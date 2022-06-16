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Ленинградская область на ПМЭФ подпишет 29 соглашений - РИА Новости, 16.06.2022
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Ленинградская область на ПМЭФ подпишет 29 соглашений
Ленинградская область на ПМЭФ подпишет 29 соглашений - РИА Новости, 16.06.2022
Ленинградская область на ПМЭФ подпишет 29 соглашений
Ленинградская область подпишет 29 соглашений на ПМЭФ, это прямые соглашения и прямые инвестиции, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:37
2022-06-16T19:37
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ленинградская область подпишет 29 соглашений на ПМЭФ, это прямые соглашения и прямые инвестиции, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на брифинге для журналистов.Губернатор также озвучил предполагаемую сумму планируемых к подписанию на ПМЭФ соглашений - 286 миллиардов рублей.В частности, Ленинградской областью были подписаны соглашения с компанией, которая занимается производством органоминеральных удобрений из переработанного куриного помета, а также с производителем биоразлагаемой одноразовой посуды.
https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795716534.html
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ленинградская область, александр дрозденко, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
19:37 16.06.2022
 

Ленинградская область на ПМЭФ подпишет 29 соглашений

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ленинградская область подпишет 29 соглашений на ПМЭФ, это прямые соглашения и прямые инвестиции, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на брифинге для журналистов.
"Какой эффект от таких соглашений для области? Я попросил своих специалистов проанализировать, сколько соглашений за последние 10 лет были реализованы после подписания. Цифра уникальная- 81%. Я думаю, что она одна из лучших по данным ПМЭФ. Что самое главное: соглашения, которые мы подписываем, это прямые инвестиции", - отметил Дрозденко.
Губернатор также озвучил предполагаемую сумму планируемых к подписанию на ПМЭФ соглашений - 286 миллиардов рублей.
"Соглашения абсолютно разные. Несмотря на временные трудности , мы смотрим вперед. Мы говорим о зеленой экономике, мы говорим о декарбонизации, мы говорим о низком углеродном следе, потому что мы - регион, который ориентирован на экспорт. А вы знаете, что через несколько лет экспортная продукция будет оцениваться о тому, есть или нет карбоновый след. Все наши движения направлены на минимизацию карбонового следа",- сказал он.
В частности, Ленинградской областью были подписаны соглашения с компанией, которая занимается производством органоминеральных удобрений из переработанного куриного помета, а также с производителем биоразлагаемой одноразовой посуды.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО АЛен Елена Купина во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:38Ленинградская область
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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