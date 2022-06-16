https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795796997.html

Пасечник заявил, что на "Азоте" находятся до тысячи украинских военных

Пасечник заявил, что на "Азоте" находятся до тысячи украинских военных - РИА Новости, 16.06.2022

Пасечник заявил, что на "Азоте" находятся до тысячи украинских военных

До тысячи украинских националистов находятся на территории предприятия "Азот" в Северодонецке, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:26

2022-06-16T15:26

2022-06-16T15:32

специальная военная операция на украине

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северодонецк

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вооруженные силы украины

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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. До тысячи украинских националистов находятся на территории предприятия "Азот" в Северодонецке, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости."По предположительным подсчетам, достаточное количество - до тысячи боевиков, украинских националистов, находятся на территории "Азота", и я думаю, что в ближайшее время, безусловно, большая часть будет сдаваться в плен", - сказал Пасечник.Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.

северодонецк

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, северодонецк, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр