пусковую установку ракетного комплекса "Точка-У" и боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Барвенково Харьковской области.По информации Конашенкова, пилотируемая и беспилотная авиация РФ уничтожила 280 националистов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе села Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники в районе Харькова. Ракетные войска и артиллерия поразили 195 районов сосредоточения и 34 пункта управления украинских войск, заявил Конашенков.По его данным, с начала спецоперации российские войска уничтожили на Украине более 1,5 тысяч летательных аппаратов.Новые данные по биолабораториямНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в Харьковской области в лаборатории, построенной на средства Пентагона, ставились опыты над пациентами психиатрических клиник."В соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека", - отметил Кириллов.Он отметил, что опыты над психбольными на Украине шли минимум с 2011 года, одна из кураторов американка Линда Опорто Аль-Харун не раз посещала лабораторию под Харьковом.Он также заявил, что украинские ученые принимали участие в американском проекте P-268 по созданию новых вирусов, которые могли бы переносить комары рода Aedes. По его словам, неслучаен интерес американских заказчиков к комарам данного вида - переносчикам трансмиссивных инфекций лихорадки денге, Зика и желтой лихорадки.Кириллов рассказал, что во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке в 2013 году было зафиксировано 170 тысяч случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тысяч закончилось летальным исходом. Он также отметил, что "преднамеренные вспышки" вируса Денге, переносимого комарами Aedes - такими же, которые изучались на Украине, - произошли в 70-80-е годы на Кубе.Донбасс снова под огнемУкраинские войска за минувшие сутки 77 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 386 боеприпасов из "Градов", минометов и артиллерии различных калибров, сообщили в ДНР. По данным Донецка, за 120 дней эскалации в республике погибли 176 мирных жителей, 839 пострадали.Центр Донецка вновь был подвержен обстрелам украинских сил, сообщил мэр."Центр города вновь содрогнулся от прилетов. Прилет зафиксирован по адресу: проспект имени Лагутенко, 13 - в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов", - уточнил.Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга погибли четверо военных ДНР, 15 пострадали.Шаги к признанию ДНР и ЛНРГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме дал интервью РИА Новости. По его словам, посольство ДНР в России будет открыто в конце июня–начале июля, дата начала работы и место расположения дипмиссии не называются исходя из мер безопасности.Он отметил, что решение провести референдум о присоединении ДНР к России будет приниматься после завершения спецоперации. Отвечая на вопрос о возможности участия в следующих выборах, он заявил, что чувствует ответственность за судьбу республики и не намерен ее бросать.Глава ДНР также заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине нужно освобождать "все русские города", включая Одессу. По словам Пушилина, Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом по военным преступлениям Украины в Донбассе.Глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила президенту Сирии Башару Асаду рассмотреть возможность участия Дамаска в международном трибунале над украинскими силовиками.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами, особенно дружественной Сирией. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью РИА сообщил, что Сирия подтвердила руководству ЛНР, что готова признать обе республики Донбасса.Шольц, Макрон и Драги в КиевеМакрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги посетили Киев. Также в столицу Украины приехал президент Румынии Клаус Йоханнис. Четверо европейских лидеров провели переговоры с Зеленским.Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленное" предоставление статуса кандидата в члены ЕС для Украины, сообщил телеканал BFMTV. Он также сказал, что Украина должна сама вести переговоры с Россией: ни Франция, ни ФРГ не будут это делать вместо нее.Тем временем в Вашингтон ожидают, что в следующий пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы РСЗО, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Интервью ЛавроваГлава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью британскому телеканалу "Би-би-си"."Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине", - сказал он."Я Вам еще раз говорю: у нас не было иного выхода. Многократно, тысячу раз мы все это объясняли", - указал он.Он отметил, что сейчас западным оружием украинский режим атакует мирных граждан - точно так же, как это делалось в 2014 году, "когда к власти пришли путчисты, когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек".Он задался риторическим вопросом: "Кто-нибудь об этом вспоминает сейчас?"

https://ria.ru/20220616/ssha-1795878062.html

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Наталья Макарова

в мире, игорь конашенков, игорь кириллов, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, мид днр, евросоюз, су-25, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины