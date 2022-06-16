https://ria.ru/20220616/siriya-1795632302.html

Лаврентьев прокомментировал работу конституционного комитета Сирии

Лаврентьев прокомментировал работу конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 16.06.2022

Лаврентьев прокомментировал работу конституционного комитета Сирии

Поиск новой площадки для заседаний конституционного комитета Сирии приобрел политический оттенок, в частности из-за санкций Швейцарии против России,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:23

2022-06-16T07:23

2022-06-16T07:23

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НУР-СУЛТАН, 16 июн – РИА Новости. Поиск новой площадки для заседаний конституционного комитета Сирии приобрел политический оттенок, в частности из-за санкций Швейцарии против России, согласование вопроса продолжится, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.По его словам, Россия на переговорах в Нур-Султане с другими странами-гарантами "астанинского" процесса (Турция и Иран) обозначила заинтересованность в переносе площадки из Женевы.Он подчеркнул, что в таких условиях работать сложно. "Согласование идет и будет проходить", - добавил спецпредставитель президента РФ.В Казахстане 15-16 июня проходит 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/uregulirovanie-1795351961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сирия, россия