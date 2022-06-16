ПМЭФ-2022. День второй: переговорная-вертолет, 3D-моржи и уникальная карта
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Опубликованное им сообщение также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния" и было подхвачено сайтом ria.ru.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Опубликованное им сообщение также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния" и было подхвачено сайтом ria.ru.
В рамках ПМЭФ-2022 состоялся традиционный легкоатлетический забег #МыВместе. На старт вышли жители Петербурга, участники форума, звезды спорта и культуры.
В рамках ПМЭФ-2022 состоялся традиционный легкоатлетический забег #МыВместе. На старт вышли жители Петербурга, участники форума, звезды спорта и культуры.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума.
Эксперт по стратегическим коммуникациям, автор канала "Пояснительная бригада выехала", соавтор и соведущий шоу "ИЗОЛЕНТА live" Трофим Татаренков (Тро Барбаросса) в студии радио Sputnik на ПМЭФ-2022.
Эксперт по стратегическим коммуникациям, автор канала "Пояснительная бригада выехала", соавтор и соведущий шоу "ИЗОЛЕНТА live" Трофим Татаренков (Тро Барбаросса) в студии радио Sputnik на ПМЭФ-2022.
В четверг на форуме запланировано более 200 самых разных мероприятий.
В четверг на форуме запланировано более 200 самых разных мероприятий.
Участники деловых сессий и диалогов обсудят современные вызовы для экономики и зеленую энергетику, углубление сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС и АСЕАН, продовольственную безопасность, будущее банков и развитие IT-сектора.
Участники деловых сессий и диалогов обсудят современные вызовы для экономики и зеленую энергетику, углубление сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС и АСЕАН, продовольственную безопасность, будущее банков и развитие IT-сектора.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве.
На стенде Кумертауского авиационного производственного предприятия расположена, пожалуй, самая необычная переговорная: она стилизована под вертолет.
На стенде Кумертауского авиационного производственного предприятия расположена, пожалуй, самая необычная переговорная: она стилизована под вертолет.
Представители Чувашии привезли на ПМЭФ-2022 уникальную вышитую карту России. Над 20-метровым полотном работали больше 200 мастеров.
Представители Чувашии привезли на ПМЭФ-2022 уникальную вышитую карту России. Над 20-метровым полотном работали больше 200 мастеров.
Огромный ледяной куб "Газпромнефти" приковывает внимание посетителей форума "плавающими" 3D-моржами.
Огромный ледяной куб "Газпромнефти" приковывает внимание посетителей форума "плавающими" 3D-моржами.
У роботов на ПМЭФ много работы. Один из них, например, вручал конверт с названием города, где пройдут "Игры будущего" — масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий.
У роботов на ПМЭФ много работы. Один из них, например, вручал конверт с названием города, где пройдут "Игры будущего" — масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий.
Участник ПМЭФ-2022 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участник ПМЭФ-2022 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Робот-буфетчица Дуняша стала одним из самых популярных персонажей форума. Пока клиенты ждут свой заказ, Дуняша не дает им заскучать, говорит комплименты и предлагает послушать музыку.
Робот-буфетчица Дуняша стала одним из самых популярных персонажей форума. Пока клиенты ждут свой заказ, Дуняша не дает им заскучать, говорит комплименты и предлагает послушать музыку.
Участник ПМЭФ-2022 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участник ПМЭФ-2022 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Павильон на XXV Петербургском международном экономическом форуме.
Павильон на XXV Петербургском международном экономическом форуме.