17:52 16.06.2022 (обновлено: 18:17 16.06.2022)
Россия не планирует воевать с Турцией на севере Сирии, заявил Лаврентьев
Лаврентьев: Россия попытается убедить Турцию в нецелесообразности операции в Сирии
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. РФ не собирается воевать с турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой сирийскими группировками в свете планируемой Анкарой операции на севере Сирии, но будет пытаться убедить турецкую сторону в нецелесообразности подобного шага, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Россия не собирается воевать с турецкими войсками и сирийской национальной армией, которая находится под крылом у Анкары. У нас там нет боевых подразделений. Наш ответ – попытаться убедить турок в нецелесообразности этого шага. Занять территорию они могут, но какие будут последствия для дальнейшего развития ситуации, предсказать сложно", - сказал Лаврентьев.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.