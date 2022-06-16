Лаврентьев прокомментировал работу конституционного комитета Сирии
Лаврентьев: перенос площадки конституционного комитета Сирии приобрел политический оттенок
Сирия. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 июн – РИА Новости. Поиск новой площадки для заседаний конституционного комитета Сирии приобрел политический оттенок, в частности из-за санкций Швейцарии против России, согласование вопроса продолжится, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
По его словам, Россия на переговорах в Нур-Султане с другими странами-гарантами "астанинского" процесса (Турция и Иран) обозначила заинтересованность в переносе площадки из Женевы.
"Здесь, конечно, во многом решение будет зависеть непосредственно от стран-гарантов. Мнения пока разные. Я еще раз хочу сказать, что здесь вопрос приобретает не чисто технический, логистический характер, сколько уже имеет политический оттенок, потому что Швейцария уже впереди планеты всей по антироссийским санкциям, выступлениям", - сказал Лаврентьев.
Он подчеркнул, что в таких условиях работать сложно. "Согласование идет и будет проходить", - добавил спецпредставитель президента РФ.
В Казахстане 15-16 июня проходит 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.