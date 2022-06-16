Ленинградская область на ПМЭФ подпишет 29 соглашений
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ленинградская область подпишет 29 соглашений на ПМЭФ, это прямые соглашения и прямые инвестиции, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на брифинге для журналистов.
"Какой эффект от таких соглашений для области? Я попросил своих специалистов проанализировать, сколько соглашений за последние 10 лет были реализованы после подписания. Цифра уникальная- 81%. Я думаю, что она одна из лучших по данным ПМЭФ. Что самое главное: соглашения, которые мы подписываем, это прямые инвестиции", - отметил Дрозденко.
Губернатор также озвучил предполагаемую сумму планируемых к подписанию на ПМЭФ соглашений - 286 миллиардов рублей.
"Соглашения абсолютно разные. Несмотря на временные трудности , мы смотрим вперед. Мы говорим о зеленой экономике, мы говорим о декарбонизации, мы говорим о низком углеродном следе, потому что мы - регион, который ориентирован на экспорт. А вы знаете, что через несколько лет экспортная продукция будет оцениваться о тому, есть или нет карбоновый след. Все наши движения направлены на минимизацию карбонового следа",- сказал он.
В частности, Ленинградской областью были подписаны соглашения с компанией, которая занимается производством органоминеральных удобрений из переработанного куриного помета, а также с производителем биоразлагаемой одноразовой посуды.