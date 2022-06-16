https://ria.ru/20220616/pmef-1795734220.html

ПМЭФ-2022. День второй: переговорная-вертолет, 3D-моржи и уникальная карта

ПМЭФ-2022. День второй: переговорная-вертолет, 3D-моржи и уникальная карта - РИА Новости, 16.06.2022

ПМЭФ-2022. День второй: переговорная-вертолет, 3D-моржи и уникальная карта

На Петербургском международном экономическом форуме стартовала деловая программа. Самые интересные мероприятия и их участники — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:00

2022-06-16T14:00

2022-06-16T14:27

фото

пмэф

санкт-петербург

экспофорум (выставочный центр)

дмитрий чернышенко

денис пушилин

алексей дюмин

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На Петербургском международном экономическом форуме стартовала деловая программа. Самые интересные мероприятия и их участники — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, пмэф, санкт-петербург, экспофорум (выставочный центр), дмитрий чернышенко, денис пушилин, алексей дюмин