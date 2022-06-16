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Россия не планирует воевать с Турцией на севере Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 16.06.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220616/siriya-1795871994.html
Россия не планирует воевать с Турцией на севере Сирии, заявил Лаврентьев
Россия не планирует воевать с Турцией на севере Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 16.06.2022
Россия не планирует воевать с Турцией на севере Сирии, заявил Лаврентьев
РФ не собирается воевать с турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой сирийскими группировками в свете планируемой Анкарой операции на севере Сирии, но будет... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:52
2022-06-16T18:17
война в сирии
в мире
россия
сирия
турция
сирийские демократические силы
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НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. РФ не собирается воевать с турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой сирийскими группировками в свете планируемой Анкарой операции на севере Сирии, но будет пытаться убедить турецкую сторону в нецелесообразности подобного шага, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев."Россия не собирается воевать с турецкими войсками и сирийской национальной армией, которая находится под крылом у Анкары. У нас там нет боевых подразделений. Наш ответ – попытаться убедить турок в нецелесообразности этого шага. Занять территорию они могут, но какие будут последствия для дальнейшего развития ситуации, предсказать сложно", - сказал Лаврентьев.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20220608/turtsiya-1793888602.html
https://ria.ru/20220530/siriya-1791787193.html
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в мире, россия, сирия, турция, сирийские демократические силы
17:52 16.06.2022 (обновлено: 18:17 16.06.2022)
 
Россия не планирует воевать с Турцией на севере Сирии, заявил Лаврентьев

Лаврентьев: Россия попытается убедить Турцию в нецелесообразности операции в Сирии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости
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Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. РФ не собирается воевать с турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой сирийскими группировками в свете планируемой Анкарой операции на севере Сирии, но будет пытаться убедить турецкую сторону в нецелесообразности подобного шага, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Россия не собирается воевать с турецкими войсками и сирийской национальной армией, которая находится под крылом у Анкары. У нас там нет боевых подразделений. Наш ответ – попытаться убедить турок в нецелесообразности этого шага. Занять территорию они могут, но какие будут последствия для дальнейшего развития ситуации, предсказать сложно", - сказал Лаврентьев.
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 08:45Война в Сирии
Турецкие СМИ сообщили, что Россия не одобрила операцию на севере Сирии
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Турецкие военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:06Война в Сирии
Сирия обвинила Турцию в этнических чистках
 
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