https://ria.ru/20220616/sevmorput-1795686716.html

Все страны заинтересованы в Севморпути, заявил Иванов

Все страны заинтересованы в Севморпути, заявил Иванов - РИА Новости, 16.06.2022

Все страны заинтересованы в Севморпути, заявил Иванов

Геополитическая ситуация в мире никак не влияет на Северный морской путь, все страны заинтересованы в том, чтобы по нему ходить, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:32

2022-06-16T11:32

2022-06-16T11:35

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

сергей иванов (политик)

северный морской путь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Геополитическая ситуация в мире никак не влияет на Северный морской путь, все страны заинтересованы в том, чтобы по нему ходить, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."Как текущая геополитическая обстановка влияет на Севморпуть? Отвечу коротко и ясно: никак", - сказал он на Петербургском международном экономическом форуме. "Все страны мира в одинаковой степени уровня своими финансами, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы ходить Севморпутем. А запрещать им это делать мы тоже не заинтересованы, потому что мы сами себя лишним огромной прибыли", - добавил Иванов.Он уточнил, что у России есть не только два союзника - армия и флот, как говорил Александр III, но и два преимущества. Таковыми он назвал географию, которая позволяет ходить по Севморпути, и "Росатом", который устроил свою работу так, что не нуждается в импортозамещении, в частности, при обслуживании Севморпути.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220409/flot-1782666192.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сергей иванов (политик), северный морской путь