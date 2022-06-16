Ленинградская область на ПМЭФ подпишет 29 соглашений

"Соглашения абсолютно разные. Несмотря на временные трудности , мы смотрим вперед. Мы говорим о зеленой экономике, мы говорим о декарбонизации, мы говорим о низком углеродном следе, потому что мы - регион, который ориентирован на экспорт. А вы знаете, что через несколько лет экспортная продукция будет оцениваться о тому, есть или нет карбоновый след. Все наши движения направлены на минимизацию карбонового следа",- сказал он.