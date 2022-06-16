https://ria.ru/20220616/siriya-1795871994.html

Россия не планирует воевать с Турцией на севере Сирии, заявил Лаврентьев

Россия не планирует воевать с Турцией на севере Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 16.06.2022

Россия не планирует воевать с Турцией на севере Сирии, заявил Лаврентьев

РФ не собирается воевать с турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой сирийскими группировками в свете планируемой Анкарой операции на севере Сирии, но будет... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:52

2022-06-16T17:52

2022-06-16T18:17

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сирийские демократические силы

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НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. РФ не собирается воевать с турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой сирийскими группировками в свете планируемой Анкарой операции на севере Сирии, но будет пытаться убедить турецкую сторону в нецелесообразности подобного шага, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев."Россия не собирается воевать с турецкими войсками и сирийской национальной армией, которая находится под крылом у Анкары. У нас там нет боевых подразделений. Наш ответ – попытаться убедить турок в нецелесообразности этого шага. Занять территорию они могут, но какие будут последствия для дальнейшего развития ситуации, предсказать сложно", - сказал Лаврентьев.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20220608/turtsiya-1793888602.html

https://ria.ru/20220530/siriya-1791787193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сирия, турция, сирийские демократические силы