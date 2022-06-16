08:00 16.06.2022 (обновлено: 08:05 16.06.2022)
Спецоперация против России: как Запад натравил на Москву постсоветские СМИ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России и международная пресса на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Активные боевые действия на Украине продолжаются четвертый месяц. Большинство партнеров и союзников России на постсоветском пространстве предпочли по разным причинам максимально дистанцироваться от конфликта. При этом СМИ в этих странах либо избегают оценок, либо вторят западной пропаганде, жестко критикуя Москву.
Соседский подход
Александр Лукашенко, пожалуй, единственный, кто открыто поддержал Кремль. В мае на саммите ОДКБ президент Белоруссии заявил союзникам, что отсидеться в стороне ни у кого не получится. "Без скорейшего сплочения наших стран нас завтра может не быть", — подчеркнул он.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖурналисты наблюдают за открытием VI Всебелорусского народного собрания в пресс-центре Дворца Республики в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Журналисты наблюдают за открытием VI Всебелорусского народного собрания в пресс-центре Дворца Республики в Минске
На том, что происходит на Украине и вокруг нее, сейчас сфокусировались почти все белорусские СМИ. "Конечно, мы поддерживаем Москву, потому что Россия — наш главный стратегический союзник. Здесь все понятно и объективно", — сказал РИА Новости председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
Так, "Беларусь сегодня" публикует комментарии политологов Алексея Дзерманта, Александра Шпаковского и других специалистов по поводу польских планов захвата Украины и того, как долго Запад сможет накачивать украинских неонацистов оружием.
"Мы можем посмотреть, кто реально вкладывался и делал Украину процветающей, — цитирует Дзерманта агентство "Белта". — Это, конечно, Советский Союз, который поднял ее в разряд одной из самых мощных республик в Евразии". По его словам, сегодня американцы уничтожают все, что за эти годы Киев получил от Москвы, фактически обрекая страну на голод.
По мнению аналитиков, острая реакция белорусов на украинские события связана с тем, что происходило пару лет назад у них самих.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце Независимости в Минске
"Если бы тогда Минск не подавил протесты, сегодня мы были бы точно в таком же положении, как Украина. Поэтому те, кто за государство, полностью за Россию, а те, кто против, заявляют либо о пацифизме, либо придерживаются проукраинских взглядов. Но такие почти незаметны", — пояснил директор минского Центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов.
Многие санкции Запада против Москвы распространили и на Минск. Поэтому в местных СМИ высказывают мнение, что Украина сознательно втягивает Белоруссию в свой конфликт, чтобы обрушить экономику страны. И если бы не превентивные удары России, Киев непременно атаковал бы северного соседа.
Белорусские медиа беспощадно критикуют Владимира Зеленского за внешнее управление, безответственное отношение к собственной стране и враждебноcть к России. Рядовым украинцам, напротив, сочувствуют, желают им мира и восстановления былых братских отношений с русскими и белорусами.
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Мнения разделились
На Кавказе у России два партнера: Армения — член ОДКБ и ЕАЭС, и Азербайджан, связанный с Москвой Декларацией о союзническом взаимодействии (подписана 22 февраля 2022-го).
Армянским СМИ сейчас явно не до Украины. Хватает собственных проблем: продолжающиеся второй месяц протесты оппозиции, переговоры с Турцией и Азербайджаном, судьба Нагорного Карабаха.
Повышенное внимание конфликту в Донбассе уделяют разве что ресурсы, финансируемые Западом, в частности Lragir.am, Factor.am и Azatutuyun.am.
По понятным причинам они жестко критикуют Москву. Например, слова президента России Владимира Путина о том, что Петр Первый возвращал и укреплял территории Российской империи, были искажены и интерпретированы редакцией Lragir.am как посягательство на суверенитет Армении.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖурналисты во время пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку
Журналисты во время пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку
Похоже, аудитория армянских медиа переживает, что из-за спецоперации позиции России на геополитической арене пошатнутся и Армения, ее ближайший союзник, останется одна против Азербайджана и Турции.
С точки зрения азербайджанских СМИ, ДНР и ЛНР — такие же сепаратистские образования, как и самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика. Соответственно, никакого сочувствия населению Донецка и Луганска, зато бойцы нацбатов и ВСУ зачастую героизируются.
Например, на сайте Caliber.az вышло интервью с одним из украинских военных, азербайджанцем по национальности. Он сравнил нынешние события с "борьбой своей исторической родины за территориальную целостность".
На Haqqin.az в начале марта выпустили несколько репортажей из Харькова с такими кровавыми подробностями, что даже украинская пропаганда могла бы позавидовать. Теперь же редакция возмущается попытками западных политиков склонить Украину к территориальным уступкам.
Из разных источников
В странах Центральной Азии относительно немного пишут об украинском кризисе — боевые действия все же достаточно далеко и читателей волнуют не так сильно. Кроме того, местные власти не хотят портить отношения с кем бы то ни было из-за конфликта, который напрямую их не затрагивает.
В Таджикистане СМИ, как правило, избегают аналитики, ограничиваясь новостями. Но санкционную войну между Москвой и коллективным Западом обсуждают, потому что из-за этого в республике усугубился экономический кризис.
В киргизских изданиях спектр мнений шире. Официальные власти, как и в Таджикистане, стараются дистанцироваться от СВО, но это не мешает, например, "Вечернему Бишкеку" публиковать статьи с заголовками типа "Готов ли Запад воевать до последнего украинца?" или "Исторические аспекты ресентиментных проблем неонацистов Украины". Их авторы нисколько не сомневаются в оправданности и эффективности действий России.
Kaktus.media ежедневно выпускает подборки новостей о спецоперации на основе почти исключительно западных СМИ. Портал Knews же опирается как на западные, так и на российские источники.
Двойные стандарты
В Казахстане украинские события полностью перебили тему январских протестов. Многие СМИ запустили новостную ленту, где можно отследить хронику происходящего. Главный вопрос, которым задаются казахстанские журналисты: удастся ли остаться в стороне и как защитить собственную экономику.
"После того, что случилось в январе, значительной частью международного сообщества Казахстан воспринимается уже как сателлит России, некий аналог Беларуси. Нам надо продемонстрировать хотя бы в этом вопросе самостоятельность во внешней политике и сохранение традиционной многовекторности", — отметил в беседе с радио "Азаттык" политолог Досым Сатпаев.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Ведущий медиахолдинг "Хабар" старается придерживаться нейтралитета. В то же время интернет-журнал "Власть" опубликовал большое интервью с американским экспертом, который не только раскритиковал СВО, но и уничижительно отозвался о будущем России. Также авторы этого СМИ обвиняют Москву в "империалистической" политике.
Узбекистан — наблюдатель в ЕАЭС и экс-член ОДКБ. В середине марта теперь уже бывший глава МИД республики Абдулазиз Камилов заявил, что спецоперацию России нужно как можно быстрее прекратить. После этого ушел на больничный, а затем покинул пост и занял должность заместителя секретаря Совбеза при президенте Узбекистана по вопросам внешней политики. Местные СМИ либо игнорируют СВО, либо сочувствуют Киеву.
На портале Kun.uz значительная часть аналитических материалов об Украине — перепечатки с Би-би-си и из других западных СМИ. Точка зрения Москвы представлена лишь заявлениями официальных лиц.
Gazeta.uz больше занимается разбором экономических последствий конфликта для Узбекистана. Примечательно, что и тут преобладают оценки Всемирного банка и западных специалистов.
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Информационная война
Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что неоднозначная реакция СМИ постсоветского пространства связана не только с официальной политикой невмешательства, но и с активностью западных некоммерческих организаций.
"В мире очень немного государств, готовых открыто не повиноваться коллективному Западу. Противники Москвы этим пользуются, за последние несколько лет им удалось сформировать дискредитирующие стереотипы и образы, переломить которые сейчас сложно, но возможно. Я считаю, нужно больше взаимодействовать с журналистами из соседних стран: возить их в командировки, организовывать курсы повышения квалификации, предлагать другие активности", — говорит глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЖурналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
Журналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
В свою очередь, западные НКО делают упор на интернет-ресурсы и плотно работают с блогерами, каждого из которых превращают в полноценную боевую единицу. Уже в 2021-м в Киргизии их влияние усилилось настолько, что удалось запустить дискуссию о запрете российских телеканалов.
При этом западные агенты влияния убеждают аудиторию в необходимости дистанцироваться от России под предлогом укрепления суверенитета собственных стран, объясняет старший научный сотрудник сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Эксперты сходятся на том, что антироссийский фронт в медиа начал складываться задолго до 24 февраля 2022-го, а специальная операция стала лишь формальным поводом для развязывания полномасштабной информационной войны.
© AP Photo / Alex BrandonЖурналисты во время пресс-коференции госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитирия Кулебы
© AP Photo / Alex Brandon
Журналисты во время пресс-коференции госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитирия Кулебы
По оценкам главы киргизского Центра экспертных инициатив "Ой ордо" Игоря Шестакова, когда в России заблокировали Facebook*, положение сторонников Москвы в бывших советских республиках несколько ухудшилось, поскольку сократилось их представительство в медийной сфере.
Впрочем, в Telegram, который сейчас повсеместно набирает популярность, российские и русскоязычные каналы во многом определяют информационные тренды Центральной Азии, Южного Кавказа и Белоруссии. Например, "Салам Кыргызстан" постоянно пишет аналитические заметки для "Незыгаря". "Лига джентльменов", "Туранский экспресс" и многие другие выпускают статьи, не уступающие по качеству контенту ведущих СМИ. "Дежурный по СНГ" и Sputnik Ближнее зарубежье — крупнейшие в регионе агрегаторы новостей.
Подавляющее большинство русскоязычных телеграм-каналов, освещающих события на постсоветском пространстве, поддерживают спецоперацию России на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.