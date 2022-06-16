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Спецоперация против России: как Запад натравил на Москву постсоветские СМИ

Спецоперация против России: как Запад натравил на Москву постсоветские СМИ - РИА Новости, 16.06.2022

Спецоперация против России: как Запад натравил на Москву постсоветские СМИ

Активные боевые действия на Украине продолжаются четвертый месяц. Большинство партнеров и союзников России на постсоветском пространстве предпочли по разным... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:00

2022-06-16T08:00

2022-06-16T08:05

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Активные боевые действия на Украине продолжаются четвертый месяц. Большинство партнеров и союзников России на постсоветском пространстве предпочли по разным причинам максимально дистанцироваться от конфликта. При этом СМИ в этих странах либо избегают оценок, либо вторят западной пропаганде, жестко критикуя Москву.Соседский подходАлександр Лукашенко, пожалуй, единственный, кто открыто поддержал Кремль. В мае на саммите ОДКБ президент Белоруссии заявил союзникам, что отсидеться в стороне ни у кого не получится. "Без скорейшего сплочения наших стран нас завтра может не быть", — подчеркнул он.На том, что происходит на Украине и вокруг нее, сейчас сфокусировались почти все белорусские СМИ. "Конечно, мы поддерживаем Москву, потому что Россия — наш главный стратегический союзник. Здесь все понятно и объективно", — сказал РИА Новости председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.Так, "Беларусь сегодня" публикует комментарии политологов Алексея Дзерманта, Александра Шпаковского и других специалистов по поводу польских планов захвата Украины и того, как долго Запад сможет накачивать украинских неонацистов оружием."Мы можем посмотреть, кто реально вкладывался и делал Украину процветающей, — цитирует Дзерманта агентство "Белта". — Это, конечно, Советский Союз, который поднял ее в разряд одной из самых мощных республик в Евразии". По его словам, сегодня американцы уничтожают все, что за эти годы Киев получил от Москвы, фактически обрекая страну на голод.По мнению аналитиков, острая реакция белорусов на украинские события связана с тем, что происходило пару лет назад у них самих."Если бы тогда Минск не подавил протесты, сегодня мы были бы точно в таком же положении, как Украина. Поэтому те, кто за государство, полностью за Россию, а те, кто против, заявляют либо о пацифизме, либо придерживаются проукраинских взглядов. Но такие почти незаметны", — пояснил директор минского Центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов.Многие санкции Запада против Москвы распространили и на Минск. Поэтому в местных СМИ высказывают мнение, что Украина сознательно втягивает Белоруссию в свой конфликт, чтобы обрушить экономику страны. И если бы не превентивные удары России, Киев непременно атаковал бы северного соседа.Белорусские медиа беспощадно критикуют Владимира Зеленского за внешнее управление, безответственное отношение к собственной стране и враждебноcть к России. Рядовым украинцам, напротив, сочувствуют, желают им мира и восстановления былых братских отношений с русскими и белорусами.Мнения разделилисьНа Кавказе у России два партнера: Армения — член ОДКБ и ЕАЭС, и Азербайджан, связанный с Москвой Декларацией о союзническом взаимодействии (подписана 22 февраля 2022-го).Армянским СМИ сейчас явно не до Украины. Хватает собственных проблем: продолжающиеся второй месяц протесты оппозиции, переговоры с Турцией и Азербайджаном, судьба Нагорного Карабаха.Повышенное внимание конфликту в Донбассе уделяют разве что ресурсы, финансируемые Западом, в частности Lragir.am, Factor.am и Azatutuyun.am.По понятным причинам они жестко критикуют Москву. Например, слова президента России Владимира Путина о том, что Петр Первый возвращал и укреплял территории Российской империи, были искажены и интерпретированы редакцией Lragir.am как посягательство на суверенитет Армении.Похоже, аудитория армянских медиа переживает, что из-за спецоперации позиции России на геополитической арене пошатнутся и Армения, ее ближайший союзник, останется одна против Азербайджана и Турции.С точки зрения азербайджанских СМИ, ДНР и ЛНР — такие же сепаратистские образования, как и самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика. Соответственно, никакого сочувствия населению Донецка и Луганска, зато бойцы нацбатов и ВСУ зачастую героизируются.Например, на сайте Caliber.az вышло интервью с одним из украинских военных, азербайджанцем по национальности. Он сравнил нынешние события с "борьбой своей исторической родины за территориальную целостность".На Haqqin.az в начале марта выпустили несколько репортажей из Харькова с такими кровавыми подробностями, что даже украинская пропаганда могла бы позавидовать. Теперь же редакция возмущается попытками западных политиков склонить Украину к территориальным уступкам.Из разных источниковВ странах Центральной Азии относительно немного пишут об украинском кризисе — боевые действия все же достаточно далеко и читателей волнуют не так сильно. Кроме того, местные власти не хотят портить отношения с кем бы то ни было из-за конфликта, который напрямую их не затрагивает.В Таджикистане СМИ, как правило, избегают аналитики, ограничиваясь новостями. Но санкционную войну между Москвой и коллективным Западом обсуждают, потому что из-за этого в республике усугубился экономический кризис.В киргизских изданиях спектр мнений шире. Официальные власти, как и в Таджикистане, стараются дистанцироваться от СВО, но это не мешает, например, "Вечернему Бишкеку" публиковать статьи с заголовками типа "Готов ли Запад воевать до последнего украинца?" или "Исторические аспекты ресентиментных проблем неонацистов Украины". Их авторы нисколько не сомневаются в оправданности и эффективности действий России.Kaktus.media ежедневно выпускает подборки новостей о спецоперации на основе почти исключительно западных СМИ. Портал Knews же опирается как на западные, так и на российские источники.Двойные стандартыВ Казахстане украинские события полностью перебили тему январских протестов. Многие СМИ запустили новостную ленту, где можно отследить хронику происходящего. Главный вопрос, которым задаются казахстанские журналисты: удастся ли остаться в стороне и как защитить собственную экономику."После того, что случилось в январе, значительной частью международного сообщества Казахстан воспринимается уже как сателлит России, некий аналог Беларуси. Нам надо продемонстрировать хотя бы в этом вопросе самостоятельность во внешней политике и сохранение традиционной многовекторности", — отметил в беседе с радио "Азаттык" политолог Досым Сатпаев.Ведущий медиахолдинг "Хабар" старается придерживаться нейтралитета. В то же время интернет-журнал "Власть" опубликовал большое интервью с американским экспертом, который не только раскритиковал СВО, но и уничижительно отозвался о будущем России. Также авторы этого СМИ обвиняют Москву в "империалистической" политике.Узбекистан — наблюдатель в ЕАЭС и экс-член ОДКБ. В середине марта теперь уже бывший глава МИД республики Абдулазиз Камилов заявил, что спецоперацию России нужно как можно быстрее прекратить. После этого ушел на больничный, а затем покинул пост и занял должность заместителя секретаря Совбеза при президенте Узбекистана по вопросам внешней политики. Местные СМИ либо игнорируют СВО, либо сочувствуют Киеву.На портале Kun.uz значительная часть аналитических материалов об Украине — перепечатки с Би-би-си и из других западных СМИ. Точка зрения Москвы представлена лишь заявлениями официальных лиц.Gazeta.uz больше занимается разбором экономических последствий конфликта для Узбекистана. Примечательно, что и тут преобладают оценки Всемирного банка и западных специалистов.Информационная войнаЭксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что неоднозначная реакция СМИ постсоветского пространства связана не только с официальной политикой невмешательства, но и с активностью западных некоммерческих организаций."В мире очень немного государств, готовых открыто не повиноваться коллективному Западу. Противники Москвы этим пользуются, за последние несколько лет им удалось сформировать дискредитирующие стереотипы и образы, переломить которые сейчас сложно, но возможно. Я считаю, нужно больше взаимодействовать с журналистами из соседних стран: возить их в командировки, организовывать курсы повышения квалификации, предлагать другие активности", — говорит глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.В свою очередь, западные НКО делают упор на интернет-ресурсы и плотно работают с блогерами, каждого из которых превращают в полноценную боевую единицу. Уже в 2021-м в Киргизии их влияние усилилось настолько, что удалось запустить дискуссию о запрете российских телеканалов.При этом западные агенты влияния убеждают аудиторию в необходимости дистанцироваться от России под предлогом укрепления суверенитета собственных стран, объясняет старший научный сотрудник сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.Эксперты сходятся на том, что антироссийский фронт в медиа начал складываться задолго до 24 февраля 2022-го, а специальная операция стала лишь формальным поводом для развязывания полномасштабной информационной войны.По оценкам главы киргизского Центра экспертных инициатив "Ой ордо" Игоря Шестакова, когда в России заблокировали Facebook*, положение сторонников Москвы в бывших советских республиках несколько ухудшилось, поскольку сократилось их представительство в медийной сфере.Впрочем, в Telegram, который сейчас повсеместно набирает популярность, российские и русскоязычные каналы во многом определяют информационные тренды Центральной Азии, Южного Кавказа и Белоруссии. Например, "Салам Кыргызстан" постоянно пишет аналитические заметки для "Незыгаря". "Лига джентльменов", "Туранский экспресс" и многие другие выпускают статьи, не уступающие по качеству контенту ведущих СМИ. "Дежурный по СНГ" и Sputnik Ближнее зарубежье — крупнейшие в регионе агрегаторы новостей.Подавляющее большинство русскоязычных телеграм-каналов, освещающих события на постсоветском пространстве, поддерживают спецоперацию России на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220225/belorussiya-1774863287.html

https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html

https://ria.ru/20220613/migranty-1794527714.html

https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html

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