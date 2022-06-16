https://ria.ru/20220616/soglasheniya-1795912614.html

Петербург уже подписал на ПМЭФ 17 соглашений на более 230 миллиардов рублей

Петербург уже подписал на ПМЭФ 17 соглашений на более 230 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.06.2022

Петербург уже подписал на ПМЭФ 17 соглашений на более 230 миллиардов рублей

В первый день деловой программы Петербургского международного экономического форума Санкт-Петербург подписал 17 соглашений, из них 13 предусматривают инвестиции РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:44

2022-06-16T19:44

2022-06-16T21:27

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

александр беглов

санкт-петербург

трансмашхолдинг

объединенная судостроительная корпорация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В первый день деловой программы Петербургского международного экономического форума Санкт-Петербург подписал 17 соглашений, из них 13 предусматривают инвестиции на общую сумму более 234,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительства города."В первый день Петербург заключил соглашения на общую сумму более 230 миллиардов рублей. Это инвестиции в самые разные сферы городской экономики - развитие производства, благоустройство, транспорт, фармацевтическая промышленность, медицину, науку", - сказал губернатор Александр Беглов.Речь идет о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и АО "Трансмашхолдинг" при реализации проекта "Развитие производственной площадки в Санкт-Петербурге по производству современного электрического транспорта"; о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и АО "ОСК" по проекту создания в Северо-Западном регионе высокотехнологичного Центра машиностроения и логистики; с АО "АБ "Россия" и АО "Третий парк" по проекту реконструкции транспортного предприятия в поселке Лисий нос; с АО "Корпорация Туризм.РФ" и Яхт-клубом Санкт-Петербурга – по созданию туристического кластера на территории бывшей стройплощадки "Горская".Также подписаны соглашения: с ООО "Глоракс" по созданию жилой, общественно-деловой и социальной инфраструктуры; с Газпромбанком и ООО "РУСДОР-ФИНАНС" по строительству автомобильных путепроводов над железнодорожными путями; соглашение ОЭЗ с ГК "Фармасинтез" о реализации третьей очереди производства противоопухолевых препаратов и вакцин от ковида на площадке "Новоорловская", а также по разработке в ОЭЗ уникальных препаратов ООО "Центр пептидных технологий"; с АО МБ НПК "Цитомед" - о сотрудничестве в по проекту приспособления объекта культурного наследия под гостиницу; с ООО "Бронка Групп" по проекту производства оборудования для нефтегазовой отрасли на площадке "Измерон"; с АО "Навигатор" по созданию Национального центра авиационного приборостроения; с ООО "Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг" по развитию сферы торговли; меморандум по созданию производства предметов бытовой химии в Индустриальном парке "Марьино".Кроме того, подписаны Соглашение о взаимодействии между Правительством Санкт-Петербурга и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по развития промышленного потенциала Северной столицы и Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/soglasheniya-1795909759.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, александр беглов, санкт-петербург, трансмашхолдинг, объединенная судостроительная корпорация, газпромбанк