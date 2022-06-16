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ПМЭФ-2022. День второй: переговорная-вертолет, 3D-моржи и уникальная карта - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/pmef-1795734220.html
ПМЭФ-2022. День второй: переговорная-вертолет, 3D-моржи и уникальная карта
ПМЭФ-2022. День второй: переговорная-вертолет, 3D-моржи и уникальная карта - РИА Новости, 16.06.2022
ПМЭФ-2022. День второй: переговорная-вертолет, 3D-моржи и уникальная карта
На Петербургском международном экономическом форуме стартовала деловая программа. Самые интересные мероприятия и их участники — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.06.2022
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санкт-петербург
экспофорум (выставочный центр)
дмитрий чернышенко
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На Петербургском международном экономическом форуме стартовала деловая программа. Самые интересные мероприятия и их участники — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, пмэф, санкт-петербург, экспофорум (выставочный центр), дмитрий чернышенко, денис пушилин, алексей дюмин
14:00 16.06.2022 (обновлено: 14:27 16.06.2022)
 

ПМЭФ-2022. День второй: переговорная-вертолет, 3D-моржи и уникальная карта

Читать ria.ru в
На Петербургском международном экономическом форуме стартовала деловая программа. Самые интересные мероприятия и их участники — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Опубликованное им сообщение также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния" и было подхвачено сайтом ria.ru.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
1 из 15

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Опубликованное им сообщение также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния" и было подхвачено сайтом ria.ru.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В рамках ПМЭФ-2022 состоялся традиционный легкоатлетический забег #МыВместе. На старт вышли жители Петербурга, участники форума, звезды спорта и культуры.

Участники легкоатлетического забега #МыВместе в рамках проведения XXV Петербургского международного экономического форума
2 из 15

В рамках ПМЭФ-2022 состоялся традиционный легкоатлетический забег #МыВместе. На старт вышли жители Петербурга, участники форума, звезды спорта и культуры.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Участники XXV Петербургского международного экономического форума.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022. Справа: основатель и генеральный директор HIRED Consult Джон Аггрей
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Эксперт по стратегическим коммуникациям, автор канала "Пояснительная бригада выехала", соавтор и соведущий шоу "ИЗОЛЕНТА live" Трофим Татаренков (Тро Барбаросса) в студии радио Sputnik на ПМЭФ-2022.

Эксперт по стратегическим коммуникациям, автор канала Пояснительная Бригада выехала, соавтор и соведущий шоу ИЗОЛЕНТА live Трофим Татаренков в студии радио Sputnik на ПМЭФ - 2022
4 из 15

Эксперт по стратегическим коммуникациям, автор канала "Пояснительная бригада выехала", соавтор и соведущий шоу "ИЗОЛЕНТА live" Трофим Татаренков (Тро Барбаросса) в студии радио Sputnik на ПМЭФ-2022.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В четверг на форуме запланировано более 200 самых разных мероприятий.

Стенд платежной системы МИР на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум.
5 из 15

В четверг на форуме запланировано более 200 самых разных мероприятий.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Участники деловых сессий и диалогов обсудят современные вызовы для экономики и зеленую энергетику, углубление сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС и АСЕАН, продовольственную безопасность, будущее банков и развитие IT-сектора.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
6 из 15

Участники деловых сессий и диалогов обсудят современные вызовы для экономики и зеленую энергетику, углубление сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС и АСЕАН, продовольственную безопасность, будущее банков и развитие IT-сектора.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве.

Глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2022
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На стенде Кумертауского авиационного производственного предприятия расположена, пожалуй, самая необычная переговорная: она стилизована под вертолет.

Стенд Кумертауского авиационного производственного предприятия на XXV Петербургском международном экономическом форуме
8 из 15

На стенде Кумертауского авиационного производственного предприятия расположена, пожалуй, самая необычная переговорная: она стилизована под вертолет.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Представители Чувашии привезли на ПМЭФ-2022 уникальную вышитую карту России. Над 20-метровым полотном работали больше 200 мастеров.

Вышитая карта Российской Федерации на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
9 из 15

Представители Чувашии привезли на ПМЭФ-2022 уникальную вышитую карту России. Над 20-метровым полотном работали больше 200 мастеров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Огромный ледяной куб "Газпромнефти" приковывает внимание посетителей форума "плавающими" 3D-моржами.

Стенд Газпромнефти на XXV Петербургском международном экономическом форуме
10 из 15

Огромный ледяной куб "Газпромнефти" приковывает внимание посетителей форума "плавающими" 3D-моржами.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

У роботов на ПМЭФ много работы. Один из них, например, вручал конверт с названием города, где пройдут "Игры будущего" — масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума
11 из 15

У роботов на ПМЭФ много работы. Один из них, например, вручал конверт с названием города, где пройдут "Игры будущего" — масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участник ПМЭФ-2022 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
12 из 15

Участник ПМЭФ-2022 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Робот-буфетчица Дуняша стала одним из самых популярных персонажей форума. Пока клиенты ждут свой заказ, Дуняша не дает им заскучать, говорит комплименты и предлагает послушать музыку.

Участники форума возле робота-буфетчицы Дуняши на XXV Петербургском международном экономическом форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
13 из 15

Робот-буфетчица Дуняша стала одним из самых популярных персонажей форума. Пока клиенты ждут свой заказ, Дуняша не дает им заскучать, говорит комплименты и предлагает послушать музыку.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участник ПМЭФ-2022 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
14 из 15

Участник ПМЭФ-2022 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Павильон на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме
15 из 15

Павильон на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Петербургский международный экономический форум — 2022ФотоПМЭФСанкт-ПетербургЭкспофорум (выставочный центр)Дмитрий ЧернышенкоДенис ПушилинАлексей Дюмин
 
 
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