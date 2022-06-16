https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795917537.html

Ленобласть и Белоруссия подписали "дорожную карту" по экономике и культуре

Ленобласть и Белоруссия подписали "дорожную карту" по экономике и культуре - РИА Новости, 16.06.2022

Ленобласть и Белоруссия подписали "дорожную карту" по экономике и культуре

Власти Ленинградской области в рамках ПМЭФ-2022 подписали с Белоруссией "дорожную карту" о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:56

2022-06-16T19:56

2022-06-16T19:56

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

белоруссия

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

минск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области в рамках ПМЭФ-2022 подписали с Белоруссией "дорожную карту" о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Документ, кроме традиционных направлений сотрудничества в сферах автотранспорта, лифтового хозяйства, оборудования для очистки воды, селекции растений и племенного животноводства, предполагает развитие научно-технической и производственной кооперации между ОАО "Интеграл" и предприятиями приборостроения и радиоэлектроники Ленобласти по поставкам приборов, элементной базы, комплектующих узлов и деталей."Сегодня время стремительно меняется, вносит свои коррективы в повестку дня. Мы заранее готовились к поездке в Минск, наши профильные структуры прорабатывали пункты протокола о сотрудничестве, но когда мы стали его подписывать, оказалось, что актуальны уже новые темы - реальное импортозамещение, совместные проекты в сфере высоких технологий и научных разработок. И тогда мы решили откорректировать пункты и подписать на ПМЭФ актуальный, конкретный документ, по которому и будем работать с белорусскими коллегами в ближайшее время", - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, также речь идет о разработке совместно с ОАО "АМКОДОР" узлов для лесохозяйственной техники - харвестеров и форвардеров, поиске технологических партнеров для производства продукции по импортозамещению дорожно-строительной, лесозаготовительной, коммунальной техники.В пресс-службе добавили, что "дорожная карта" также оговаривает обмены в культурной сфере, участие белорусских команд в девятом Открытом чемпионате России по пахоте – 2022, участие представителей Белоруссии в Ленинградском молодежном форуме имени Александра Невского, молодежном форуме "Ладога", мероприятиях Всероссийской акции "Вахта памяти" в Ленинградской области.

https://ria.ru/20220616/nauka-1795798281.html

https://ria.ru/20220616/soglasheniya-1795909759.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, белоруссия, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, минск