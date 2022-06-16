https://ria.ru/20220616/sevmorput-1795686716.html
Все страны заинтересованы в Севморпути, заявил Иванов
Все страны заинтересованы в Севморпути, заявил Иванов - РИА Новости, 16.06.2022
Все страны заинтересованы в Севморпути, заявил Иванов
Геополитическая ситуация в мире никак не влияет на Северный морской путь, все страны заинтересованы в том, чтобы по нему ходить, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:32
2022-06-16T11:32
2022-06-16T11:35
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
сергей иванов (политик)
северный морской путь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Геополитическая ситуация в мире никак не влияет на Северный морской путь, все страны заинтересованы в том, чтобы по нему ходить, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."Как текущая геополитическая обстановка влияет на Севморпуть? Отвечу коротко и ясно: никак", - сказал он на Петербургском международном экономическом форуме. "Все страны мира в одинаковой степени уровня своими финансами, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы ходить Севморпутем. А запрещать им это делать мы тоже не заинтересованы, потому что мы сами себя лишним огромной прибыли", - добавил Иванов.Он уточнил, что у России есть не только два союзника - армия и флот, как говорил Александр III, но и два преимущества. Таковыми он назвал географию, которая позволяет ходить по Севморпути, и "Росатом", который устроил свою работу так, что не нуждается в импортозамещении, в частности, при обслуживании Севморпути.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сергей иванов (политик), северный морской путь
11:32 16.06.2022 (обновлено: 11:35 16.06.2022)
Все страны заинтересованы в Севморпути, заявил Иванов
Спецпредставитель Путина Иванов: геополитическая ситуация в мире не влияет на Севморпуть